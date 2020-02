Quelle équipe a le plus de Super Bowl? Liste des lauréats des éditions précédentes

Le Super Bowl est comme on l’appelle à la fin de la Ligue américaine de football. Le match se joue toujours le premier dimanche de février. Le Super Bowl 2020 est célébré aujourd’hui, c’est donc le bon moment pour se rencontrer quelle équipe a plus de Super Bowl.

Au-delà du pur sport, la télédiffusion est la plus regardée aux États-Unis de l’année. De plus, il y a de grandes attentes pour les chanteurs qui se produisent au repos. Le jour du jeu est une fête nationale, dans laquelle les Américains consomment de grandes quantités de nourriture et de boisson.

Gagnants en 2019

L’année dernière, le Super Bowl a eu lieu le 4 février. Avec Los Angeles Rams et Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ces derniers étaient les gagnants.

Vainqueurs du Super Bowl depuis 1967

Les équipes qui ont remporté le Super Bowl le plus de fois sont deux. D’une part, le Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avec un total de 6 victoires en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 et 2019. De plus, l’équipe a été finaliste 5 fois (1986, 1997, 2008, 2012 et 2018).

Les New England Patriots sont une équipe de Foxboroughau Massachusetts. Il a été fondé à la fin de 1959 et, ces derniers temps, il est considéré comme un “grand tricheur”.

Et d’autre part, le Pittsburgh Stellers, avec 6 titres de champion en 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 et 2009. Il est l’équipe de la ville de Pittsburgh en Pennsylvanie.

La troisième place du classement est Cowboys de Dallas. Ils ont remporté la NFL à cinq reprises (1972, 1978, 1993, 1994 et 1996).

Les San Francisco 49ers, qui concourent aujourd’hui pour le Super Bowl 2020, ont remporté cinq fois en 1982, 1985, 1989, 1990 et 1995.

Les équipes qui n’ont jamais disputé de finale de l’American Football League sont: Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texas et Jacksonville Jaguars.