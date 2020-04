Quel est le processus de signatures internationales du 2 juillet?

Le commissaire Rob Manfred est chargé de superviser et d’approuver chacune des entreprises internationales | Billie Weiss / Boston Red Sox / .

La MLB prend des mesures de réduction des coûts dans tous ses domaines et ses collègues ne pensent toujours pas que les organisations vont renégocier des quantités de signatures le 2 juillet. La meilleure chose qui puisse arriver est qu’elles respectent certains accords et effectuent un petit paiement en 2020 et le reste en deux moitiés

MLB et MLBPA conviennent:

1- Le repêchage des États-Unis (Canada, PRico) réduit à 5 tours et non recruté coûtera 20 000 $. Les entreprises internationales, le 2 juillet 2020, passent à janvier 2021 et 2021 à 2022.

2- Le MLBPA reçoit 170 millions de dollars à distribuer à ses membres au cas où il ne serait pas joué en 2020. pic.twitter.com/IYhkADhymT

