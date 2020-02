Que signifie la perte d’Indiana pour Purdue pour le tournoi NCAA

Que signifie la perte d’Indiana contre Purdue pour le tournoi NCAA imminent? Rien de bon. C’est probablement pourquoi l’entraîneur-chef des Hoosiers, Archie Miller, était si en colère jeudi soir.

Dans la seconde moitié de l’éventuelle défaite 57-49 de son équipe aux mains des Chaudronniers, un Miller agité a effleuré une caméra de frustration.

Être en baisse de huit dans un match critique de fin de saison aura ce genre d’effet sur les gens.

Arch ne veut pas du temps de la caméra. pic.twitter.com/y6dvEv6769

– Brett Bensley (@brettbensley) 28 février 2020

Malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées pour les Hoosiers après ce moment.

Avec la défaite, Indiana est désormais à 8-9 dans le Big Ten et 18-10 pour la saison. L’équipe a maintenant perdu contre Purdue non pas une fois, mais deux fois.

Miller, bien sûr, est connu pour ses réponses animées aux choses – gagner ou perdre. Quelques jours plus tôt, lors de la victoire de dimanche sur les Nittany Lions, on l’a vu briser un presse-papiers qui était entre les mains d’un assistant.

Vue d’ensemble, cette perte a été un coup dur pour les efforts d’Indiana pour atterrir dans le tournoi NCAA. Les Hoosiers sont actuellement une équipe à bulles et chaque sortie compte.

Quelqu’un d’autre a vu Archie Miller frapper le presse-papiers de l’entraîneur adjoint? pic.twitter.com/dTo2c8nmxH

– Mike Winchell (@mrmikewinch) 23 février 2020

Il est clair qu’ils n’ont pas les armes nécessaires pour gagner dans le tournoi de conférence, donc entrer sur le terrain en tant qu’équipe de bulles est vraiment le seul coup que les Hoosiers ont de participer au tournoi NCAA.

Les trois derniers matchs de l’Indiana comportent des affrontements contre une équipe de l’Illinois qui est 11-6 en conférence et 19-9 au total, une équipe du Minnesota qui est 7-10 en conférence et 13-14 au total et une unité du Wisconsin qui est 11-6 en conférence et 18-10 dans l’ensemble.

Les trois sorties sont très gagnables, tout bien considéré. Mais l’argent intelligent dit que l’Indiana tombera dans au moins l’un d’entre eux.

