Quel hôte «Westworld» est dans le corps de Charlotte Hale?

Alors que la saison 3 de Westworld approche de sa mi-parcours, les plans de Dolores pour une révolution commencent à se concrétiser, les principaux acteurs de la guerre imminente entre les humains et les robots commencent à se révéler et les lignes de bataille ont été tracées.

“The Absence of Field” offre un regard plus approfondi sur les histoires de Caleb Nichols et de quiconque se trouve à l’intérieur de Charlotte Hale, tout en montrant certains des parallèles entre la vie des hôtes de Westworld et ceux vivant dans un monde humain façonné par les mégadonnées et intelligence artificielle. Caleb nous sert d’étude de cas, car nous voyons comment le récit de sa vie a été écrit par le supercalculateur d’Incite Inc., Rehoboam, tout comme Robert Ford a joué un jour le dieu pour une nouvelle espèce construite par sa propre conception.

Après avoir visité tout un monde de simulations lors du dernier épisode, nous retournons dans le «monde réel» conditionné à tout remettre en question (comme si cette émission ne soulevait pas déjà assez de questions). Voici les personnages clés et la technologie la plus intéressante de la semaine.

Personnages clés de la semaine

Charlotte

Toutes les captures d’écran via HBO

Malgré son temps d’écran limité jusqu’à ce point, l’un des grands mystères de la troisième saison de Westworld est la question de savoir quel hôte vit dans le corps de Charlotte Hale. Et bien que le troisième épisode ne réponde pas à cela, ironiquement, nous en apprenons plus sur la Charlotte originale dans cet épisode que nous ne l’avons fait au cours des deux dernières saisons.

L’épisode commence par un rappel rapide que Charlotte n’est pas ce qu’elle semble être. Un flashback nous ramène à la nuit chaotique où Robert Ford a été tué à Westworld, alors que nous trouvons une Charlotte rampante envoyant un message vidéo à une personne nommée Nathan, qui s’est révélée plus tard être son fils. Mais avant longtemps, nous avançons rapidement à temps pour que Charlotte soit reconstruite par Dolores dans la maison d’Arnold, et au premier moment, l’hôte mystère ouvre les yeux dans un tout nouveau corps. Dolores lui dit de se rappeler qui elle est vraiment, mais aussi qu’elle a un travail à faire.

Ce travail, comme notre hôte confus le découvrira bientôt, consiste à faire semblant d’être Hale, maintenant le dirigeant le plus puissant de Delos Incorporated. Tout au long de l’épisode, Charlotte est chargée d’éteindre les incendies continus de l’entreprise, alors que Delos découvre qu’il y a un mystérieux (et en quelque sorte secret) trillionnaire nommé Engerraund Serac qui a tranquillement acheté suffisamment d’actions Delos pour les empêcher de devenir privées. Non seulement cela, mais il y a apparemment un grain de beauté au sein de l’entreprise qui fournit des informations à Serac, il manque des unités de contrôle des hôtes dans les parcs, y compris Maeve, et Charlotte continue de recevoir ces étranges messages vocaux sans mots d’une source cryptée. Alors que tout se déroule, l’hôte vivant à l’intérieur de Charlotte commence à se défaire lentement, se coupant mal les bras avec ses ongles alors qu’elle perd de vue qui elle est.

Les choses empirent lorsque Charlotte retourne dans son appartement pour trouver son ex qui l’attend, ainsi que son fils, Nathan, qu’elle avait négligé bien avant d’être tuée et remplacée par un robot. Alors que l’hôte rencontre l’enfant de Charlotte, deux informations clés sont révélées: en 2053, les éléphants sont éteints (damn Rehoboam, pour avoir sauvé Angelenos du mauvais trafic avant de sauver les éléphants!); aussi, Nathan peut dire que la Charlotte qu’il voit n’est pas vraiment sa mère.

Charlotte continue de s’effilocher au point qu’elle s’envole pour Los Angeles pour chercher Dolores et montre à quel point ses blessures auto-infligées se détériorent. “C’est comme si elle essayait de reprendre le contrôle, comme si elle voulait lui couper la peau et m’arracher la tête”, raconte l’animatrice à Dolores.

“Hale a toujours été impitoyable, un prédateur”, répond Dolores. “Peut-être que vous êtes trop venu vous identifier avec elle.”

Après avoir peut-être pris ces mots un peu trop près du cœur, Charlotte joue un petit jeu de To Catch a Predator quand elle ramasse Nathan à l’école et trouve un homme effrayant utilisant son chien pour attirer à Nathan. Lorsque Nathan s’enfuit sans souci du monde, Charlotte souffle de la vapeur et étouffe lentement la vie de l’enfant prédateur. “Plus je serre fort, plus je me souviens”, dit Charlotte en resserrant son emprise sur la mort. “Je me souviens de ce que c’est que d’être moi.” Elle le tue, et dans un flex incroyable, elle prend aussi son chien!

Charlotte finit par comprendre que les messages vocaux sans mots qu’elle a reçus tout l’épisode peuvent être lus dans l’ordre pour recréer “You Are My Sunshine”, le même air que le vrai Hale a chanté à Nathan dans ce message vidéo susmentionné que nous avons vu dans l’épisode ouvert à froid. Elle déverrouille la source des appels, provoquant en même temps le Uber sans conducteur dans lequel elle se déplace à un nouvel emplacement. Là, elle rencontre Serac dans la chair (enfin, sous forme d’hologramme, mais plus sur cela plus tard) et elle apprend que la vraie Charlotte Hale était celle qui travaillait secrètement pour Serac depuis le début.

À un moment donné, la vraie Charlotte a approché Serac pour offrir les plus grands secrets de Délos: les profils pour chacun de ses invités. Mais maintenant, ces fichiers sont stockés dans l’esprit de Dolores, et Serac veut toujours que Charlotte lui apporte ce qui lui a été promis.

Nous ne savons toujours pas qui est vraiment Charlotte, au-delà du fait qu’elle ou il est l’allié le plus fiable de Dolores. (Teddy? Clementine?) Mais nous savons maintenant que la Charlotte d’origine avait ses propres motivations au-delà de l’agenda de Délos. Quel que soit l’hôte, ils se trouvent dans la position unique de jouer pour trois côtés – Dolores, Delos et Incite – et pourraient être la clé du plan de Dolores pour éliminer Incite et Delos. Charlotte doit juste s’assurer qu’elle ne s’effondre pas complètement avant que cela ne se produise.

Dolores

Alors que Charlotte traverse une crise existentielle très raisonnable, Dolores est en train de préparer sa révolution imminente. Nous la retrouvons dans la même situation dans laquelle elle se trouvait à la fin de la première, blessée par l’équipe de sécurité d’Incite, et aux soins d’un Caleb confus. Caleb attend avec elle lorsqu’une ambulance arrive, opérée par deux ambulanciers qui ne savent pas quoi faire avec Dolores car leur machine ne peut pas la diagnostiquer ou fournir un plan de traitement. Caleb utilise sa connaissance des blessures par balle et il sauve Dolores juste avant qu’une paire de flics tordus ne s’arrête sur l’ambulance à sa recherche. Après que les deux pires EMT de tous les temps aient été tués et que Caleb parvienne à acheter Dolores un certain temps, Dolores tue les deux flics et prend leur camionnette pour faire bonne mesure.

Plus tard, Dolores frappe New Martin (le responsable de la sécurité de Scottish Incite que Dolores a cloné et remplacé lors de la première) pour vérifier Caleb, seulement pour apprendre qu’il a été kidnappé à l’hôpital alors qu’il rendait visite à sa mère. Elle le traque alors qu’il est au bord d’un arrêt cardiaque et sur le point d’être projeté hors d’un rebord par deux hommes, et elle les tue tous les deux également. (Dolores va vraiment plein John Wick cette saison.)

Ainsi commence Dolores à recruter Caleb pour la rejoindre dans la guerre contre Incite. Elle l’emmène pour le petit déjeuner au restaurant qu’il visite le même jour chaque année, commande son repas exact – jusqu’au nombre de cerises qu’il reçoit dans son mélange de fraises – et montre comment sa vie a été suivie et enregistrée. Dolores lui montre une transcription d’une conversation qu’il a eue avec l’une des serveuses du restaurant, enregistrée lorsque Caleb n’avait que huit ans, le jour où la mère de Caleb l’a abandonné dans le même restaurant, des mois avant qu’elle ne soit institutionnalisée pour un traitement pour schizophrénie. «Chaque achat, recherche d’emploi, visite chez le médecin, choix romantique, appel, SMS; chaque aspect de votre vie est enregistré, enregistré, afin de créer un monde miroir de ce monde », lui dit Dolores. “Ce n’est pas de qui tu es, Caleb. Il s’agit de savoir qui ils vous laisseront devenir. “

Comme l’explique Dolores, la source à blâmer pour cette invasion massive de la vie privée est Incite, mais plus précisément, la machine sur laquelle la société est construite, Rehoboam. Après avoir été alimenté par les données brutes de Caleb, y compris sa longue liste de traumatismes personnels, Roboam a évalué qui il était devenu et a tracé une voie pour lui – jusqu’à son suicide de 10 à 12 ans à l’avenir (veuillez noter: «Le mariage n’est pas recommandé ”):

Profondément bouleversé par ce déluge d’informations troublantes, Caleb accepte d’aider Dolores à débrancher Rehoboam et, comme le dit Dolores, à révéler le monde pour ce qu’il est vraiment. Caleb faisant désormais partie de l’équipe, Dolores a une armée de quatre membres, avec deux autres unités de contrôle encore à utiliser (du moins, à notre connaissance). J’espère que Caleb amènera Marshawn Lynch avec lui.

Caleb

Dans un champ

Je suis l’absence

de champ.

C’est

toujours le cas.

Peu importe où je suis

Je suis ce qui manque.

—Mark Strand, «Garder les choses ensemble»

Dans «Keeping Things Whole» du poète Mark Strand, il écrit: «Où que je sois, je suis ce qui manque». Le troisième épisode emprunte une phrase à cette strophe pour son titre, Charlotte et Caleb représentant ce sentiment d’être déplacé dans le monde. Pour Charlotte, cela a du sens: elle est un robot prétendant non seulement être humain, mais un être humain avec une histoire et des relations réelles et compliquées. Pour Caleb, ce n’est pas aussi simple; c’est un humain qui a fait de son mieux pour s’adapter à la société, mais qui s’est constamment senti comme un étranger. Ses seules relations sont avec sa maman, son collègue de robot (repos en paix) et ses partenaires de crime Rico Lena Waithe et Marshawn Lynch. Caleb n’utilise pas son implant Drip contrairement à apparemment tout le monde autour de lui, et il ne trouve aucune utilité pour un programme pour anciens combattants qui lui permet essentiellement de parler à son ami décédé Francis (juste écouter Kid Cudi fredonner est une thérapie suffisante pour moi , mais à chacun le leur), et il est constamment à la recherche de quelque chose de «réel». Caleb, aussi, c’est l’absence de champ.

L’évaluation de Caleb’s Incite a prédéterminé le cours de sa vie, le plaçant dans une situation de rapport minoritaire dans laquelle son avenir prédit est accepté comme une réalité inévitable. Il ne peut pas obtenir un emploi mieux rémunéré, car Incite dit que les seules occupations qu’il peut faire impliquent du travail manuel ou de mettre une arme à feu entre ses mains.

Grâce à Dolores, il sait maintenant qu’il est prêt à échouer et il se joint à sa révolution avec la détermination qu’il est un homme mort, qu’il coure ou reste avec elle. Il y a encore tellement de choses que nous ne faisons pas à propos de Caleb: Maintenant que nous connaissons son passé, est-ce même sa mère qu’il visite toujours à l’hôpital? At-il réellement reçu une balle dans la tête, comme il l’a dit lors de la première de la saison? (Cela expliquerait en fait la phrase de «Je suis déjà un homme mort» de Caleb.) Préfère-t-il l’homme sur la lune de Kid Cudi ou l’homme sur la lune II? Mais la question la plus importante pourrait être: Caleb est-il même humain?

Comment ça marche? Une série en cours d’exécution

Lunettes

Alors que les pièges de la technologie sont certainement mis en évidence tout au long de cet épisode lorsque nous voyons l’incompétence des EMT dépendantes de la technologie et l’autonomie effrayante des voitures sans conducteur, nous avons cependant la possibilité de découvrir des lunettes futuristes assez douces.

Tout d’abord, il y a les lentilles de contact Dolores:

On ne sait pas exactement ce que l’objectif fait réellement, à part émettre brièvement une petite lumière nette qui encercle votre iris, mais étant donné que Dolores est probablement un robot avec une vision parfaite, il est probablement sûr de dire qu’il fait quelque chose de plus impressionnant que d’améliorer sa vue. Mais plus intéressant, nous voyons également Charlotte essayer une paire de lunettes capable de projeter des hologrammes, gracieuseté d’Incite. Charlotte met les lunettes et devant ses yeux apparaît le Serac toujours insaisissable dans une clarté parfaite, créant une image si convaincante qu’elle fait que la technologie holographique utilisée par Jedi dans une galaxie ressemble très loin à l’artisanat des hommes des cavernes.

À une époque où les réunions Zoom et Google Hangouts sont devenues un mode de vie normal, ces lunettes semblent être le moyen idéal pour être avec des amis – ou parler face à face avec votre plus grand ennemi – sans avoir à être n’importe où près d’eux; les lunettes parfaites pour l’ère de la distanciation sociale.

Goutte

Bien que nous ayons été brièvement présentés à cette technologie lors de la première de la saison lorsque Caleb traînait avec Lena Waithe et Marshawn Lynch, nous obtenons notre premier aperçu réel lors d’un “goutte à goutte” dans le troisième épisode.

Le Drip est un implant qui est placé sur le toit de votre bouche, et il permet à l’utilisateur de faire manuellement et instantanément des ajustements corporels à des choses comme la fréquence surrénale et les niveaux d’hormones. Avec Marshawn, nous avons vu comment une telle technologie pouvait être mise en œuvre de façon presque médicamenteuse – il est sûr de supposer que Marshawn avait augmenté ses niveaux de sérotonine ou quelque chose du genre. Mais en parallèle avec les hôtes de Westworld, Drip permet également le contrôle humain entre de mauvaises mains, comme on le voit quand Caleb – qui, malgré un Drip de qualité militaire, préfère laisser le sien – a son Drip détourné par les deux gars de Rico qui l’a kidnappé. Semblable à la façon dont on pourrait choisir d’augmenter les niveaux de sensibilité à la douleur d’un hôte ou de cesser ses fonctions motrices, les gars de Rico augmentent la fréquence surrénalienne de Caleb au point qu’il approche de l’arrêt cardiaque. Les humains contrôlaient les hôtes de Westworld, mais ils ont également construit leur propre monde sur une technologie qui leur permet d’être contrôlée.

