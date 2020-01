Quel joueur NBA crée le plus de points? Nous avons des réponses.

Aujourd’hui, nous allons essayer de répondre à une question simple avec une réponse frustrante et compliquée: qui crée le plus de points dans la NBA?

Le premier endroit à regarder est la notation, la dernière étape de la création de points. Selon cette définition, James Harden crée le plus de points dans la ligue, à la fois sur une base globale et par minute (bien que Giannis Antetokounmpo soit étonnamment proche dans ce dernier).

Mais même Harden, le joueur d’isolement le plus prolifique de la ligue, ne crée pas seul ses 36,6 points par match. Parfois, il marque après avoir été libéré par un écran de Clint Capela. À d’autres moments, il marque immédiatement après une passe de Russell Westbrook. La création de points implique plus que le marqueur. Donc, afin d’identifier les joueurs qui sont les meilleurs à chaque étape du chemin vers un panier fait, nous devons jouer avec une nouvelle statistique qui englobe toutes les différentes méthodes de contribution.

Aux points marqués, ajoutons d’abord les passes décisives. Plus précisément, nous comptons les points marqués sur les passes décisives de chaque joueur comme des points qu’il a aidé à créer. Pourquoi les valeurs réelles des points sont-elles importantes, au lieu du simple total d’assistance brute? Parce qu’avec l’augmentation des 3 points, toutes les passes décisives ne sont pas créées égales.

Par exemple, comme le montre pbpstats.com, Nikola Jokic a 48 passes de plus que Giannis Antetokounmpo cette saison, mais seulement 17 points de plus créés grâce à ses passes. (La page “combos d’assistance” sur pbpstats.com manque une poignée d’assistances, ce qui pourrait fausser ces chiffres un peu par rapport aux statistiques réelles de la saison complète.) En effet, 56% des passes décisives de Giannis produisent 3 points (troisième meilleur de 106 joueurs avec plus de 100 passes décisives) alors que seulement 27% des Jokic (101e sur 106) le font. Même si les effets n’apparaissent qu’en marge, des stars comme Giannis, Ben Simmons (qui induit 3s sur 48% de ses passes décisives) et Luka Doncic (46%) gagnent un peu de valeur, tandis que Jokic, Malcolm Brogdon ( 26 pour cent) et Trae Young (29 pour cent) pourraient ne pas être aussi productifs que le suggèrent leurs totaux d’assistance.

Mais les passes traditionnelles seules ne reflètent pas totalement la manière dont un joueur peut aider son coéquipier à marquer. Pour autant que Giannis est responsable de la création d’une opportunité pour ce Khris Middleton 3-pointeur avec une passe délicate…

… il est tout aussi responsable de créer une opportunité pour cet autre pointeur Middleton à 3 avec un choix parfaitement synchronisé.

Nous devons donc également tenir compte des points créés par les passes décisives, qui sont suivis par les statistiques avancées de la NBA et définis comme «le nombre de fois qu’un joueur ou une équipe offensive définit un écran pour un coéquipier qui mène directement à un objectif de terrain fait par ce coéquipier . “

Les assistances d’écran sont une statistique imparfaite, reflétant souvent le rôle d’un joueur plutôt que l’efficacité de ses écrans. (Il y a certes un peu un dilemme de rattrapage ici: Rudy Gobert, par exemple, définit-il autant d’écrans en raison de la philosophie offensive d’Utah, ou la philosophie offensive d’Utah s’oriente-t-elle vers autant d’écrans parce que l’équipe a Rudy Gobert?) Leur très de discussions ont incité des blagues en ligne la semaine dernière, et au-delà d’être faussées par le rôle d’un joueur, les passes décisives ont une définition quelque peu vague et flexible, dépendent d’un coéquipier qui réalise réellement son tir, et ne capturent pas tout ce qui constitue un écran valable. Cependant, chacune de ces critiques s’applique également aux aides traditionnelles, donc un méli-mélo des deux n’est pas un problème pour notre nouveau modèle.

Avec ces trois composantes, nous avons une meilleure idée du nombre de points qu’un joueur est impliqué dans la création. Cette mesure combinée n’est toujours pas idéalement approfondie, car elle n’inclut pas les passes qui mènent directement à une faute et ont fait des lancers francs, ou des points qui résultent de la menace qu’un joueur fournit en espaçant le sol, ou des points créés par une assistance de hockey — c.-à-d. , la passe qui mène à une passe traditionnelle – qui implique la contribution directe d’un joueur. Mais c’est le meilleur outil que nous pouvons construire avec les informations à portée de main.

Donc, avec tout ce rigamarole à l’écart, passons au classement. Nous allons examiner les points créés par 36 minutes pour tenir compte des différences de temps de jeu (avec un minimum de 750 minutes totales jouées). Cette distinction est importante car les éruptions fréquentes des Bucks signifient que Giannis ne joue pas autant que les autres stars. Parmi les joueurs qualifiés, Harden se classe premier en minutes par match tandis que Giannis se classe 68e; la star des Rockets bénéficie de 21% de temps de jeu en plus pour collecter des statistiques que son homologue des Bucks.

Et, voila, cet ajustement place Giannis à la première place de notre humble petite statistique.

Points créés par leader de 36 minutes

Joueur



Points marqués



Points AST



Screen AST Points



Total de points créés













Joueur



Points marqués



Points AST



Screen AST Points



Total de points créés















Giannis Antetokounmpo



35,2



16,9



6.3



58,4











Luka Doncic



31,9



24,2



0,2



56,3











James Lebron



26,0



25,8



1.4



53,2











James Harden



35,5



16,6



0,6



52,8











Trae Young



29,9



20,2



0,2



50,4











Nikola Jokic



22.1



16,0



10,7



48,9











Karl-Anthony Towns



28,6



10.1



8.8



47,5











Domantas Sabonis



18,9



10,5



16,8



46,2











Derrick Rose



25,4



19,6



0,5



45,5











Kawhi Leonard



30,3



13,4



1,5



45,3

Quatre joueurs ont émergé cette saison en tant que candidats MVP clairs, même les soirs de repos, et ces mêmes quatre joueurs mènent également ce classement. Pas de surprise là-bas. En cinquième place, Trae Young affiche des chiffres offensifs historiques pour une équipe de Hawks moribonde qui ne peut rien créer du tout sans lui. (Sans Young sur le terrain, Atlanta marque un horrible 91,5 points pour 100 possessions, soit une douzaine de points de moins que l’offensive des pires guerriers de la ligue.) Vient ensuite un mélange de différents types de joueurs, preuve solide que cette métrique ne se contente pas simplement privilégiez les gardes, les ailes ou les gros mais plutôt tous ceux qui peuvent aider à créer des points de différentes manières.

Au-delà de l’affichage de la prééminence des quatre premiers dans une autre statistique, cet ordre renforce l’argument selon lequel LeBron est le joueur le plus essentiel des Lakers devant Anthony Davis, qui surclasse LeBron en ce moment et deviendrait le premier coéquipier à surclasser James au cours d’une saison. . Cependant, une grande partie des points de Davis proviennent directement des passes de son coéquipier. LeBron-à-Davis est le meilleur jumelage de la ligue cette saison, avec 116 paniers selon pbpstats.com – plus d’un tiers des marques de Davis.

Combinant des passes régulières et des passes décisives, James crée 27,2 points par 36 minutes pour les autres, bon pour la deuxième place du championnat derrière un surprenant non. 1. (Restez à l’écoute!) Davis est à la 79e place, avec moins de la moitié du total de James (13,2 pour 36). Il n’a aidé LeBron que 22 fois cette saison.

Ce n’est pas une dynamique inhabituelle pour une grosse aile, bien sûr – Davis est plus un finisseur, LeBron plus un distributeur, surtout ces dernières saisons. Les cinq meilleures saisons de James en pourcentage d’assistance sont 2009-2010 et les quatre dernières. Il est logique que L.A. soit intéressé à échanger contre Rose, non. 9 sur cette liste, pour aider à maintenir une étincelle offensive dans les unités dirigées par Davis; quand Davis joue mais que LeBron est assis, les Lakers ne marquent que 100,0 points pour 100 possessions (selon les statistiques avancées de la NBA), une marque qui se classerait dernière de la ligue.

Un partenariat plus hétérodoxe apparaît à Denver, où Jokic se classe sixième de la ligue en points créés. La star des Nuggets a surmonté un lent démarrage pour publier des chiffres presque équivalents à ceux de la saison dernière, et il contribue à toutes les facettes de la création de points. Il est l’un des quatre seuls joueurs – avec Domantas Sabonis, Bam Adebayo et son coéquipier Mason Plumlee – à éclipser 10 points par 36 minutes en points marqués, points assistés et points d’écran assistés. Combinant des passes régulières et des passes décisives, Jokic se classe troisième de la ligue, une place derrière LeBron. Et son jeu inversé de pick-and-roll avec Jamal Murray est un véritable délice égalitaire: Jokic-to-Murray se classe sixième au classement traditionnel des passes décisives, avec 84 de ces dix sous, tandis que Murray-to-Jokic se classe septième, avec 76. un autre appariement de coéquipiers voit les deux orientations d’aide dans le top 50 global.

Meilleures paires d’assistance traditionnelles

Joueur 1



Joueur 2



Aides 1 à 2



Rang



Aides 2 à 1



Rang













Joueur 1



Joueur 2



Aides 1 à 2



Rang



Aides 2 à 1



Rang















James Lebron



Anthony Davis



116



1



22



280











Ben Simmons



Tobias Harris



101



2



30



152











Lou Williams



Montrezl Harrell



96



3



20



329











Damian Lillard



Hassan Whiteside



93



4



sept



1203











James Harden



Clint Capela



85



5



8



1064











Nikola Jokic



Jamal Murray



84



6



76



sept











Jamal Murray



Nikola Jokic



76



sept



84



6











Tomas Satoransky



Zach LaVine



76



sept



28



184











Malcolm Brogdon



T.J. Garenne



75



9



8



1064











Russell Westbrook



Clint Capela



68



dix



sept



1203

En dehors des 10 meilleurs joueurs du tableau précédent, voici le meilleur créateur de points par 36 minutes pour chaque équipe restante.

Trail Blazers: Damian Lillard, 45,1 ans

Filets: Spencer Dinwiddie, 44,9 (Kyrie Irving serait n ° 1 s’il jouait suffisamment de minutes pour se qualifier)

76ers: Joel Embiid, 44,1

Soleils: Devin Booker, 43,2

Assistants: Bradley Beal, 43,0

Rois: De’Aaron Fox, 42,8

La magie: Nikola Vucevic, 42,4

Guerriers: D’Angelo Russell, 41,9

Grizzlies: Ja Morant, 41,5

Chaleur: Bam Adebayo, 41,2

Le jazz: Rudy Gobert, 39,4 ans

Pélicans: Brandon Ingram, 39,0

Celtics: Kemba Walker, 38,6

Éperons: DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge, tous deux 37,9

Tonnerre: Chris Paul, 37,8

Frelons: Devonte ’Graham, 37,1

Taureaux: Zach LaVine, 36,8

Rapaces: Kyle Lowry, 36,4

Knicks: Julius Randle, 34,4

Cavaliers: Tristan Thompson, 32,9

Chaque joueur sur cette liste peut tenir ses propres points par match. Mais l’ordre permet de clarifier une certaine mesure du rôle et de l’efficacité, qui offrent un aperçu particulier lors du déploiement des listes All-Star au cours de la semaine prochaine. Par exemple, Young, Bradley Beal et Zach LaVine ont généralement été regroupés dans une catégorie «bonnes statistiques, mauvaise équipe» – mais comme le montre cette métrique, Young et Beal font beaucoup plus pour impliquer leurs coéquipiers dans l’infraction que LaVine, qui tombe donc cruellement en deçà de ses pairs dans le total des points créés.

En parlant de All-Stars, le dernier joueur notable deviendra probablement un lauréat pour la première fois. Rappelez-vous que LeBron et Jokic se sont classés respectivement deuxième et troisième, en points créés par les passes traditionnelles et par écran combinées. La première place par un smidge, cependant, revient à un joueur qui n’a jamais reçu de prix NBA, mais qui a beaucoup explosé cette saison, avec une responsabilité supplémentaire et une production globale.

Points aidés par leader de 36 minutes

Joueur



Points AST



Screen AST Points



Total de points accordés













Joueur



Points AST



Screen AST Points



Total de points accordés















Domantas Sabonis



10,5



16,8



27,3











James Lebron



25,8



1.4



27,2











Nikola Jokic



16,0



10,7



26,7











Bam Adebayo



11,9



12,8



24,7











Luka Doncic



24,2



0,2



24,4











Ricky Rubio



23,4



0,9



24,3











T.J. McConnell



23,4



0,3



23,6











Ben Simmons



20,5



3.2



23,6











Mason Plumlee



12,0



11,4



23,4











Giannis Antetokounmpo



16,9



6.3



23,2

La plupart des joueurs de cette liste se répartissent en deux camps: soit un meneur de passe pur et prolifique, soit un assistant polyvalent, capable d’aider à créer des points avec son corps et le ballon. À titre de comparaison, Gobert est le leader de la ligue en points d’aide à l’écran mais ne passe pas beaucoup, il se classe donc 11e ici, à une place du classement. Sabonis est deuxième des points d’assistance à l’écran mais contribue également à des points à deux chiffres avec son passage, il se classe donc non. 1 alors même que LeBron détient une solide avance pour la couronne des passes décisives réellement reconnue. Le grand homme des Pacers n’entrera pas dans la discussion du MVP, et il ne devrait pas non plus, étant donné le talent absurde et les statistiques du premier quatuor. Mais il est le pivot sur lequel repose l’attaque de l’Indiana, et il ajoute une valeur globale au-delà du score de base. On se demande s’il maintiendra ce niveau de productivité une fois Victor Oladipo de retour de blessure.

Bien que ce classement final révèle la valeur cachée de Sabonis, il renforce également naturellement la domination de Giannis. Il est facile de voir comment il est non. 1 au total des points créés – il atteint le top 10 du total des points aidés tout en se classant deuxième des points marqués toutes les 36 minutes. En d’autres termes, combinant toutes les façons mesurables dont un joueur peut contribuer à un panier, Giannis est le roi sans surprise. Qu’attendons-nous d’autre du MVP en titre et favori présumé pour gagner à nouveau?

Statistiques des matchs de mercredi.