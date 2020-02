Quelle équipe XFL devriez-vous rechercher?

La saison de la NFL est officiellement terminée et les Chiefs de Kansas City sont champions du Super Bowl pour la première fois en 50 ans. Il est maintenant temps pour les amateurs de sport de se tourner vers la NBA, la LNH et les saisons de basketball universitaire, qui battent leur plein.

Mais pour certains, il n’y a jamais assez de football. Heureusement pour ces gens, la XFL est là.

La ligue dirigée par Vince McMahon a couru pendant une saison en 2001. C’était une course folle, avec des règles étranges, un flair de la WWE et un football étonnamment bon. Maintenant, il est de retour avec plus de changements de règles décalés, bien que moins d’influence de lutte.

Il y a huit équipes pour le redémarrage de la XFL:

Alors, pour qui devriez-vous vous enraciner? Voici un guide pour choisir un favori XFL:

Pour le fan qui plonge dans l’équipe de sa ville natale

Trois des quatre villes les plus peuplées des États-Unis (New York, Los Angeles et Houston) ont une franchise XFL. Les cinq autres villes comptent également au moins quelques centaines de milliers d’habitants. Donc, même s’il n’y a que huit équipes, une grande partie de la population américaine n’aura pas à réfléchir trop à l’équipe à soutenir.

Même si vous n’êtes pas dans l’une de ces régions métropolitaines, un utilisateur de Reddit a créé un graphique qui peut vous aider à trouver votre franchise XFL la plus proche:

Ce n’est pas parfait pour tout le monde. La plupart des habitants de Phoenix ne sauteront probablement pas dans le train des Wildcats de Los Angeles, et il n’y en a probablement pas beaucoup à Charlotte qui se sentent proches des fans de DC Defenders. Les observateurs de football internationaux pourraient ne pas se soucier du tout de la géographie américaine des franchises.

Heureusement pour ceux qui n’ont pas d’équipe XFL à proximité, il existe d’autres façons de choisir un favori.

Pour le fan qui aime l’uniforme

C’est un peu subjectif, mais voici le classement définitif de SB Nation des uniformes de chaque équipe XFL:

Battlehawks

Renegades

Gardiens

Dragons

Vipers

Roughnecks

Chats sauvages

Défenseurs

Les Battlehawks l’ont cloué avec un look à la fois classique et innovant, mis en évidence par un logo surdimensionné qui s’étend sur le dessus du casque. Les Defenders ont un look rouge et blanc ennuyeux qui vient tout droit d’une horrible publicité de State Farm.

Pour le fan “oh hey, je connais ce nom”

Il n’y a personne avec quelque chose de proche de la renommée de Tim Tebow dans les rangs XFL. Mais il y a quelques joueurs qui se sont fait un nom dans les rangs des collèges, même s’ils ne pouvaient pas le couper dans la NFL. Voici quelques notables de chaque équipe:

Dallas Renegades

La sauvegarde de longue date de Ben Roethlisberger a été interrompue par les Steelers en 2018 après cinq saisons. Maintenant, Jones est sans doute le visage de la XFL après avoir été le premier joueur signé par la ligue. Il sera rejoint dans le backfield par Artis-Payne, un ancien Auburn et Panthers qui revient.

DC Defenders

Jones était un quart-arrière vainqueur d’un championnat national à l’Ohio State, donc – à tout le moins – il a toujours une place spéciale dans le cœur des fans de Buckeyes. Elam était un choix de première ronde des Ravens en 2013.

Houston Roughnecks

Coates a été rédigé par les Steelers pour être le starter en face d’Antonio Brown, mais cela n’a jamais abouti. Il a cependant enregistré 435 verges et deux touchés en 2016. Ealy avait 14 sacs en trois saisons avec les Panthers et a enregistré son meilleur match de tous les temps pour le Super Bowl 50, quand il a enregistré trois sacs et une interception.

Wildcats de Los Angeles

Johnson a rebondi autour de la NFL en tant que sauvegarde pendant environ une décennie et a obtenu quatre matchs de démarrage avec Washington en 2018. Les Lions auraient tenté de signer Johnson en novembre, mais ils ont été empêchés de le faire par la XFL. McBride était un receveur et un returner qui a passé la plupart de son temps dans la NFL avec les Titans et les Bears.

Gardiens de New York

McGloin a passé quatre saisons en tant que remplaçant des Raiders après avoir remporté le Burlsworth Trophy (meilleur joueur de la nation qui a commencé comme un walk-on) à Penn State. Horn a été brièvement avec les Ravens, mais c’est la longue carrière de son père avec les Saints qui fait ressortir son nom.

Seattle Dragons

Reynolds était une star de la Navy, où il a terminé avec 31 touchés et 88 touchés au sol. Sutton a été le joueur défensif consécutif du Pac-12 de l’année alors qu’il était à l’Arizona State.

Battlehawks de Saint-Louis

Michael était un choix de deuxième ronde lors du repêchage de la NFL 2013 et Jones était un troisième rond en 2015. Michael a rebondi sur et hors de la liste des Seahawks à quelques reprises et a marqué sept touchés pour l’équipe en 2016. Jones a marqué sept touchés dans son deux saisons avec Washington. Maintenant, les deux feront équipe dans le champ arrière des Battlehawks.

Tampa Bay Vipers

Murray est toujours le leader de tous les temps de la SEC en matière de passes après avoir lancé pour 13166 verges à Georgia. Il est également le frère d’un lauréat de The Bachelorette. Flowers était un quart-arrière prolifique à double menace dans le sud de la Floride qui n’était pas en mesure de produire en tant que porteur de ballon de la NFL. Les Vipers l’ont inscrit sur les deux positions.

Pour les fans de beau temps

Il n’y a rien à vouloir rechercher un gagnant – surtout lorsque vous n’avez pas de liens avec une équipe XFL pour commencer. Il est difficile de dire quelle équipe sortira en tête, mais voici les chances du championnat de pré-saison, via DraftKings:

Renégats: +350

Gardiens: +400

Vipers: +450

Défenseurs: +500

Chats sauvages: +650

Roughnecks: +900

Battlehawks: +1000

Dragons: +1200

Les Renegades ont un quart-arrière expérimenté à Jones et un ancien entraîneur vainqueur du Championnat national de la BCS à Bob Stoops. Cependant, aucune équipe n’est en avance sur le peloton.

Pour le fan «tu choisis pour moi»

Félicitations, vous êtes un fan des Battlehawks de St. Louis.