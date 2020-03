Quel est le destin de Maeve dans «Westworld»? Et d’autres théories.

Je savais que l’éloignement social deviendrait bizarre, mais je pensais qu’il faudrait au moins 15 jours avant d’écrire sur les chances que nous vivions dans une simulation. Dix jours minimum. Pourtant nous y voilà. La saison 3 de Westworld n’a accéléré que ma descente dans la folie ou mon voyage vers l’illumination. Voyons quelques-unes des principales théories issues du deuxième épisode de la saison, “The Winter Line”.

Est-ce que Westworld est une simulation à l’intérieur d’une simulation?

Félicitations à tous les véridistes qui ont acheté les chalumeaux Elon Musk.

Non, Sizemore n’est pas vivant. Felix n’a pas ressuscité Maeve et Sylvester ne lui a pas fait l’œil puant. Il se trouve que l’unité de contrôle de Maeve est simplement branchée sur une machine de simulation qui ressemble à un bang futuriste.

Maeve se rend compte que son esprit est dans une simulation informatique conçue pour extraire des informations d’elle et trouve un moyen de planter le système et de s’échapper (quoique brièvement). La principale révélation que Maeve était dans une simulation est assez choquante, mais les possibilités qui en découlent sont pratiquement infinies. Lors de la première de la saison, l’un des amis de Liam Dempsey Jr. demande si le parc Westworld était une “simulation à l’intérieur d’une simulation”, ce qui conduit naturellement à une autre question: l’ensemble du spectacle de Westworld est-il une simulation, y compris le “monde réel” ”Avec les humains?

Alerte spoiler: nous ne savons pas. Les showrunners Lisa Joy et Jonathan Nolan veulent clairement que nous doutions de la réalité principale de la série, mais la grande révélation n’est peut-être pas aussi importante que la façon dont les personnages sont aux prises avec la question. La situation de Maeve dans «The Winter Line» est un état de fait qui fait écho à des questions de conscience qui ont été discutées pendant des siècles – ce qui définit exactement l’existence. René Descartes a dit: «Cogito, ergo sum» ou «Je pense, donc je le suis». Il savait qu’il existait parce qu’il réfléchissait, mais tout ce qui était au-delà était ¯ _ (ツ) _ / ¯ (Descartes utilisait des emoji, apprenez votre histoire). Un argument plus moderne, cependant, s’appuie sur cette théorie pour demander: comment savez-vous que vous n’êtes pas un cerveau dans une cuve manipulé par un scientifique (ou s’il s’agit de The Matrix, une race de machines IA)? Westworld veut que nous réfléchissions à cette question, et ce n’est pas si subtil que ça – le disque dur de Maeve est littéralement dans une cuve.

Serac veut que Maeve arrête Dolores, mais Maeve pourrait avoir une autre idée en cours de route. Peut-être qu’elle pourrait utiliser l’IA d’Incite, Roboam, pour perturber le monde humain de la même manière qu’elle a utilisé toutes ces cartes et la racine carrée d’une pour perturber sa simulation de la Seconde Guerre mondiale. Si elle cause suffisamment de ravages humains, elle peut peut-être pirater Roboam et découvrir que toute l’humanité est dans une version encore plus grande de la cuve dans laquelle elle s’est retrouvée pendant cet épisode.

Qu’est-ce qui était caché dans les souvenirs de Bernard?

Maeve n’est pas la seule à s’interroger sur la nature de sa réalité dans cet épisode. Bernard fait une introspection dans cet épisode sous la forme de creuser dans ses veines. “J’ai cherché mon code sur une tablette fabriquée à l’extérieur du parc. Mais si Dolores a planté une corruption dans mon code, cette même corruption pourrait signifier que je créerais une tablette pour l’ignorer », a déclaré Bernard à Stubbs avant de l’envoyer combattre un groupe de sbires sans armes.

En anglais, Bernard pense que Dolores a supprimé certains de ses souvenirs, mais elle n’a pas appuyé sur le bouton “poubelle vide”, donc il peut toujours fouiller tout ce qui n’a pas été définitivement supprimé. En parcourant, nous voyons un ensemble épissé de souvenirs, mais grâce à un utilisateur méticuleux de Reddit, surrealsunshine, les fichiers supprimés de Bernard peuvent être vus comme des images. Il y a deux points clés à retenir:

1. Dolores a définitivement reconstruit Bernard alors qu’elle était encore dans l’ancien corps de Charlotte Hale. Elle semble également avoir fait un deuxième hôte au cours de ce processus.

2. Dolores semble avoir supprimé certains souvenirs clés auxquels Bernard n’a pas accès depuis la fin de la saison 2, notamment:

Elle lui tire une balle dans le visage (c’est le biggie)

Décider d’abattre les hôtes faibles du troupeau

Changer d’avis et transmettre les hôtes au paradis informatique

Lui tuant des gens sous le contrôle de Ford

Lecture des données sur Liam Dempsey Jr.

Si Bernard se souvient de ces choses maintenant – et sa nouvelle détermination à trouver Dempsey le suggère – sa relation avec Dolores est probablement très différente. Tout cela suggère également pourquoi sa personnalité est si foirée. Son pseudonyme à l’usine de conditionnement de viande, Armand Delgado, est une anagramme de «Damaged Arnold». Bernard ne le sait peut-être pas, mais il sait qui l’a blessé.

Que veut Serac?

Serac, alias Engerraund Serac, alias cet ennuyeux voleur d’Ocean’s Twelve, est apparemment aussi le gars qui a co-créé la principale technologie d’IA d’Incite, Rehoboam. Mais comment Maeve s’est-elle retrouvée coincée là-dedans? La même raison pour laquelle les souvenirs de Bernard sont encore brouillés – Dolores a couvert ses traces. Serac ne savait pas ce que Dolores avait fait à la fin de la saison 2 avec les données d’hôte manquantes, et quand Dolores a disparu, tout le monde devait supposer que Maeve l’avait fait. Serac l’a donc mise à l’épreuve. Comme tout le monde, il voulait juste savoir ce qui s’était passé à la fin de la saison 2. Comme Maeve le raconte au Sizemore simulé: «Celui qui fait ça a eu beaucoup de mal à me tester, découvrez ce que je sais. Vous m’avez emmené à la forge pour une raison, n’est-ce pas? Vous pensiez que je pourrais accéder au monde que Dolores vous avait caché? Pourquoi cherchez-vous ce monde? … Celui qui a planifié cela a son propre programme, et ce n’est certainement pas une réunion de famille. »

Le programme de Serac concerne Roboam, l’IA qui semble avoir résolu tous les problèmes du monde en prédisant tous les comportements humains, mais a rencontré une imprévisibilité: Dolores. Serac veut trouver l’être imprévisible qui menace de perturber l’avenir algorithmique qu’il a créé et de tuer toute révolution potentielle avant qu’elle ne décolle vraiment.

Sur le plan thématique, Serac est tout autre chose. Westworld ne manque pas de références Genesis. Dans la finale de la saison 1, Robert Ford d’Anthony Hopkins explique longuement à Dolores les similitudes entre la création d’Arnold et La création d’Adam de Michel-Ange, soulignant l’idée que l’esprit crée Dieu. Dans l’épisode de cette semaine, Sizemore ne fait pas référence à Maeve comme une peinture dans la Chapelle Sixtine, qui est les showrunners, mais nous hurle dessus pour comparer Maeve à Adam dans le jardin d’Eden. À la fin, où trouvons-nous Maeve mais dans un jardin littéral? Et qui réside dans ce jardin, mais un mec au cul gluant qui mange une pomme alors qu’il livre son soliloque sur l’humanité?

“Pour la plupart, l’humanité a été une misérable petite bande de voyous trébuchant d’une catastrophe à l’autre”, dit Serac avec une pomme à la main. «Notre histoire est comme les délires des fous. Le chaos. Mais nous avons changé cela. Pour la première fois, l’histoire a un auteur. »

En tant que créateur de Roboam, Serac se considère comme cet auteur – essentiellement Dieu. Mais si, en réalité, il est le serpent, le reste de la saison 3 ne se passera pas bien pour lui.

Jurassic Park était-il un mensonge?

L’œuf de Pâques pour mettre fin à tous les œufs de Pâques est apparu cette semaine lorsque Westworld a présenté un dragon sur le point d’être coupé en morceaux par deux techniciens de laboratoire joués par les showrunners de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss. (Contrairement à certains de mes collègues, je n’ai pas l’énergie de leur en vouloir de la fin de Game of Thrones.) Dans la scène, Weiss se tourne vers Benioff et dit qu’il va vendre le dragon à «une startup au Costa Rica . ” Il s’agit d’une référence à nul autre que Jurassic Park, qui était basé sur un roman écrit par Michael Crichton, qui a également écrit le film de 1973 sur lequel Westworld, le spectacle, est basé. (C’est beaucoup de contenu de parc.)

Mais cela soulève une question plus vaste: les dinosaures de Jurassic Park ont-ils jamais été réels? Ou étaient-ils simplement des robots dinosaures faits pour avoir l’air réels? Il est plus facile de simuler un dinosaure que de simuler une personne. Personne ne sait même à quoi doit ressembler un dinosaure. Les dinosaures n’ont pas à parler, ni à interagir avec les gens, ni à effectuer le genre d’actes que les robots de Westworld doivent (du moins j’espère que non). Enfer, si vous pouviez imprimer en 3D n’importe quel organisme avec du lait d’avoine primordial, ne rouleriez-vous pas immédiatement avec le T. rex au lieu des cowboys? Jurassic Park ne serait-il pas le premier parc à ouvrir? Est-ce que tout ce spectacle n’a pas plus de sens si Jurassic Park et Game of Thrones étaient des préquelles de Westworld, et il s’avère que tout cela se passait à l’intérieur de divers parcs Delos? La seule «vraie» personne dans Game of Thrones était-elle un milliardaire de 13 ans nommé Joffrey?

