Quelle est la prochaine étape des Buccaneers après le commerce de Gronk?

Nous avons affaire à une pandémie mondiale, les prix du pétrole sont en train de fléchir et les entreprises à travers le pays ferment leurs portes. Vous savez ce dont le monde a vraiment besoin en ce moment?

C’est vrai! Un autre faux projet!

Cela ne ressemble à aucun autre brouillon simulé que vous avez vu cette saison de brouillon, en ce sens que je l’ai écrit et c’est ma première fissure à en écrire un cette année. Tout le reste est à peu près le même. Mais vous êtes déjà là, alors autant le lire. Ou, à tout le moins, faites défiler vers le bas pour voir quel joueur j’ai choisi pour votre équipe préférée.

Juste au cas où vous vous poseriez la question, fans des Patriots: les Bucs ont le 14e choix.

Commençons…

Pas besoin de perdre du temps sur celui-ci. Joe Burrow est enfermé à cet endroit depuis décembre. Les Bengals ont besoin d’un quart et il est le meilleur de cette catégorie. Qu’il soit ou non une perspective vraiment spéciale est discutable.



À moins qu’ils ne soient prêts à prendre une photo de Tua Tagovailoa, Washington devrait échanger cet endroit. Mais s’ils veulent garder le choix, prendre un rusher passe vraiment dominant n’est pas une mauvaise option de sauvegarde, je suppose.



Une autre équipe qui pourrait / devrait échanger, mais les Lions font rarement la chose intelligente. Bien que prendre un coin de verrouillage comme Jeffrey Okudah serait assez intelligent.



Écoutez une conférence de presse de Dave Gettleman et vous vous rendrez rapidement compte à quel point il aime les monteurs de lignes. En fait, vous pourriez probablement comprendre cela simplement en regardant l’ancien joueur de ligne offensive. Quoi qu’il en soit, Tristan Wirfs est le meilleur de la classe.



Les rapports d’avant-projet suggèrent que Tua Tagovailoa pourrait glisser, mais je ne vois pas comment une équipe peut regarder son film et ne pense pas qu’il deviendra éventuellement un bon starter de la NFL. Il ressemble déjà à un QB pro. La hanche fait peur, mais les quarts valent le risque.



Justin Herbert ne devrait pas entrer dans le top 10 mais je connais les GM de la NFL. Ils adorent ce type de quart-arrière. Il est grand, il a un bras fort et il peut bouger un peu. Jouer le quart-arrière est le problème. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?



Après avoir perdu Luke Kuechly cette intersaison et Thomas Davis le précédent, les Panthers voudront reconstruire leur corps de secondeur. J’ai donné à Isaiah Simmons une maquette de Thomas Davis et le directeur général des Panthers Marty Hurney a repêché Davis en 2005.



L’année dernière, le directeur général Steve Keim a souligné que les Cardinals devraient rechercher des joueurs de ligne offensifs plus mobiles pour s’adapter au schéma de Kliff Kingsbury. Andrew Thomas n’est peut-être pas le meilleur tacle de ce repêchage, mais c’est un moteur spécial avec beaucoup de potentiel.



À moins que vous ne soyez en mesure de rédiger Okudah, vous ne pourrez pas combler le vide énorme laissé par le commerce de Jalen Ramsey. C.J. Henderson n’est pas un mauvais prix de consolation, même s’il n’est pas Jalen. Certains évaluateurs l’ont devancé par Okudah.



Les Browns ont besoin d’un tacle et même si Jedrick Wills n’est peut-être pas le meilleur ajustement schématique, ce serait un bon choix de valeur qui serait difficile à transmettre. Une baisse ne serait pas une mauvaise alternative.



Après avoir signé Jameson Crowder en 2019 et Breshaud Perriman pendant la morte-saison, les Jets ont besoin d’un vrai gars n ° 1 pour remplir le corps d’accueil de Sam Darnold. Jerry Jeudy est un ajustement parfait.



Les Raiders sont dans le même bateau que les Jets. Il manque à leur corps d’accueil une pièce maîtresse, et quelle meilleure façon de combler ce trou qu’avec le meilleur récepteur de la classe.



Je ne suis pas aussi haut sur Henry Ruggs que la plupart, mais je pense qu’il serait un ajustement formidable dans l’offensive de Kyle Shanahan. Et les 49ers pourraient utiliser un récepteur d’étirement de champ. Je dirais qu’un mec qui court un 4,2 de 40 verges peut jouer ce rôle.



Un peu haut pour Josh Jones? Sûr. Mais les Bucs ont besoin d’un tacle droit et celui-ci aidera Tampa Bay dans le jeu de course, qui est vraiment la seule préoccupation qui reste avec l’offensive avec Tom Brady et Rob Gronkowski rejoignant l’équipe pendant l’intersaison.



Dépenser un choix parmi les 15 premiers sur un plaquage de nez n’est peut-être pas une allocation intelligente des ressources, mais avec deux penseurs de la vieille école en charge à Denver (John Elway et Vic Fangio), les Broncos ont du sens en tant que point d’atterrissage pour Derrick Brown.



Les Falcons sont mis en offensive. Ils auront besoin de faire des passes pour que la défense soit meilleure, et le jumelage de Javon Kinlaw et Grady Jarrett serait imblocable.



La sécurité est un besoin des Cowboys depuis apparemment une décennie maintenant. Grant Delpit est le meilleur de ce projet. Pas besoin de repenser à celui-ci, Jerry. Ignorez les problèmes de tacle et ajoutez un meneur de jeu à ce secondaire.

De plus, signez Dak, déjà.



C’est le choix que les Dolphins ont récupéré dans le commerce Minkah Fitzpatrick. Il serait logique de le remplacer par un autre produit Nick Saban qui peut jouer n’importe où dans le secondaire. Brian Flores appréciera cette polyvalence.



Après avoir répondu au besoin de WR avec leur premier choix, les Raiders tournent leur attention vers la défense, qui a beaucoup de trous pour s’adapter. Je crois que Kristian Fulton est l’un des 10 meilleurs talents de cette classe, ce serait donc une valeur énorme pour une équipe qui a besoin de toute l’aide qu’elle peut obtenir au coin.



C’était l’un des choix les plus difficiles à faire. Les Jaguars peuvent aller dans tellement de directions différentes, mais la NFL semble être amoureuse de Kenneth Murray, qui est un athlète bizarre qui n’a pas encore tout à fait compris comment jouer au football. Cela ressemble à un choix parfait pour les Jags.



C’est un scénario de rêve pour les Eagles. Je ne laisserais pas Tee Higgins (que je considère comme un A.J. Green plus lent) tomber aussi loin mais la NFL a laissé Randy Moss tomber au 21e choix également. Higgins n’est pas Moss (et il n’est probablement pas vert non plus) mais c’est un bon joueur qui répond à un besoin.

Je ne sais pas comment Mekhi Becton se révélera protecteur des passes, mais en ce moment je l’imagine montrer la voie sur ces pistes de zone extérieure que Gary Kubiak aime tant, et c’est génial. Veuillez laisser cela se produire.



Les Patriots pourraient aller QB ici, mais je pense que Bill Belichick a d’autres plans pour aborder cette position. Pour l’instant, il ajoutera des talents indispensables au corps d’accueil. Justin Jefferson convient parfaitement à presque toutes les équipes, car il peut jouer à n’importe quel endroit du récepteur. Il est également une menace en aval, dont l’offensive de la Nouvelle-Angleterre manque.



Le meilleur secondeur du repêchage arrive en Louisiane. Patrick Queen est plus qu’un athlète. Il SAIT comment jouer la position de secondeur et il ajoutera de la vitesse au deuxième niveau de la défense des Saints. Si cela se produit, nous regarderons en arrière et nous demanderons comment la NFL a laissé Queen se rendre à la Nouvelle-Orléans.



Avec Stefon Diggs parti, les Vikings ont besoin d’une autre menace à l’extérieur. Ils pourraient hésiter à prendre un autre type de catch contesté après la catastrophe de Laquon Treadwell, mais Denzel Mims offre beaucoup plus.



Il y aura beaucoup d’équipes qui n’apprécient pas un joueur comme A.J. Epenesa. Flores n’en fera pas partie. Originaire de la Nouvelle-Angleterre, il connaît la valeur d’une extrémité défensive puissante. Cela lui donnera ses propres fleurs Trey avec lesquelles travailler.

Je viens de réaliser que Fleurs et Flores sont le même nom de famille dans différentes langues. Ce faux projet est livré avec des faits intéressants! N’êtes-vous pas content de rester si longtemps?



Jadeveon Clowney est probablement parti et le rusher de bord que Seattle a signé à l’intersaison ne sont que des options à court terme. Pete Carroll a besoin d’un LEO (c’est ce que vous appelez un défenseur athlétique si vous voulez avoir l’air cool) et K’Lavon Chaisson est parfait pour le rôle.

La défaite en séries éliminatoires contre le Tennessee a révélé quelques trous sur le tableau de profondeur des Ravens. Ils devront ajouter à la ligne offensive intérieure, mais le récepteur est la question la plus urgente. Après avoir repêché un gars de la vitesse à Hollywood Brown l’année dernière, ils doivent trouver un receveur au gros corps qui peut gagner dans la zone rouge (ou dans le champ). C’est Michael Pittman Jr.

L’entraîneur Mike Vrabel a besoin d’une autre pièce polyvalente pour ajouter à ses sept premiers. Je ne sais pas si Zack Baun a une position naturelle dans la NFL, mais il n’en aura pas besoin dans le schéma multiple de Vrabel.

Les Packers pourraient très bien se contenter de ce qu’ils ont derrière Davante Adams, mais vous ne voulez jamais entrer dans une saison sans personnel au récepteur. Jalen Reagor leur donnerait une menace explosive en champ arrière qui peut également être un gars du YAC lors de lancers compliqués en dessous.



Je ne suis pas très haut sur Trevon Diggs, mais il conviendrait parfaitement à la défense de Robert Saleh. C’est un coin plus grand avec de bons instincts de zone. Je ne pense pas qu’il va pouvoir s’en tenir à des récepteurs plus décalés, mais on ne lui demandera pas de le faire dans le schéma défensif des 49ers.



Si les chefs ont un point faible en attaque, c’est la ligne intérieure. Cesar Ruiz se retrouvera au milieu. C’est un centre mais peut remplacer au besoin. C’est exactement ce dont Kansas City a besoin en ce moment.

Classements de repêchage NFL 2020

Top 50 des perspectives (et des compositions de la NFL) | Quarterback | Running Back | Récepteur large | Tight End | Tacle offensif | Intérieur OL | Rushers de bord | Tacle défensif | Linebacker | Cornerback | sécurité

.