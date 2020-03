Que signifie la victoire de TCU sur Baylor pour le tournoi NCAA

Que signifie la victoire de TCU sur Baylor pour le tournoi NCAA? Par-dessus tout, cela signifie que les choses sont sur le point de devenir intéressantes.

Samedi, les grenouilles cornues sont arrivées et ont choqué le monde en bouleversant les ours classés deuxième à Forth Worth, au Texas.

Bénéficiant d’un bilan global de 15-13 et 6-9 en conférence, personne ne s’attendait à ce que TCU joue aussi bien que l’équipe l’a finalement fait. Dans le même esprit, personne ne s’attendait à ce que Baylor s’étouffe d’une manière aussi épique.

Défait 28-21 à la mi-temps, le groupe de Jamie Dixon n’a pas paniqué. Ils se sont attachés, ont mordu leurs embouchures et ont riposté aussi fort qu’ils le pouvaient. En fin de compte, Desmond Bane a enregistré 23 points, cinq rebonds et quatre passes décisives et les Horned Frogs ont finalement dominé la compétition 54-44 en seconde période.

Baylor a certainement fait de gros efforts pour reprendre le contrôle du match. Avec trente secondes à faire, ils ont réduit ce qui était à un moment donné une avance de TCU assez importante à seulement trois points, mais finalement ils n’ont tout simplement pas pu conclure l’affaire.

Avec moins de 20 secondes à jouer, PJ Fuller a pu se libérer et marquer sur un slam dunk assourdissant après avoir échappé à la pression sur le terrain des Bears.

. @ TCUBasketball célèbre avec les fidèles de Horned Frog après avoir battu Baylor n ° 2 👏 pic.twitter.com/1nFxrs15QE

– NCAA March Madness (@marchmadness) 29 février 2020

Peu de temps après, TCU a émergé avec une victoire de 75-72.

La défaite est le troisième de Baylor de l’année et le deuxième du Big 12. Après avoir remporté un record de conférence 23 d’affilée, les Bears ont maintenant perdu deux de leurs trois derniers matchs.

Alors qu’est-ce que tout cela signifie pour le tournoi NCAA?

Eh bien, maintenant, les Bears se retrouvent un jeu complet hors de la tête de conférence derrière le Kansas. Cela signifie également que Baylor passera des deux premiers pour la première fois au cours des deux derniers mois.

Cela dit, malgré la défaite, Baylor devrait toujours figurer parmi les cinq premiers – donc tout n’est pas perdu.

