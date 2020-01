Quel sport serait le plus amélioré en se déroulant sur l’eau?

Il a été révélé mardi que le repêchage de la NFL 2020 à Las Vegas serait le premier à avoir lieu sur l’eau – oui, vous avez bien lu.

La scène du repêchage NFL 2020 à Las Vegas sera sur l’eau aux Fontaines de Bellagio. Les joueurs seront transportés sur la scène en bateau. pic.twitter.com/8sVl8p2ZBx

– Arash Markazi (@ArashMarkazi) 21 janvier 2020

C’est l’un des plus beaux ajouts à un événement sportif que nous ayons vu depuis longtemps. Avouons-le, le repêchage de la NFL peut être extrêmement fastidieux lorsque votre équipe ne choisit pas. Vous devez être complètement trop profond pour avoir du plaisir à regarder chaque sélection. Tout cela change avec l’ajout d’eau, de bateaux et d’apparat. Maintenant, je suis ravi de voir toutes les possibilités pour les joueurs d’être transportés sur scène par bateau. Y aura-t-il un accident? Est-ce que quelqu’un tombera d’un bateau? Un câlin vigoureux délogera-t-il Roger Goodell de la scène le faisant s’écraser dans l’eau? L’esprit s’emballe.

Réalisant à quel point le repêchage de la NFL sera meilleur avec l’ajout d’eau, nous avons réfléchi aux autres événements sportifs qui pourraient être améliorés avec un peu de H2O.

Badminton

Le badminton est déjà un sport bon et amusant sur terre, et la variété de coups qui peuvent être faits est divertissante. Est-ce que certains d’entre eux seront enlevés à cause de l’eau et que la balle entre les jambes aura disparu? Oui.

Cependant, la possibilité de plonger sans se soucier de votre point d’atterrissage ferait des allers-retours incroyables que je pense que tout le monde apprécierait. Ce serait essentiellement la version du badminton du tennis joué sur différentes surfaces comme l’herbe, la terre battue et les terrains durs.

– Harry Lyles Jr.

Concours de slam dunk

Imaginez mettre un panier à une extrémité de l’eau. Élevez-le pour aimer 15 pieds ou quelque chose. Vingt pieds, c’est bien. Cette partie n’est pas importante. Rendez-le simplement plus haut que 10 pieds.

Ensuite, construisez une barge avec deux plates-formes de plongée tremplin à deux hauteurs différentes: un mètre (un peu plus de trois pieds) et trois mètres (près de 10 pieds). Donnez aux dunkers la possibilité de déplacer la barge où bon leur semble et choisissez laquelle des deux plates-formes ils souhaitent utiliser. Lancez-leur un ballon de basket, permettez-leur de monter jusqu’au tremplin et laissez-les faire tout ce qu’ils veulent en atterrissant dans une piscine d’eau. Gardez le même jugement subjectif, gardez les accessoires si vous voulez, gardez ces dunks coéquipiers si vous voulez.

C’est comme ces dunkers de trampoline que vous voyez pendant les temps morts, sauf les plus frais.

– Mike Prada

Hymne national de Fergie

Même hymne. Même interprète. Même ton. Même classique instantané. Mais sur l’eau. C’est du génie.

– Matt Ellentuck

Polo

Écoutez, je sais que le water-polo existe déjà, mais ce n’est pas de cela dont je parle. Je veux un jeu complet de polo, de chevaux et tout, dans une piscine. Vous pouvez conduire un cheval à l’eau, mais vous ne pouvez pas vous assurer qu’il ne coule pas? C’est la principale question à laquelle Polo on Water cherche à répondre.

Juste un groupe d’enfants de fratrie preppy sur des chevaux que leurs parents leur ont achetés en essayant de naviguer dans les eaux agitées aidés par la puissance d’une machine à vagues. L’eau plate ne fait rien pour moi – je veux que ces chevaux soient effrayés et agressifs, craignant constamment pour leur sécurité alors qu’ils tentent de se débarrasser de leurs cavaliers dans une mêlée chair comme celle que le monde sportif n’a jamais vue.

Je vais laisser la balle flotter dans le but de rendre le jeu jouable, mais je veux que les maillets pèsent au moins sept fois le montant. Je veux que les joueurs ne puissent pas soulever leur équipement de la même manière qu’un mortel a du mal à déplacer le marteau de Thor.

Dites-moi que ce ne serait pas le sport parfait. Tu regarderais. Je voudrais regarder. Nous regarderions tous. C’est du schadenfreude distillé. J’aime cela.

– James Dator