Que signifie la victoire de l’État de l’Utah sur l’État de San Diego pour le tournoi NCAA

Que signifie la victoire de l’État de l’Utah sur l’État de San Diego pour le tournoi NCAA? Cela signifie que certains semis seront très différents de ce que les gens attendaient.

À l’approche de samedi après-midi, la plupart des Aztèques ont remporté leur sortie confortablement, puis ont profité de l’élan pour participer à une course massive de March Madness.

Cela ne s’est pas produit.

Au lieu de cela, les Aggies ont bouleversé l’État de San Diego 59-56 et ont remporté le tournoi Mountain West et décroché une place dans le tournoi NCAA.

Alors que le match était noué à 56 points et qu’il ne restait que quelques secondes au compteur, Sam Merrill a frappé un profond trois points pour mettre son équipe en tête. Bien qu’un défenseur de l’État de San Diego l’ait enfermé, le gardien de 23 ans a fait preuve de sang-froid de niveau professionnel pour assurer la grande victoire de son équipe.

En plus de frapper le vainqueur du match, Merrill a également enregistré 27 points sur 10 tirs sur 22 et abattu six rebonds.

À l’approche de ce week-end, l’État de l’Utah était dans la bulle. Maintenant, moins de 24 heures plus tard, l’équipe est la première à remporter une offre pour le tournoi NCAA.

Super Sam Merrill! pic.twitter.com/YjjpjWtOeH

– Billy Heyen (@BillyHeyen) 8 mars 2020

Les fortunes changent rapidement pendant la folie de mars.

Que signifie donc cette perte pour l’État de San Diego? Eh bien, cela signifie que l’équipe présumée classée n ° 1 avant le tournoi NCAA peut maintenant devoir se contenter d’une tête de série n ° 2. Après avoir été invaincus à l’origine, les Aztèques ont maintenant deux défaites sur l’année.

Il y a maintenant un chemin très clair pour une équipe sournoise comme Dayton pour entrer et voler une graine n ° 1 de San Diego State ou de Baylor, qui a également perdu aujourd’hui.

