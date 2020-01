Quelle est la pire chose au sujet du mauvais endroit?

Bienvenue! Tout est terrible. Parce que nous parlons du mauvais endroit, vous gros dinks. L’une des meilleures choses à propos de The Good Place en tant qu’émission de télévision est, peut-être contre-intuitivement, le Bad Place, en grande partie parce que les détails que nous obtenons à ce sujet sont souvent glorieusement spécifiques et drôles. Parfois, ils sont juste stupides, et parfois ils semblent parfaitement calibrés dans leur horreur à quel point les humains peuvent être horribles.

Alors que The Good Place tire à sa fin, il vaut la peine de faire le bilan de tout ce que nous avons appris sur le Bad Place au cours de quatre saisons et d’une web série. The Bad Place contient beaucoup de mauvaises choses, allant de physiquement douloureux à terriblement banal, d’incroyablement grossier à mentalement / spirituellement éprouvant. En regardant tout cela, je ne peux pas m’empêcher de me demander… quelle est la pire chose à propos du mauvais endroit? Pour tenter de répondre à cette question, il est juste d’employer ce qui est probablement la forme préférée du démon de contenu Internet: le listicule classé.

Quelques paramètres que j’ai arbitrairement définis: (1) Tout ce qui se passe (toutes les tortures) pendant les épisodes dans lesquels Eleanor, Chidi, Jason et Tahani pensent qu’ils sont au bon endroit mais sont en fait au mauvais endroit compte comme une «chose» au sujet du mauvais endroit, qui est qu’il se faisait passer pour le bon endroit; (2) En considérant ce qui était pire, les démons eux-mêmes ou la pléthore de tortures qu’ils ont infligées, j’ai pris en compte que la plupart des démons finissent au moins à bord avec le nouveau plan d’évaluation de Good Place (selon les épisodes qui ont été diffusés comme de cette écriture) ce qui signifie que peut-être les démons peuvent changer pour le mieux. Michael l’a fait; (3) Les modifications du Bad Place au Mindy’s Medium Place ne comptent pas, car elles existent au Medium Place; (4) Les humains qui sont au mauvais endroit ne reçoivent pas d’entrées spécifiques sur cette liste parce que, comme découvert dans la saison 3, tous les humains depuis environ 500 ans ont atterri au mauvais endroit; (5) Les craintes sont subjectives, il y a donc forcément des scrupules à ce classement.

Alors… quelle est la pire chose à propos du mauvais endroit? Voici tout, classé du moins pire au pire-pire. Dans l’esprit du Bad Place: [insert Bad Janet fart here].

113. La menace de regarder des vidéos de pandas rouges extrêmement mignons: C’est ainsi que Shawn menace ses employés démons. Ça ne me semble pas si mal.

112. Employé de la salle des photos Bearimy: L’histoire est importante.

111. Le cri éternel: La retraite des démons implique des louches enflammées dans la gorge, d’une part; semble être juste des desserts pour toute la torture.

110. Buzzer de Shawn pour les poignées de main

109. Capacités d’appel de Shawn

108. Tous les trains Bad Place sont retardés de trois heures, tous les jours

107. En jouant “Attendre ici” comme le «Profondément terrible» la musique pour inspirer les pirates démoniaques: Je ne déteste pas totalement cette chanson. Suis-je un démon Bad Place?

106. Le train pour le Bad Place: Il fait un degré de plus à chaque fois que vous pensez à quel point il fait chaud.

105. Lecture retardée du tweet

104. Pile sans fin New yorkais problèmes: Pour paraphraser Michael, vous savez que vous ne les lirez jamais.

103. Yoga glacé: Le but de cette classe est de tirer “tant de muscles”, mais cela semble être uniquement pour les démons – pas la torture humaine.

102. Classe de mal Zumba: Idem dessus.

101. Aplatisseurs de dents (reste à inventer, juste une idée)

100. Abeilles avec pénis (encore à inventer, juste une idée)

99. Les jeux Jaguars de Jacksonville jouent constamment: Est-ce réel ou juste une partie du rôti Jason de Michael? Nous ne le saurons peut-être jamais.

98. «Je vivais dans ce que je suppose être le pire cauchemar d’Eleanor: chaque jour était essentiellement une douche de bébé sans fin pour une femme que je ne connaissais pas, mais j’ai aussi dû l’organiser et si je ne me souvenais pas du nom de tout le monde, j’ai eu un choc électrique très fort. Et puis la nuit, c’était une torture assez classique: piranhas volants, monstres de lave, improvisation universitaire. Et il y avait toujours du jazz. » Il s’agit de Vicky, en tant que «Real Eleanor», mentant sur la torture qu’elle a subie au Bad Place, mais certaines des choses auxquelles elle fait référence sont réelles.

97. Des aliments qui se transforment en araignées dans la bouche: C’était encore Vicky en tant que «Real Eleanor», alors qui sait si c’est réel, mais c’est horrible à imaginer.

96. Beer pong joué avec les testicules de Jason: Offert à titre de suggestion, mais est probablement aussi réel.

95. Le plan de Shawn d’étouffer Michael pour l’éternité: Shawn peut faire mieux que ça.

94. Remplir un globe de son cul: Plus précisément, les fesses de Christophe Colomb.

93. Shawn’s goo cocoon

92. Gueules de bois: Les démons les aiment.

91. Le vieux cri de ralliement de Bad Place, “Yeux morts, mange des cœurs, ne peut pas perdre!” Que penserait l’entraîneur Taylor?

90. Morceaux d’oie: Cigares pour démons.

89. La boîte de Dunkin ‘Spiders que Todd apporte à une réunion

88. Les humains se tirent les dents: Apparemment, cela n’a pas très bien fonctionné car les humains hésitent à se torturer.

87. Bad Janet: Bad Janet peut être ennuyeuse, grossière, une DJ terrible et en grande partie inutile, mais elle se révèle vraiment à la fin après avoir lu le manifeste humain de Michael et Good Janet. Elle est toujours impolie en changeant de camp, mais elle a changé quand ça comptait.

86. Ce démon qui propose de ramener une décharge de la salle de bain pour Tahani

85. Tous les démons anonymes qui peuplent le mauvais endroit et participent à l’expérience originale de Michael et aux plans de Shawn

84. Vicky: En fin de compte, Vicky voulait juste trouver son but d’acteur dans (après) la vie.

83. Glenn: Glenn, alias «Snakes Pour Forth From His Anus», s’est détourné des pénis aplatis (pour être ensuite regraissés) pour essayer d’avertir les humains du plan de Shawn – il avait juste les détails légèrement faux.

82. Todd: Le monstre de lave qui semblait plutôt bien (ne peut pas blâmer le gars si son costume humain lui démangeait).

81. Lance: Le calmar peut-être-feu?

80. Rufus: Le garde du corps de Shawn.

79. Phil: Il semble que Phil aille loin dans le département Performative Wokeness.

78. L’équipage des démons du parti de Trevor

77. Chris: Chris n’est pas le démon le plus vif dans la boîte des démons (mais tous ces «voyages au gymnase» sont payants pour son costume de peau).

76. Gayle: Elle cherche juste quelqu’un pour diviser un bébé avec… pour manger.

75. Bambadjan: Dans les mots (censés être complémentaires) de Shawn: “un tel dingus incroyable.”

74. Val: Dans les mots (censés être complémentaires) de Shawn: “qui est un skidmark plus grand que Val?”

73. Chet: Le démon tapeur de sacs dans le département de la masculinité toxique, joué par Dax Shepard.

72. Annonces pour fourches à triple stabby

71. Miroirs dans les toilettes

70. Prison magnétique pour Good Janet

69. La commande «Axe vers le haut»: Doté d’un nouveau parfum Ax: Transformers.

68. Le Musée de la misère humaine (en particulier le Hall of Low-Grade Crappiness)

67. La porte illégale de Shawn vers la Terre

66. Les pets de Bad Janet: L’odeur dure 10 millions d’années.

65. Le département d’éveil performatif

64. «Décrire l’intrigue au Entourage film.”: C’est une torture spécialement conçue pour William Shakespeare.

63. Podcast de Joe Rogan: Shawn a fait écouter Emily Dickinson.

62. Comment les philosophes sont torturés au mauvais endroit: Ils vont à l’école nus tous les jours, puis font un test dans une classe où ils ne sont jamais allés, puis ils se font défoncer avec des marteaux.

61. Département de récital de danse pour enfants

60. Week-end de vacances Ikea Department

59. Bienvenue pets

58. Ours volant à quatre têtes

57. Ours de tronçonneuse

56. Les phases de croissance des démons: Larve, monstre limace, petite fille fantasmagorique, adolescent, boule de langues géante, PDG des médias sociaux, démon.

55. Monstres de lave: Je veux dire, ils versent de la lave dans la gorge des humains.

54. Serpents acides: La vraie forme de démon de Vicky.

53. Calmars de feu: La vraie forme de démon de Michael.

52. Araignée (s) de chien à dix têtes

51. Pirates des Caraïbes 6: Le nid du corbeau hanté ou quelque chose, qui donne une merde?: Joue maintenant partout pour toujours.

50. Le rôti de comédie: Inventé par le mauvais endroit.

49. Karaoké Bad Place: Choix du chanteur: un discours de Mussolini, une diatribe de Mel Gibson ou les cassettes Nixon.

48. Être enfermé dans une pièce sans marque pour l’éternité

47. Le vide de Bad Janet: Comprend: un panneau d’affichage Pirates des Caraïbes 12, un camion monstre, de la musique qui devient plus forte quand vous dites «musique éteinte», des incendies de poubelles, de pneus et de bennes à ordures, un pong à bière, un canon, des toilettes, des boîtes à pizza à moitié vides, le foiré le poney que Chidi a dessiné pendant Pictionary magique, un pot de Porta et un ordinateur grossier.

46. Un fer à marquer en forme de tatouage pour le visage de Mike Tyson à utiliser sur les mégots des gens

45. Fontaines de sang: Sont-ils pour boire? Faire des vœux? De toute façon, pas génial.

44. Bâtons à piquer

43. Piquer

42. Déchirure

41. Tranchage

40. Le département de la masculinité toxique

39. Fosse aux serpents

38. Fosse acide

37. Butthole vole: Mieux attiré par le pus suintant.

36. Guêpes narines

35. Puces buccales

34. Neuf départements de torture de hot-dogs: Y compris «transformer les gens en» et «farcir les gens».

33. Le département de torsion: Selon les mots de Chris, “Les gens sont entrés, et je les ai tordus jusqu’à ce qu’ils se cassent en deux, et je suis passé au suivant.”

32. Le Département de l’éviction

31. Département de dentisterie spastique

30. Renverser les humains: Étape 1: atteindre par la gorge. Étape 2: saisissez les fesses de l’intérieur. Étape 3: profit?

29. Le service de décapitation partielle

28. Transformer les humains en soupe

27. Un volcan plein de scorpions

26. Abeilles avec dents: La photo de l’inventeur est au Bad Place Hall of Fame.

25. “Vos cerveaux seront enlevés, étudiés et battus dans un stade comme des ballons de plage, vos bras seront pelés comme des bananes – cette partie est juste pour le plaisir – et ensuite vous serez torturé pour, vous savez, pour toujours.”

24. Couches Scorpion

23. “Littéralement, ils nous feront bouillir.”

22. Tire-bouchons Squiggly Eyeball

21. Araignées Butthole: Je frissonne de penser.

20. Empalage

19. DemonCon: “100 jours consécutifs de séminaires, conférences et autres conneries que vous détesterez.” C’est là que naît toute innovation en matière de torture.

18. Tirer les ongles

17. Les cris sans fin des perpétuellement torturés

16. Le jingle Kars4Kids: La chanson officielle du Bad Place. C’est déjà coincé dans votre tête, n’est-ce pas?

15. Les offres de nourriture dans le mauvais endroit actuel, même si les démons n’ont techniquement pas besoin de manger: Nourriture soul du Maine; bagels de l’Arkansas; salade d’œufs d’un distributeur automatique d’hôpital en Azerbaïdjan; Pizza Hawaïenne; un bébé; crasse d’un Sonicare; chaudrée de palourdes de la Nouvelle-Angleterre expirée, bien trop chaude; boues de chaussures; pellicules; une boîte de dents mixtes; mayo séchée au soleil; burrito plein de cheveux; et trempette à sept couches (barf, ordures, verre, préservatif confit, répétition). Il est impossible de ne pas bâillonner.

14. Brûler des gens avec le feu: Un coup d’enfer classique.

13. Aplatisseurs de pénis

12. Pic chaud avec de la lave et des abeilles et des éclairs qui déchirent la chair humaine

11. Ouvrir les humains comme une piñata: “Le goo qui sort n’a pas aussi bon goût que des bonbons”, explique Michael.

dix. Shawn: Shawn est impoli, sexiste, en charge, et il aime tromper et faire des excuses à Michael. Il arrive finalement au nouveau plan de vie après la mort, mais qui sait si le changement durera pour quelqu’un d’aussi mauvais?

9. Trevor: Michael dit: «Trevor est un agent diabolique et sadique du mal. Il pourrait bien être la créature la plus dangereuse de l’univers. »Je dis Trevor SUCKS.

8. Costume Michael/ combinaisons de peau personnalisées pour torturer les humains avec: Chez DemonCon, Shawn appelle le costume de peau personnalisé l’aube d’une nouvelle ère de torture. Il est extrêmement cruel pour les démons de torturer un humain tout en portant un costume de peau qui ressemble à un être cher ou à un ennemi juré.

sept. “Déchirez un chat en deux, c’est une fête, Vicky, allez!”

6. Le canon du chiot

5. Toute la formation endémique sur le sexisme et le harcèlement sexuel: Au mauvais endroit, c’est une formation sur la façon de harceler sexuellement, pas comment NE PAS le faire.

4. Effacement de mémoire sans fin

3. “The Good Place” quartier 12358W, Plan de torture original de Michael de 15 millions de points: La saison 1 révèle que les quatre humains étaient au mauvais endroit, se faisant passer pour le bon endroit tout au long était une grande et cruelle torsion. Cet élément de ligne comprend toutes les tortures auxquelles le noyau dur a été confronté au cours de cette première expérience: les maux d’estomac de Chidi pour toujours, l’art du clown d’Eleanor, Jason devant rester silencieux et sa diarrhée de tous les Froyo, Tahani pensant que son total de points était faible, tous les tortures accidentelles les humains se sont infligés les uns aux autres, et … essentiellement tout ce qui s’est passé dans la saison 1 va ici.

2. Tous les autres redémarrages de Fake Good Place et tout en eux: Cela inclut toutes les tortures auxquelles les humains ont été confrontés lors des 801 redémarrages après ce premier Fake Good Place, tels que le lézard caca d’Eleanor, le centaure moyen de Tahani, Tahania, Chidi étant piégé dans une bulle spatiale violette, l’âme soeur du moine silencieux de Jason, et plus encore. C’est pire parce que cela a duré 300 ans, à donner ou à prendre. C’est plus de 800 redémarrages de mémoire et d’innombrables tortures que nous n’avons même jamais vus.

1. Que toutes les mauvaises choses du Bad Place durent littéralement pour l’éternité: Un refrain constant tout au long de la série est que les habitants du Bad Place seront torturés pour l’éternité. Même si le système de l’au-delà est en train de changer maintenant, la pire chose à propos du Bad Place tel qu’il était est indéniablement que toutes les choses terribles qui s’y trouvent étaient sans fin, pour toujours. C’est beaucoup plus effrayant que les araignées Butthole.

Jessica MacLeish est une écrivaine de la culture pop et une éditrice de livres indépendante basée à Brooklyn (mais également sur le World Wide Web, tweetant sporadiquement @ jessmacleish).

