Quel entraîneur-chef peut gérer les nouvelles attentes des filets (et Kyrie Irving)?

Kenny Atkinson était autant un deuxième pilier de l’organisation remaniée des Nets qu’un entraîneur-chef. Brooklyn a nommé Sean Marks en 2016 pour développer une équipe fonctionnelle à partir de la terre brûlée du commerce Kevin Garnett – Paul Pierce, et Marks a enrôlé Atkinson pour être son partenaire en cours, le Brett Brown à son Sam Hinkie. Mais la trajectoire de la franchise a radicalement changé l’été dernier, lorsque les signatures de Kevin Durant et Kyrie Irving ont fait passer les Nets d’une équipe en pleine ascension à un prétendant au titre en attente, et le statut d’Atkinson a apparemment changé avec lui. Atkinson a été retiré de son poste d’entraîneur-chef des Nets samedi dans ce qui est décrit comme une séparation mutuelle des voies. Des informations faisant suite à la nouvelle ont laissé entendre qu’Atkinson avait perdu le contrôle de son vestiaire.

“Je pense que nous avons tous l’idée que cela va durer éternellement, et nous continuerons à construire cela ensemble”, a déclaré Marks lors d’une conférence de presse plus tard samedi. En fin de compte, a déclaré Marks, lui et Atkinson ont convenu que l’équipe avait besoin de quelque chose de différent. “Ce sont les circonstances”, a-t-il dit. “La position dans laquelle nous nous trouvons maintenant est:” Qu’est-ce qui nous aide à passer au niveau suivant? “Et je pense que ce que nous avons débattu et ce que nous avons délibéré était que c’était une époque où l’équipe avait besoin d’une autre voix, et c’est là que nous en sommes à.”

Qui sera cette voix? Et quel type de voix est le bon choix pour une équipe coincée entre ce qu’elle était et ce qu’elle sera la saison prochaine, quand Irving et Durant devraient revenir de blessure? Voici quelques noms à retenir, pour le meilleur ou pour le pire:

Mark Jackson, analyste ESPN

Jackson est inévitablement élevé chaque fois qu’un poste d’entraîneur-chef s’ouvre. Cela est en partie dû au fait que, en tant que l’un des deux analystes couleur du numéro ESPN. 1 diffusant les deux, il est si présent dans les machinations quotidiennes de la ligue, et en partie parce qu’il a des liens avec certains des joueurs les plus éminents d’aujourd’hui. Il serait un client de Klutch Sports, Andre Iguodala est sorti sur une branche l’été dernier pour le soutenir, et il a une relation avec Durant et le partenaire commercial de Durant, Rich Kleiman:

Ian Begley de SNY a décrit Kleiman comme un «fan» de Jackson, mais cela pourrait être un euphémisme. Voici Kleiman juste cette semaine, dans une histoire publiée par le New York Post peu de temps après le licenciement d’Atkinson:

Il fait partie de ces personnalités magnétiques. Lorsque vous rencontrez des gens spéciaux et que les gens suivent, ce n’est pas toujours la façon la plus conventionnelle de faire les choses. Cette perturbation est parfois ce dont vous avez besoin pour devenir grand. C’est un gars très spirituel. L’idée est que son heure viendra mais si ce n’est pas censé être, ce n’est pas censé être.

Attendez, il y a plus:

Il mérite clairement d’être entraîneur dans la NBA. Quelle que soit l’équipe qui lui donne un coup de feu, vous apprenez de vos expériences et perfectionnez votre métier. Mark est l’une de ces personnes qui peuvent faire suivre les gens. Il a une façon incroyable de motiver. Il apporte du charisme à la situation et il connaît le basket. Il a joué 17 ans dans la ligue à un moment où les gardiens de points n’étaient pas tenus de marquer. Il n’a pas cherché à tirer mais il a rendu les gens autour de lui meilleurs. Les gens qui ont joué avec lui ne jurent que par lui.

Le problème est que l’ancien entraîneur de Jackson à Golden State ne le fait pas. Brian Scalabrine a été rétrogradé après que Jackson ait tenu un conseil tribal sur le comportement de Scal, et Darren Erman a été licencié pour avoir enregistré des conversations entre lui et Jackson. Il y a d’autres histoires d’horreur qui ont circulé dans la ligue au cours des six années qui ont suivi le remplacement de Jackson par Steve Kerr.

Il y a aussi la question de l’ajustement du système. Aussi bon que les équipes de Warriors de Jackson étaient en défense, il a raté la révolution offensive cachée sous la surface. Et tandis que Durant est un fan de Jackson personnellement, il a également quitté Oklahoma City en grande partie pour atteindre le nirvana de basket-ball dans l’approche fluide de Kerr. Durant était également un tel fan du système moderne d’Atkinson, 3 points heureux qu’il a regardé quelques vidéos YouTube avant de signer là-bas.

Même avec Atkinson parti, il est probable que le prochain entraîneur des Nets aura des tendances offensives similaires. L’organisation de Marks adopte une approche descendante dans laquelle, tout comme les Spurs, le personnel de front office et les entraîneurs travaillent en symbiose. (Marks lui-même a commencé dans les opérations de basket-ball pour l’équipe des Spurs ‘G League, est devenu assistant de Gregg Popovich, puis est retourné au front office pour le club de la grande ligue.) Donc, quoi que Marks pense, des deux côtés du ballon, il est probable que le prochain entraîneur aussi.

Tyronn Lue, assistant Clippers

Chaque fois que vous mentionnez Jackson, vous êtes obligé de mentionner Lue. En tant que l’un des sept entraîneurs actifs à avoir dirigé une équipe de championnat, Lue est actuellement l’entraîneur officiel du joueur. Il a également remporté ce titre avec Irving comme son meneur. Mais ce passé partagé peut être plus dissuasif pour la candidature de Lue. Une table ronde radiophonique de Cavs a battu des écrivains en juillet 2018 a révélé que LeBron James n’était pas la seule relation effilochée qui a conduit à la sortie d’Irving de Cleveland: «Ty a dit quelque chose comme quoi, ‘N’essayez pas de perdre votre temps à trouver Kyrie Irving. Vous vous rendrez fou », a déclaré Dave McMenamin d’ESPN. Dans un reportage de janvier 2018, Jackie MacMullen d’ESPN a raconté une scène lors d’un entraînement Cavs où Irving a abattu l’instruction de Lue de jouer plus vite. Irving a dit à MacMullen que “peut-être que j’aimerais une refonte de cette situation”, mais il n’a plus été plus facile à entraîner depuis. Il est difficile d’imaginer que Lue chercherait à réintroduire cette dynamique dans sa vie.

Jerry Stackhouse, entraîneur-chef de Vanderbilt

Si l’établissement de relations avec les joueurs vedettes est la priorité absolue, que diriez-vous d’un gars qui a joué contre les deux? Stackhouse, qui a pris une tasse de café avec les Nets à la fin de sa carrière de joueur, a longtemps été rattaché à un entraîneur à la hausse, et même s’il n’a même pas un an de contrat de six ans avec les Commodores, il entraîne facilement -Le candidat au titre de cuisinier est à peu près aussi bon que possible pour votre premier emploi d’entraîneur-chef de la NBA. Le manque d’expérience est une préoccupation, mais perdre le vestiaire ne sera plus jamais un problème si votre entraîneur-chef peut fouetter le cul de tout le monde.

Jason Kidd, assistant des Lakers

Son dernier passage en tant qu’entraîneur-chef des Nets s’est soldé par un coup d’État manqué, mais tout le reste s’est plutôt bien passé. Sérieusement! Kidd a fait une transition immédiate du jeu et a mené une liste vieillissante, criblée de blessures et trop chère à 44 victoires, se révélant être en tête de la courbe sur toute la petite balle en cours de route. Le régime qu’il a tenté de renverser a depuis longtemps été nettoyé. Voici la deuxième chance?

La prochaine personne sur la carte de profondeur des Spurs

Les Spurs sont devenus la cosa nostra des rangs des entraîneurs de la NBA. Six entraîneurs-chefs actuels de la NBA étaient autrefois assistants Pop (James Borrego, Jim Boylen, Mike Budeholzer, Brett Brown, Alvin Gentry, Monty Williams), deux autres ont joué pour Pop (Kerr et Doc Rivers; Williams l’a fait aussi) et deux autres grêlons de la famille élargie (Taylor Jenkins vient du camp de Budenholzer; Lloyd Pierce a passé cinq ans sous Brown). Et les Nets viennent d’en ajouter un autre à Jacque Vaughn, qui prendra la relève d’Atkinson dans l’intervalle. Ajoutez Pop lui-même et c’est 12 des 30 postes disponibles. Il va donc sans dire que Marks, un homme fait lui-même, va probablement jeter un regard long et dur sur l’arbre des Spurs.

Becky Hammon (sixième saison) est la main la plus expérimentée sur un banc des Spurs inhabituellement vert cette saison (Will Hardy, le prochain entraîneur le plus expérimenté, n’a que 31 ans). Ime Udoka, un ancien joueur des Spurs et assistant de longue date qui est maintenant sur le banc de Brown à Philly, pourrait avoir un aperçu. Ettore Messina, assistant de 2014 à 2019, pourrait être rappelé de l’étranger, et Mike Brown, 2000-03, pourrait quitter le Golden State no. 2 positions pour rejoindre KD.

Popovich attribue souvent son succès à Tim Duncan étant coachable. (Duncan, il faut le noter, est maintenant assistant des Spurs.) Durant et Irving sont un peu plus… compliqués à cet égard. Nous verrons si l’idéologie de Marks’s Spursy ou une volonté de répondre à ses nouvelles stars l’emporte dans ce qui sera probablement la plus grande décision des Nets avant que l’ère KD-et-Kyrie ne commence sérieusement.