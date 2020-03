Quelle équipe de la NFL sera la prochaine à passer de son quart-arrière de départ?

La NFL évolue. La ligue adopte de nouvelles façons de faire des affaires, de décomposer le film et de se préparer aux matchs. Les équipes recrutent des départements analytiques entiers. Mais le plus grand changement dans la NFL est la façon dont les équipes apprécient les quarts qu’ils ont repêchés.

La position de quart-arrière est la plus importante dans tous les sports. Vous ne pouvez pas gagner un Super Bowl dans la NFL sans un quart-arrière d’élite. Votre équipe ne peut même pas renifler le Super Bowl sans un quart-arrière supérieur à la moyenne. Pendant environ 97 des 100 premières saisons de la NFL, si vous avez recruté un quart-arrière au premier tour, vous restiez avec lui jusqu’à ce que les roues tombent. Il y avait plusieurs raisons à cela, mais deux ressortent. La première est que vous avez investi beaucoup de ressources dans la rédaction d’un quart-arrière.

Le second est l’ego. Votre gars finira par faire volte-face! Pas question que tu aies choisi le mauvais gars! Il peut être réparé par un entraîneur différent! Il est difficile et embarrassant d’avouer à votre propriétaire que vous avez choisi un raté. Il vaut mieux vendre de l’espoir, comme «Je peux voir l’amélioration» ou «la saison prochaine sera meilleure».

Tout a changé maintenant, et nous continuons de le voir dans la façon dont les équipes abordent la libre agence et le projet.

Les équipes de la NFL sont plus disposées à quitter leurs QB

Je ne prévoyais pas que cela se produirait il y a trois ans seulement. Cela a commencé avec les chefs. Alex Smith a signé avec Kansas City en 2013. Il a rapidement porté une équipe de deux victoires à 11 victoires et une place pour le joker. Puis, pendant trois années consécutives, les Chiefs ont fait les séries éliminatoires. Smith avait 50-26 ans comme partant des Chiefs.

En 2017, ils ont repêché Patrick Mahomes, et alors qu’il était assis pendant une saison complète derrière Smith, les Chiefs étaient prêts à abandonner Smith, même si Mahomes n’avait pas été testé. Je comprends que Mahomes a été universel, mais à l’époque, nous n’avions pas vu d’équipes faire ces mouvements. Le plus proche pourrait être Brett Favre et Aaron Rodgers, mais Rodgers a dû attendre trois saisons avant d’obtenir le concert. Cela a été fait après un.

En 2018, les Cardinals de l’Arizona ont passé le 10e choix au repêchage du quart-arrière Josh Rosen de l’UCLA. Sa saison recrue a été un désastre et les Cardinals ont congédié l’entraîneur-chef Steve Wilks après une saison.

Les Cardinals ont embauché Kliff Kingsbury, officiellement l’entraîneur-chef de Texas Tech, et ont repêché le quart-arrière de l’Oklahoma Kyler Murray en premier. Les cardinaux ont ensuite échangé Rosen contre les dauphins. Aucune équipe n’a repêché un quart-arrière dans le top 10 seulement pour repêcher un autre quart-arrière dans le top 10 l’année suivante.

C’était remarquable ce que les cardinaux ont fait. Le directeur général Steve Keim a repéré Rosen. Il a convaincu le propriétaire de l’équipe d’investir dans Rosen et de lui faire devenir le futur visage de la franchise. Et un an plus tard, boum, il était parti. Cela a changé la donne et je pense que c’était la bonne décision. Murray correspondait au système que Kingsbury voulait exécuter. Cela semble être une tendance positive dans la NFL: les front-office associent les quarts à ce que l’entraîneur veut de leur quart.

Alors, comment l’attitude changeante de la NFL à l’égard des quarts joue dans cette nouvelle année de ligue?

4 quarterbacks qui pourraient être jetés ensuite

Commençons par la libre agence et les rumeurs que nous avons entendues. Ces mouvements peuvent ne pas se produire, mais ils sont en cours de discussion en plein air.

Derek Carr et les Raiders



La saison dernière, Carr s’est classé au 10e rang de la NFL parmi les quarts, selon les statistiques avancées. Il a amélioré une deuxième saison sous Jon Gruden, mais la relation n’a jamais semblé fonctionner. Beaucoup pensent que si Murray était tombé au n ° 4 lors du repêchage de l’année dernière, les Raiders allaient le rattraper.

Maintenant, les rumeurs continuent sur Gruden cherchant à passer de Carr cette intersaison, que ce soit dans le brouillon ou ciblant Tom Brady.

Chance que cela arrive: Je mettrais les Raiders voulant quitter Carr à 10 sur 10. La correspondance entre lui et Gruden n’avait jamais de sens. Leurs personnalités sont trop différentes, et les regarder tenter d’interagir sur Hard Knocks a été douloureux.

Je ne pense pas que les Raiders attireront Brady à Vegas, et s’ils choisissent la voie de l’agent libre, cela apportera probablement un remplaçant qui pourrait rivaliser avec Carr, comme Marcus Mariota. Je pense également qu’il est peu probable que les Raiders rédigent un remplaçant pour Carr à l’endroit où ils se trouvent actuellement. Ils pourraient échanger, ou si un quart-arrière qui les intriguait tombait au n ° 12 – comme Jordan Love – ils pourraient appuyer sur la gâchette. Je pense qu’il y a 2 chances sur 10 qu’ils abandonnent Carr cet intersaison.

Jimmy Garoppolo et les 49ers



À des centaines de kilomètres de Vegas, des rumeurs ont circulé à propos de l’arrivée de Brady chez les 49ers. Bien que je crois que cette rumeur a été lancée par le camp de Brady, elle n’a pas été réfutée par les 49ers, comme elle devrait l’être si les Niners ne sont pas du tout ouverts à l’idée.

Garoppolo les a juste menés au Super Bowl et n’était qu’à quelques minutes de gagner le tout. Au-delà de Brady, on parle même de Kyle Shanahan qui s’en prend à Kirk Cousins ​​dans un an. Dans un an et les rumeurs commencent déjà! Cousins ​​est un favori de Shanahan, qui l’a entraîné à Washington.

Chance que cela arrive: Il y a bien plus de mérite à la rumeur «Cousins ​​à San Francisco en 2021» que celle de Brady. En ce moment, je dirais que 7 sur 10 que Shanahan choisirait Cousins ​​plutôt que Garoppolo. Cependant, ce nombre pourrait baisser avec une autre excellente saison de Garoppolo.

Mais est-ce que je pense que cela se produit réellement l’année prochaine? Probablement pas, car les cousins ​​coûteraient cher, mais des choses plus folles se sont produites. Donc, je lui donnerais une chance sur 10 de se produire en 2021. Brady aux 49ers est un 0,01 sur 10 pour se produire cet intersaison.

Dwayne Haskins et Washington

Haskins a été repêché l’an dernier avec le choix no 15. Le personnel qui l’a rédigé a été licencié et Ron Rivera a été embauché. Depuis la moissonneuse-batteuse, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Washington envisageait Tua Tagovailoa avec le deuxième choix, ce qui signifierait également le passage au chasseur de passes d’élite Chase Young.

C’est la même situation que l’Arizona l’année dernière, mais Haskins a parfois mieux joué en 2019 que Rosen en 2018. Il est possible que Rivera ait fait ses devoirs sur Haskins la saison dernière tout en se préparant au repêchage en tant qu’entraîneur des Panthers de la Caroline et n’a pas aimé lui en tant que joueur. Ou il aurait pu parler avec l’entraîneur sortant Jay Gruden et avoir appris que Haskins ne pouvait pas gérer le concert. Comme l’a dit récemment l’entraîneur des secondeurs de Washington Ron Ryan, Haskins n’était pas prêt la saison dernière.

Chance que cela arrive: Washington pourrait à 100% balancer ce choix pour un échange. De cette façon, l’équipe obtient plus de capitaux de projet et pourrait encore avoir une chance de choisir Young. Mais il est difficile d’ignorer complètement les similitudes avec les Cardinals, qui ont également choisi de prendre un quart-arrière sur Nick Bosa.

Cela changerait complètement la façon dont le projet se déroule si Washington choisissait Tagovailoa. Je pense que c’est une chance de 50-50 que la franchise envisage au moins cela, donc c’est un 5 sur 10 pour moi.

Daniel Jones et les géants



Les Giants ont repêché Jones avec le choix no 6 la saison dernière. Bien que Jones ait montré une certaine promesse, ce n’était pas suffisant pour que Pat Shurmur continue de diriger le spectacle. Entrez Joe Judge, qui a même refusé de mentionner le nom de Jones dans la moissonneuse-batteuse.

Là encore, il n’a mentionné personne par son nom. “Chacun de nos joueurs va venir ici avec une liste vierge et être en mesure de concourir à partir du sol depuis le jour 1”, a déclaré le juge. “Personne n’a de place.”

Chance que ça arrive: Même s’il est clair que le juge essaie d’être Bill Belichick dans son approche des médias, je trouve étrange qu’il n’appelle même pas Jones par son nom. Cependant, il y a zéro pour cent de chance dans mon esprit que les Giants quittent Daniel Jones. Il s’agit d’un 0 sur 10.