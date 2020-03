Quelle est la plus grande rivalité entre les équipes de la NBA?

Kobe Bryant a eu de belles batailles contre les Celtics de Boston | Elsa / .

Temple de la renommée du basketball 2020

Soyez Kobe Bryant

Dun Tim Duncan

✅ Kevin Garnett

? 10x titres NBA

? 5x NBA Finals MVP

? 4x NBA MVP

Absolument empilé pic.twitter.com/Qg2Gp7E6K3

– Tom Scholes (@_TomScholes) 14 février 2020

Seulement 7 joueurs de la NBA avec 25 000 points, 7 000 rebonds, 4 000 aides et 1 000 interceptions:

• Kareem Abdul-Jabber @ kaj33

• Kobe Bryant @kobebryant

• Tim Duncan

• Kevin Garnett @ KevinGarnett5KG

• LeBron James @KingJames

• Karl Malone @ TheDeliverer_32

• Paul Pierce @ paulpierce34 pic.twitter.com/8j7Kgt5inF

– Dan Kelley (@ DanKelley66) 23 mars 2020

8. Larry Bird

(Statistiques sur les carrières: 24,3 PPG, 10,0 APG, 6,3 APG)

Repêché 6e au classement général par les Celtics en 1979 et avait la plus grande rivalité avec Lakers et Magic dans les années 80.

Sa capacité de tir et son leadership font de lui le meilleur joueur de l’histoire.

Larry Legendhttps: //t.co/tsXbJICUEC pic.twitter.com/YGv9sOTQq1

– Yonas Lodewijk Situmorang (@odikyonas) 23 mars 2020

Documentaire │? ️ │ “Basketball: une histoire d’amour”. La «classe ouvrière» contre le «pays des rêves». Larry Bird contre Magic Johnson. @celtis vs @Lakers et le début de l’une des plus grandes rivalités sportives de l’histoire. (@espn) pic.twitter.com/lkTNVX46V8

– Football et tableau noir (@FutbolyPizarron) 18 mars 2020