Quelle équipe a du sens pour Tom Brady: les Bucs, les chargeurs ou quelqu’un d’autre?

Tom Brady quitte les Patriots, mais ne sait toujours pas où il va jouer. Les points d’atterrissage les plus probables sont Tampa Bay et Los Angeles, car les Buccaneers et les Chargers lui ont proposé des contrats d’une valeur de plus de 30 millions de dollars par an, selon Ian Rapoport du NFL Network. Pour la première fois en une décennie, nous pourrions avoir à nous soucier des Bucs ou des Chargers. Mais ces équipes n’ont pas plus de clarté sur l’état d’esprit de Brady que nous. “Nous attendons de voir ce que Tom décide comme tout le monde”, a déclaré mardi le directeur général de Bucs, Jason Licht, à Adam Schefter d’ESPN.

Pourquoi Brady irait-il aux Bucs ou Chargers, deux des franchises les plus anonymes de la NFL? Et s’il ne choisit pas non plus, où d’autre pourrait-il aller? Décrivons pourquoi Brady pourrait envisager de signer avec chacun de ses meilleurs prétendants.

Les Buccaneers de Tampa Bay

TB à TB. Aussi étrange que cela puisse paraître, les Buccaneers sont attrayants du point de vue du football. Mike Evans et Chris Godwin ont formé la combinaison de réception la plus productive du football la saison dernière, Godwin se classant deuxième en verges par match (95,2) et Evans quatrième (89,0). Ces deux-là seraient le meilleur duo de receveurs avec lequel Brady a joué depuis que Randy Moss a quitté les Patriots. Avec extrémité serrée O.J. Howard servant de troisième banane à Tampa Bay, les Bucs offrent un corps de passe-passe talentueux qui manquait récemment aux Patriots. La dernière passe de Brady en tant que Patriot était un choix de six, il est donc clairement prêt à prendre la relève de Jameis Winston.

L’offensive de Tampa Bay peut également bloquer. Ce serait crucial pour Brady, qui aura 43 ans en août. Brady a été appelé une statue dans la poche, mais au moins les statues sont difficiles à abattre. Ces jours-ci, Brady a tendance à tomber chaque fois qu’il voit arriver un rusher. Les Bucs avaient une passe parmi les 10 premières protégeant la ligne offensive en 2019, par PFF, et ont signé tout le côté gauche de leur ligne offensive jusqu’en 2022 avec Donovan Smith au tacle gauche, Ali Marpet à la gauche et Ryan Jensen au centre. La protection contre les passes est un argument de vente sous-estimé pour la prochaine équipe de Brady.

À Tampa Bay, Brady jouerait sous l’entraîneur-chef Bruce Arians, qui est exactement l’opposé de Bill Belichick. Les Ariens sont bruyants, émotionnels et citables. Il a de l’expérience avec des quarts vétérans, notamment lorsque lui et Carson Palmer, 36 ans, ont mené l’Arizona à un dossier de 13-3 et au match de championnat NFC au cours de la saison 2015. La défense de Tampa Bay s’est retournée sous la direction du coordinateur Todd Bowles et a été étonnamment formidable en 2019. Ce groupe perdra Ndamukong Suh et Carl Nassib en libre arbitre, mais l’unité Bucs est loin d’un incendie de benne à ordures qui obligera Brady à baisser de 40 points chaque semaine.

Pourtant, il y a beaucoup d’obstacles à Brady sur les Bucs qui devraient se débrouiller pour que cette signature se produise. L’offensive des Ariens est caractérisée par des passes profondes, et les capacités de passes profondes de Brady sont, euh, discutables. Winston s’est classé deuxième en longueur de passe moyenne (10,5 verges) la saison dernière, tandis que Brady s’est classé 28e (7,6). Evans et Godwin sont efficaces en grande partie en raison de leurs capacités de réception profonde, et il y a une vraie question sur l’efficacité de Brady à les atteindre de manière cohérente.

Tampa Bay devrait probablement s’appuyer davantage sur les passes rapides et le jeu de course, mais le groupe des coureurs de Tampa Bay est peut-être le pire de la ligue. Ronald Jones II était meilleur l’année dernière que lors de sa campagne de recrue désastreuse en 2018, mais il a toujours du mal à attraper les passes. Ce n’est pas l’idéal pour un arrière qui pourrait bientôt s’aligner derrière Brady, qui s’est appuyé sur James White, Shane Vereen et Kevin Faulk tout au long de sa carrière. Les Bucs avaient également le 27e match de course à pied le plus efficace de la NFL en 2019, ajusté au contexte par Football Outsiders. La Nouvelle-Angleterre était moyenne de la ligue. Courir plus nécessiterait également d’utiliser davantage les extrémités serrées dans le jeu de course et de passes, mais les Ariens ont évité d’utiliser les extrémités serrées massivement dans sa carrière d’entraîneur. Howard est un joueur talentueux, mais a eu du mal à obtenir des snaps réguliers pour les Bucs souvent l’année dernière. La signature des Bucs Brady signifierait que les Ariens devraient changer des parties fondamentales de sa philosophie du football.

Bien sûr, il peut être disposé à le faire. La chance d’échanger Winston, qui a lancé 30 interceptions la saison dernière, en faveur de Brady, qui s’est avéré être l’un des meilleurs décideurs de l’histoire de la NFL, vaut probablement une telle révision stratégique. Mais cela ne signifie pas que c’est le bon endroit pour Brady, surtout sans l’infrastructure de jeu en cours d’exécution sur laquelle s’appuyer au quatrième trimestre.

Il y a aussi les raisons personnelles à considérer. Brady et sa femme, Gisele Bündchen, sont-ils prêts à déménager leur famille dans le centre de la Floride? Ou préféreraient-ils un emplacement différent?

Les chargeurs de Los Angeles

Les Chargers ne sont pas aussi talentueux que les Bucs en attaque, mais stylistiquement, ils conviennent mieux. Les Chargers, qui ont quitté Philip Rivers plus tôt dans la saison morte, l’ont également plongé profondément, mais pas autant que les Buccaneers. (Rivers s’est classé au 14e rang en termes de longueur moyenne de passes l’an dernier.) Les Chargers ont Keenan Allen et Mike Williams au récepteur, Hunter Henry au bout du fil et Austin Ekeler au demi arrière, ce qui pourrait être les quatre meilleures options de réception que Brady aurait. avait depuis les Patriots 2012. (Ekeler en particulier est intrigant car il correspond au moule du porteur de ballon qui a excellé au fil des ans avec Brady.) Mais une préoccupation majeure avec les Chargers a été la santé, car Allen, Williams et Henry ont tous raté une importante beaucoup de temps dans leurs séjours avec l’équipe. Les blessures ont également nui à la ligne offensive, et cette unité n’a pas été si bonne que ça, même si elle est en bonne santé, bien qu’elle puisse s’améliorer bientôt.

Les Chargers avaient le pire groupe de tacle de la NFL en 2019, Russell Okung manquant la majeure partie de l’année. Sur les 55 plaqués offensifs qui ont joué au moins 700 snaps la saison dernière, le plaqueur droit des Chargers, Sam Tevi, a été classé 52e meilleur bloqueur de passes, selon Pro Football Focus. Le plaqueur gauche Trent Scott classé dernier mort. Mardi, les Chargers ont ajouté l’ancien Packers attaquant Bryan Buluga, qui devrait être une mise à niveau par rapport aux deux. Los Angeles a également pris des mesures pour renforcer sa ligne intérieure, mais des améliorations sont encore possibles. Les Chargers ont échangé Okung en Caroline contre le garde Trai Turner, mais leur autre point de garde est une porte tournante. Cette année, ce travail pourrait aller au deuxième tour Forrest Lamp 2017, mais il a joué neuf matchs en trois saisons. L’autre option est le garde sortant Dan Feeney, qui avait le 48e grade le plus élevé de la PFF sur les 54 gardes qui ont joué 700 snaps la saison dernière. Le meilleur joueur de ligne offensive des Chargers est le centre Mike Pouncey, mais il a terminé la saison 2019 sur réserve blessée avec une blessure au cou. Les Chargers ont été classés comme non. 29 équipes bloquant les passes dans la NFL l’an dernier par PFF, devant seulement les Bengals, les Rams et les Dolphins. La question est de savoir s’ils peuvent être meilleurs en 2020.

Si les Chargers peuvent améliorer leur ligne, ils pourraient être un excellent endroit pour Brady, même si cela signifierait jouer les chefs du Super Bowl Chiefs deux fois par an. Le meilleur espoir des Chargers est de passer à un jeu de passes courtes qui permettrait à Brady de retirer le ballon de ses mains si rapidement que la ruée vers les passes ne pourrait pas lui arriver. Les itinéraires courts sont certainement dans la timonerie d’Allen, mais cela pourrait être un ajustement pour Williams, qui vit des prises profondes contestées.

Les Chargers et les Buccaneers devront apporter de sérieux ajustements à leur approche et à leur personnel pour constituer une équipe gagnante autour de Brady. Mais c’est la décision de Brady, et c’est là que les facteurs non liés au football peuvent avoir leur importance. D’une part, jouer pour les Chargers serait bizarre. En leur temps à Carson, en Californie, leur stade a été inondé de fans des équipes adverses. L’année prochaine, ils devraient jouer au SoFi Stadium, qui est plus de deux fois l’occupation et littéralement sous la forme du logo Rams. C’est la situation à domicile la plus étrange de la ligue et un endroit bizarre pour la carrière de Brady.

Cela est également parfaitement logique. Tout comme LeBron James ne voyait pas une excellente situation de basket-ball en 2018, mais a décidé que Los Angeles était le meilleur endroit pour ses efforts hors terrain, Tom Brady déménager à Los Angeles semble être une décision de vie sage. Brady a annoncé la semaine dernière qu’il commençait une société de production avec les réalisateurs de Avengers: Fin de partie. Il semble préférable de diriger une société de production de Los Angeles que de Tampa Bay. Et quel était le titre de l’article Deadline qui l’annonçait?

L.A.est également un meilleur endroit pour vendre la marque de style de vie TB12, que Brady veut présenter aux riches et célèbres d’Hollywood. Si les Chargers sont proches des Bucs sur le terrain, la ville est de loin le meilleur choix.

Tous les autres

Les autres prétendants potentiels de Tom Brady peuvent être éliminés assez facilement. Les équipes suivantes s’engagent pour leur quart-arrière:

les Bills, Jets, Ravens, Steelers, Browns, Texans, Titans, Chiefs, Cowboys, Giants, Eagles, Washington, Lions, Packers, Vikings, Falcons, Saints, Cardinals, Rams, 49ers, and Seahawks. Les Raiders, les Broncos et les Jaguars ont des quarts, ils pourraient passer de l’année prochaine, mais il est peu probable qu’ils ajoutent Brady cette année. Les Bengals et les Dolphins ont besoin de quarts mais devraient repérer un passeur en avril. Mardi, les Panthers ont convenu d’un accord avec Teddy Bridgewater, les retirant du mélange. Les Colts devraient signer Philip Rivers mercredi, en raison de ses relations avec le personnel d’entraîneurs (bien que cela ne soit pas figé). Cela laisse les Patriots, les Buccaneers, les Chargers et…

Les ours de Chicago

La situation du plafond salarial serait difficile à comprendre, mais tout le reste de cette décision est logique. Les ours ont l’infrastructure la plus solide pour soutenir Brady. Leur offensive comprend des meneurs de jeu sous-estimés comme les receveurs Allen Robinson, Anthony Miller et Riley Ridley, ainsi que les demi-coureurs David Montgomery et Tarik Cohen. Brady, un passeur de poche classique connu pour sa prise de décision, apporterait tout aux Bears que Mitchell Trubisky n’a pas. Trubisky ne voit pas de récepteurs ouverts, tandis que Brady voit tout le monde tout le temps. Si les Bears peuvent restructurer certains contrats, prendre des décisions difficiles comme la libération de Cordarrelle Patterson pour libérer de l’espace, et obtenir Brady à bord, il pourrait faire face à Aaron Rodgers deux fois par an pour les deux prochaines saisons. Tom Brady est devenu le Michael Jordan du football en remportant six anneaux. Quel meilleur endroit où aller que Chicago?

Cette pièce a été mise à jour le 17 mars à 13 h 42. PT avec des informations supplémentaires après publication.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer