Quel est le meilleur XI de Pep Guardiola au meilleur XI de départ de Man City? Pas de place pour John Stones, Leroy Sane ou Riyad Mahrez

Pep Guardiola fait régulièrement tourner son équipe de Man City et peut souvent se le permettre en raison de la grande richesse des ressources à sa disposition.

Il peut être difficile de prédire leur équipe d’une semaine à l’autre et ce bricolage constant a sans doute été vital pour leur récent succès.

L’équipe de Pep Guardiola compte 22 points de retard sur le leader de Liverpool

City a été implacable au cours des deux saisons précédentes en remportant deux titres consécutifs en Premier League.

Ils ont accumulé 198 points au cours de ces deux campagnes et ont propulsé Liverpool au titre la saison dernière avec 14 victoires consécutives.

Cependant, City ne remportera pas trois titres de Premier League d’affilée, les Reds ayant 22 points d’avance et devant battre de nombreux records en cours de route.

Parfois, il semble que Guardiola ne sait pas quelle est sa meilleure équipe, alors que l’on ne peut pas en dire autant de Liverpool.

Jamie O’Hara dit que Man City peut encore avoir une meilleure saison que Liverpool

Vous savez souvent exactement qui Jurgen Klopp choisira, non pas que cela fasse une différence pour les équipes qui tentent réellement de les arrêter.

Mais, avec Man City, il y a eu une étonnante 76 changements de XI au départ cette saison. Alors, qui ferait son top 11?

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons parcouru son équipe et choisi son meilleur onze de départ.

Gardien de but

Il n’y a pas de véritable compétition pour Ederson dans l’équipe de Man City.

Claudio Bravo est le gardien de but remplaçant, mais il est loin du niveau du Brésilien.

Ederson est doué pour arrêter les tirs mais aussi pour jouer à l’arrière, ce qui est vital pour leur façon de jouer.

On le trouve souvent à l’extérieur de sa boîte, balayant de longues balles sur sa défense aussi.

Ederson est l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League

La défense

City a raté Aymeric Laporte depuis que l’arrière central a subi une grave blessure au genou en début de saison. Le Français est le meilleur défenseur des champions de Premier League actuels et leur meilleur arrière central est Laporte avec Nicolas Otamendi.

Fernandinho a remplacé alors que City a fait face à des problèmes de blessures tandis que John Stones a été au mieux incohérent.

L’arrière latéral a également été un problème cette saison avec Joao Cancelo, un ajout de 60 millions de livres sterling, qui n’a pas réussi à sceller sa place dans l’équipe.

Kyle Walker a été le meilleur interprète de l’arrière droit tandis qu’Oleksandr Zinchenko est le meilleur disponible de l’autre côté.

Aymeric Laporte de Manchester City est exclu depuis août

Milieu

Rodri était un contrat de 62,8 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid en été et s’est parfaitement intégré à l’équipe de la ville et au système de Guardiola.

Fernandinho approche peut-être de ses 35 ans, mais il est toujours l’un des meilleurs joueurs de Premier League. Cette saison, il a été contraint à la défense, mais l’association de Rodri et Fernandinho est l’une des meilleures de la ligue.

Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que Phil Foden ne fasse son entrée dans l’alignement de départ, probablement une fois Fernandinho parti, mais il n’est pas encore tout à fait là.

Fernandinho a été joué hors de position à Man City cette saison

Attaque

Les villes ont l’embarras du choix avec des options d’attaque et de la profondeur dans toutes les positions. Kevin De Bruyne est l’un des meilleurs joueurs de Premier League et compte plus de passes décisives que quiconque avec 15.

Raheem Sterling a subi une légère baisse de forme n’ayant pas marqué lors de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues mais compte déjà 24 buts cette saison.

Raheem Sterling a marqué 24 buts pour Man City cette saison

Leroy Sane a été blessé toute la saison mais serait toujours derrière Sterling en raison de la forme qu’il a montrée cette campagne.

Sur le flanc droit, Bernardo Silva est souvent préféré à Riyad Mahrez et est le joueur le plus polyvalent.

Sergio Aguero continue de montrer pourquoi il est l’un des meilleurs attaquants de la Premier League et a 16 à son nom malgré plusieurs matchs manqués en raison d’une blessure.

Gabriel Jesus est un adjoint plus que capable, mais il manque, malgré le fait de marquer neuf buts en championnat cette saison.

Buildlineup.com

Le meilleur XI de départ de Man City

