Quel est le plan de Dolores pour Caleb sur ‘Westworld’?

Pour aider à passer au crible la grande quantité d’informations que Westworld nous envoie chaque semaine, The Ringer répondra aux questions des lecteurs dans cet espace pour la seconde moitié de cette saison. (Vous pouvez envoyer vos e-mails à therecappableswestworld@gmail.com.)

“Chaque tour de magie se compose de trois parties”, explique le personnage de Michael Caine au début de The Prestige. «La première partie s’appelle le gage, où le magicien vous montre quelque chose d’ordinaire. … Le deuxième acte est appelé «le tour». Le magicien prend quelque chose d’ordinaire et lui fait faire quelque chose d’extraordinaire. … Mais vous n’auriez pas encore applaudi, car faire disparaître quelque chose ne suffit pas. Vous devez le ramener. C’est pourquoi chaque tour de magie a un troisième acte. La partie la plus difficile. La partie que nous appelons «le prestige». »

Le scénario de The Prestige a été écrit par le co-créateur de Westworld Jonathan Nolan, et son explication pour un tour de magie est une bonne fenêtre sur la façon dont il considère la narration. Avec un épisode restant dans la troisième saison de Westworld, il est clair que Nolan et sa cocréatrice et épouse, Lisa Joy, effectuent un tour de magie. Nous avons déjà vu le soi-disant ordinaire, de Caleb à Charlotte à William à Serac à Roboam, montrer des caractéristiques extraordinaires. Mais nous retenons toujours notre souffle, en attendant la dernière partie. Nolan et Joy ont déjà réussi un tour une fois cette saison avec leur révélation que Dolores était à Charlotte, Connells et Musashi. Et non seulement cette révélation de Dolores a satisfait les fans purs et durs de la série, mais elle a également rendu la série plus facile à comprendre en distillant quatre personnages en un seul. Il ne reste qu’un épisode, et récompenser la profonde réflexion du public de la série tout en simplifiant l’intrigue est la corde raide que l’épisode final doit parcourir. Le prestige doit être extraordinaire, mais il doit également avoir un sens. Atteindre la fin est la partie la plus difficile et déterminera si cette troisième saison de Westworld est applaudie ou rencontrée avec dérision. Si quelqu’un le sait, c’est Jonathan Nolan. Sans plus tarder, passons aux questions et aux théories pour la finale.

Janna: Si Dolores savait que Caleb était une valeur aberrante qui avait suivi une thérapie et avait été libérée, ce qui le rendait essentiel à son plan, comment expliquer comment Dolores et Caleb se sont rencontrés en premier lieu?

Avant de plonger dans ce sujet, récapitulons ce que nous avons appris sur Caleb dans cet épisode. Caleb avait été amené à croire que lui et son meilleur ami Francis, alias Kid Cudi, avaient été déployés en Russie, plongée dans une guerre civile. Là-bas, des insurgés les ont attaqués et ont tué toute leur unité, à l’exception d’eux deux, alors ils n’ont traqué le chef des insurgés que pour que Francis soit tué dans le processus. Cue triste Kid Cudi fredonnant.

Cette histoire s’est avérée à moitié vraie. Caleb (pour autant que nous le sachions) a servi dans l’armée, mais après que son unité et celle de Francis ont été attaquées, ils ont été honorablement libérés et renvoyés aux États-Unis. Une fois de retour, ils ont commencé à effectuer des enlèvements et des meurtres pour Roboam sous le prétexte de travailler comme meurtriers sur l’application Rico. Le «chef insurgé» que Caleb et Francis ont kidnappé était un dirigeant pharmaceutique, mais les choses ont mal tourné lorsque le dirigeant a expliqué que l’IA les manipulait. L’IA a offert à Francis une prime pour tuer Caleb, mais Caleb a tué Francis en premier (puis a tué l’exécutif pour des merdes et des concerts). Caleb a ensuite été emmené dans un établissement à Sonora, au Mexique, où ses souvenirs ont été dissociés jusqu’à ce qu’il pense que Francis est décédé en Crimée dans le cadre de leur service militaire. Une fois que Caleb se rend compte de tout cela, il se tourne vers l’IA omnisciente limite, Salomon, et crie «Toi, merde!» Ouais, ça blesse définitivement les sentiments de l’IA, mec.

Pendant et après toute cette découverte de soi, Dolores exhorte Caleb à être un leader et un révolutionnaire dans l’émancipation de l’humanité de la technologie de l’intelligence artificielle, mais qui il est censé diriger et sur quoi porte exactement la révolution n’est pas clair au-delà d’être anti-IA. S’il y avait le moindre doute sur la centralité de Caleb dans l’histoire, Bernard la retire vers la fin de l’épisode quand il dit que Caleb ne fait pas partie du plan de Dolores: c’est le plan. Et si Caleb est crucial pour ce que Dolores prévoit, il est très peu probable que les deux se rencontrent par hasard. Caleb s’est initialement impliquée dans l’histoire quand il a accepté un emploi sur l’application Rico pour livrer des médicaments à Connells, qui a essayé de leur injecter Dolores pour donner l’impression qu’elle avait une surdose. Après que Dolores se soit lancée dans une fusillade avec Connells et son homme de main, Caleb trouve Dolores dans un tunnel, saignant.

Il y a peu de chances que ce soit un accident, mais comment Dolores aurait-il pu l’orchestrer? Nous savons que l’application Rico est contrôlée par Roboam, et nous savons que Roboam ne peut pas «voir» Dolores. Alors, comment Caleb et Dolores ont-ils pu se retrouver sur une trajectoire de collision?

Une réponse potentielle se cache dans le premier épisode de la saison. Lorsque le petit ami de Dolores, Liam Dempsey Jr., est convoqué à une réunion avec le copain de Serac, Martel, Martel dit à Liam que Roboam a été compromise.

Captures d’écran via HBO

«Nous pensons que quelqu’un peut avoir accès à Roboam. Un niveau de sophistication que nous n’avions jamais vu auparavant. Comme si quelqu’un testait le système », explique Martel.

«Roboam lui-même nous alerterait si quelqu’un essayait même», répond Liam d’un air suffisant. Martel, peu impressionné, réplique: «Si quelqu’un de l’extérieur a essayé, oui. Mais s’ils abusaient de la confiance de quelqu’un qui avait déjà accès … »

Il serait difficile d’expliquer comment ou pourquoi Roboam rapprocherait Dolores et Caleb par hasard, ou que Dolores a élaboré son plan avec Caleb seulement après qu’il soit venu à son secours. Ce qui aurait beaucoup plus de sens, c’est que Dolores était la personne qui a obtenu l’accès à un “niveau de sophistication que nous n’avions jamais vu auparavant”. Si Dolores avait piraté Roboam, elle aurait pu accéder à l’application Rico et lui envoyer Caleb, en traçant le cours de sa vie et de nombreux événements de la saison 3. Mais qu’est-ce qu’un niveau de sophistication que nous n’avons pas vu avant »ressembler?

Une réponse pourrait être qu’il y a un autre Dolores branché à Roboam. Nous savons que Dolores est arrivée dans le monde humain avec six unités de contrôle (cinq dans son sac et une dans sa tête) et ces unités ont été vues à Dolores, Bernard, Charlotte, Connells et Musashi. Le sixième est inconnu, mais si elle est dans le système – et peut-être qu’elle y est arrivée grâce à sa relation avec Liam – cela expliquerait beaucoup de ce que nous avons vu et pourquoi Caleb a rencontré Dolores. Cela expliquerait également qui est la voix à laquelle Dolores a parlé cette saison, et peut-être même qui a parlé à Caleb à la fin du septième épisode. La voix pourrait être Salomon, mais si c’était une version différente de Dolores?

Mais au-delà de cette possibilité de galaxie-cerveau, une question beaucoup plus simple reste sans réponse: que veut Dolores que Caleb fasse? Nous pouvons utiliser certains des indices visuels de cet épisode pour faire des déductions. Sur le chemin de Sonora, Dolores remarque à quel point cela lui rappelle le parc.

Plus précisément, cela ressemble à une scène du tout premier épisode de Westworld, lorsque Dolores et Teddy regardent son bétail.

Dans cette scène, Dolores monte un cheval blanc tandis que Teddy monte un noir. Ils ont l’échange suivant.

Teddy: “Je n’ai jamais compris comment vous les gardiez tous dans la même direction.”

Dolores: “C’est le Judas. Le reste suivra où que vous le fassiez. »

Teddy: “Comment le choisissez-vous?”

Dolores: «Je sais juste ces choses. Comme je savais que tu serais de retour. “

Teddy: “Vous dites que je suis prévisible?”

Dolores: “Il y a un chemin pour tout le monde et votre chemin vous ramène à moi.”

Trois épisodes plus tard, Dolores réfléchit sur sa promenade de bétail et comment elle s’inquiétait des veaux qui s’égareraient. Mais, dit-elle, “il ne m’est jamais venu à l’esprit que nous les ramenions pour le massacre.”

Dans le premier épisode de la saison 2, Dolores et Teddy reviennent au même endroit, bien que cette fois, Dolores monte à cheval noir.

“Nous avons parcouru 10 miles et tout ce que nous avons vu est du sang », a déclaré Teddy à Dolores. “Est-ce vraiment ce que tu veux?” Caleb exprime des préoccupations similaires lorsque Dolores l’emmène dans les installations mexicaines. “Combien de personnes devront encore mourir pour cette révolution?” Demande Caleb. Dolores répond à peine à Teddy ou à Caleb, mais en regroupant ces trois conversations – deux avec Teddy et une avec Caleb – nous pouvons voir un motif sombre. Caleb ressemble au Judas de Dolores. Si elle peut le contrôler, elle peut s’assurer que le troupeau aille dans la direction souhaitée. Et cela pourrait être dû au massacre.

@IGetsWavy: La Charlotte que nous avons vue au début de l’épisode au téléphone avec Musashi pourrait-elle être le troisième membre de l’équipage de Maeve?

Il doit y avoir une explication pour expliquer pourquoi Charredlores n’est plus carbonisé. Une semaine après son toast de l’explosion d’une voiture, voici Charlotte à cet appel.

Soit elle a utilisé beaucoup d’aloe vera, soit c’est un nouveau corps (ou une nouvelle personne entièrement). Le fait que Charlotte soit floue dans cette scène suggère que quelque chose ne va pas ici, mais nous pouvons réduire les choses à quelques possibilités. La première possibilité est que lorsque Maeve a utilisé cette douce imprimante 3D pour réincarner Clementine et Hanaryo, elle a également fait une copie de Charlotte et y a mis l’esprit de quelqu’un (peut-être celle de Sizemore?).

La deuxième option est que cette scène a eu lieu longtemps après les événements du sixième épisode, de sorte que Charlotte a pu guérir son corps extrêmement endommagé. Ce décalage expliquerait également comment elle a eu le temps de se connecter avec Maeve et son gang. Nous avons expliqué dans cet espace pourquoi Maeve et Charlotte sont des alliées naturelles parce qu’elles sont les deux mères de cette saison.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



La troisième option est quelque chose que nous avons dansé toute la saison: il y a (au moins) deux Charlottes dans (au moins) deux simulations différentes. Il y a eu des erreurs de continuité petites mais évidentes dans les moments du spectacle cette saison qui ressemblent à des œufs de Pâques – le veau blessé dans la première scène de Bernard cette saison, par exemple. Quelques cas cette saison ont également inexplicablement changé de période, comme lorsque Dolores évite à Caleb d’être jeté hors de son lieu de travail au milieu de la nuit, seulement pour que la scène suivante soit au milieu de la journée.

Ces erreurs de continuité ont été plus profondes avec Charlotte. Dans le troisième épisode, Charlotte regarde la vraie Charlotte chanter une chanson à son fils, pensant que ce pourrait être la dernière vidéo qu’il voit d’elle. Plus tard dans l’épisode, nous revoyons cette vidéo et elle est très différente, avec beaucoup plus d’émotion. De plus, certains faits de base sont difficiles à expliquer. La tenue que portait Charlotte à la réunion du conseil dans l’épisode 6…

… Est la même que celle qu’elle portait lors de la première de la saison:

Non seulement la tenue est la même, mais la réunion est la même. Le sujet pour les deux est de prendre Delos en privé. Dans le sixième épisode, cette rencontre se déroule de façon désastreuse alors que Serac évince Charlotte. Dans le premier épisode, Serac est un membre absent du conseil d’administration votant sur une chaise vide, et la réunion se déroule de façon transparente. Encore plus étrange, le sac à main de Charlotte se retrouve au même endroit lors des deux rencontres. Lors de la première de la saison, elle met son sac sur la table:

Dans le sixième épisode, Charlotte garde son sac à côté d’elle jusqu’à ce qu’un des hommes de main de Serac le place sur la table:

Dans un autre parallèle, Charlotte mentionne dans la première de la saison qu’elle veut s’assurer que la propriété Delos est gardée en sécurité. «De plus, nos parcs ne sont pas les seules choses que nous protégeons ici», explique Charlotte. «Nous avons beaucoup d’actifs exclusifs dans cette entreprise qui pourraient s’avérer très précieux un jour, mais pas si nous les laissons brûler lors d’une vente au détail.»

Flash-forward vers le sixième épisode, lorsque Charlotte se faisant attraper par Serac est entrecoupée de plans d’hommes de Serac allumant les hôtes en feu.

La différence la plus fondamentale est que dans le troisième épisode, Charlotte tue un gars et prend son chien, mais quand elle attrape toute sa famille pour échapper à Serac dans le sixième épisode, le chien est introuvable. Est-ce que toute la famille a oublié le chiot? Le spectacle a-t-il oublié le chien? Ou avons-nous vu deux Charlottes différentes tout ce temps? L’un d’eux pourrait-il être une simulation avec l’IA essayant de reproduire l’autre version des événements?

Nous en voyons plus de preuves dans le septième épisode, lorsque l’hologramme de Serac parle à Caleb et Dolores. «J’aimerais pouvoir être là avec toi», dit l’hologramme, «mais l’homme que j’étais n’existait plus.» Si Serac parle comme ça, il y a de fortes chances que Serac se soit en quelque sorte chargé dans une simulation d’IA. L’homme a certainement hologrammé sa sortie de suffisamment de situations pour que nous puissions douter de son existence. Peut-être qu’il est juste la projection de Roboam lui-même.

Jordan: Alors, pourquoi n’ont-ils pas simplement apporté un tas d’EMP à Westworld la saison dernière pour désactiver tous les hôtes voyous?

Excellente question. À la fin de l’épisode, Dolores a appuyé sur un bouton sur une machine qui l’a mise hors tension, elle et Maeve (plus Solomon, et apparemment toutes ces valeurs aberrantes en cryocongélation). Le bouton semblait être un EMP de qualité militaire ou une impulsion électromagnétique. Un EMP est, selon Basher d’Ocean’s Eleven (la source incontournable des informations scientifiques), «un dispositif qui crée un arrêt cardiaque pour tout circuit électrique à large bande». Tout ce qui est éteint pendant un EMP peut toujours fonctionner, mais les appareils électriques qui sont allumés pendant un EMP sont généralement des toasts. Et comme il est clair que les EMP affectent les hôtes, vous devez vous demander: pourquoi avons-nous traversé la mascarade de la saison 2? Sommes-nous censés croire que tout le problème de la deuxième saison aurait pu être résolu en introduisant quelques EMP?

Peut-être que cela peut s’expliquer en voulant préserver tous les appareils électroniques autour du parc, ou parce que les showrunners ont appris les EMP entre la saison 2 et la saison 3. Mais à part ce genre d’incompétence, il doit y avoir une plus grande explication à ce bouton. C’est peut-être plus qu’un EMP. Nous avons vu Serac utiliser une télécommande pour contrôler Maeve et Bernard en utiliser une pour contrôler plusieurs hôtes. Nous n’avons aucune idée de ce que font ces boutons ni de leur fonctionnement, mais s’ils sont connectés au bouton que Dolores frappe, cela pourrait aider à expliquer ce qui s’est passé cette saison. Cependant, si le bouton que Dolores frappe (et les télécommandes que Serac et Bernard ont utilisées) n’est qu’une technologie assez ancienne pour avoir été présentée dans un film de 2001, il sera difficile de revoir de manière crédible la deuxième saison. Espérons que les showrunners auront une meilleure explication à venir – ou un enfer de prestige.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.