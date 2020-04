Quel sera l’impact du coronavirus sur la WNBA?

La WNBA a reporté le début de sa saison 2020 en raison de la propagation de Covid-19, a annoncé vendredi la ligue. Les camps d’entraînement devaient commencer le 26 avril et la saison devait commencer le 15 mai, mais ce n’est plus le cas. La ligue tiendra un repêchage virtuel le 17 avril.

La ligue n’a pas proposé de calendrier de retour, probablement parce qu’il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre au préalable.

Alors, qu’est-ce que la WNBA va probablement travailler entre-temps?

Tout d’abord, la ligue devait trouver le projet

La WNBA n’avait pas encore annoncé de lieu pour son projet de 2020, mais cela n’avait finalement pas d’importance. Le projet se poursuivra le 17 avril et il ne sera pas fait en public. Mais il y avait des questions plus grandes que le quand et le où. Qui déclarera pour le projet?

Que feront les aînés des collèges?

La NCAA a finalement décidé qu’elle ne donnerait pas aux étudiants de niveau collégial une année d’éligibilité supplémentaire, ce qui a rendu la décision d’aller directement au projet.

Que feront les sous-classes?

Il y avait la question des sous-classes, et si oui ou non ceux qui étaient éligibles décideraient de jouer leur dernière année universitaire, après avoir raté la fin de celle-ci. La date à laquelle les joueurs doivent se déclarer pour le repêchage reste le 7 avril, et la plupart ont fait leur choix. Megan Walker de UConn, Satou Sabally de l’Oregon et Chennedy Carter de Texas A&M vont participer au repêchage, tandis que Aari McDonald d’Arizona a choisi de rester à l’école.

Il n’y a pas encore eu d’échappatoire, mais il est possible qu’un joueur déclare pour le repêchage, est sélectionné, puis la saison WNBA 2020 est annulée tandis que la saison universitaire (qui bascule à nouveau en novembre), revient. Pour l’instant, il semble qu’ils ne seraient pas éligibles pour retourner à l’école.

Ensuite, la saison 2020

La WNBA devra organiser un certain type de camp d’entraînement de pré-saison pour que les équipes prennent les décisions finales concernant l’alignement, et elle devra planifier des matchs de pré-saison avant le début de la saison, quand cela se produira. Quand et où ces événements peuvent être réservés, c’est dans l’air, et c’est avant même que nous arrivions au calendrier de la saison régulière.

La programmation d’une saison de 36 matchs a déjà été assez difficile pour la WNBA dans une année normale, mais les choses pourraient devenir bien plus difficiles si la NBA essayait de garder sa saison intacte. Si la NBA essaie de jouer toute sa saison régulière, cela signifie reprogrammer jusqu’à 18 matchs pour certaines équipes et les séries éliminatoires. Cela soulève la plus grande question.

Comment la NBA et la WNBA coexisteront-elles si longtemps?

Les saisons NBA et WNBA se chevauchent généralement pendant quelques semaines, le W commençant sa saison régulière lors des phases finales des éliminatoires de la NBA. Mais dans ce scénario, les saisons pourraient se chevaucher pendant près de l’intégralité du calendrier W. La NBA se prépare à la possibilité d’un retour de la mi-fin juin à partir de maintenant.

Cela soulève plusieurs questions. Que se passe-t-il si une équipe de la NBA doit jouer un match ou une série éliminatoire dans une maison qu’elle partage avec une franchise WNBA? Les Lakers et les Clippers devraient tous deux jouer au Staples Center, qui abrite les Los Angeles Sparks. Il en va de même pour les Brooklyn Nets, qui sont censés partager le Barclays Center avec le New York Liberty pour la première fois en 2020. Les Minnesota Lynx et Minnesota Timberwolves partagent également le Target Center.

En plus de la programmation des arénas, il y a aussi la programmation TV. Est-ce que la dernière saison de la NBA signifierait remplacer le nombre déjà dérisoire de matchs WNBA diffusés sur ESPN en faveur de ceux de la NBA? J’espère que non.

Il y a tellement de choses à trier, et beaucoup pour le W dépend de ce que fait la NBA.

Les Jeux olympiques reportés pourraient apporter un soulagement.

Les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 reportés à 2021 aideront la WNBA à planifier une nouvelle saison. La ligue a un écart d’un mois dans son calendrier actuel, qui représente généralement les dizaines de joueurs qui représentent leur pays pour les Jeux olympiques. Cela peut maintenant être utilisé pour programmer des matchs W, s’il y a une saison à jouer.

Mais la reprogrammation de la saison WNBA ne sera pas une tâche facile, et celle qui devra s’asseoir et attendre jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles auprès d’autres ligues sportives.

Tout sur la saison WNBA 2020 doit rester fluide pour l’instant.