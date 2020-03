Quelles équipes disputent la Coupe d’Espagne de futsal 2020?

L’édition XXXI du Coupe d’Espagne de futsal Il débutera ce jeudi à Malaga, avec l’un des tournois les plus ouverts et même les plus récents. Les incitations ne manqueront pas dans un pavillon Martín Carpena dans lequel Inter Movistar et Soccer Club Barcelona qui se battra pour le titre avec la résistance d’El Pozo Murcia et d’autres équipes qui agiront avec des couvertures mais avec de réelles options pour soulever le trophée.

Il Inter Movistar est le principal favori du titre en Coupe d’Espagne pour sa condition de leader actuel de la Ligue. L’équipe de Madrid n’arrive pas à son meilleur, mais un modèle de garanties complètes avec des stars mondiales telles que Gadeia, Pito, Ortiz et, surtout, Ricardinho, en font l’un des candidats clairs à planter à la fin de dimanche à le Carpena. L’Inter fera ses débuts dans le tournoi contre Palmier de futsal, l’un des matagigantes de la saison et qui, il y a quelques semaines, a empêché la victoire du Barça dans le championnat national. Un vrai avertissement aux navigateurs avant la Coupe.

Il Barcelone, pour sa part, a également une vitole préférée du bas du tableau, qui commencera son voyage vendredi à Malaga. Ferrao étant toujours à terre pour sa blessure au tendon d’Achille, Dyego et Sergio Lozano agiront en tant que leaders du navire du Barça, qui sera testé en quart de finale par Osasuna Magna, une des reprises du tournoi et capable de tout avec une structure chorale superbement dirigée par un classique comme Imanol Arregui.

Après l’Inter et le Barça, nous avons Le puits de Murcie dans le classement des favoris. La peinture murcienne, qui vient d’annoncer la rénovation d’un de ses piliers, Alex Yepes, jusqu’en 2023, ouvre sur scène avant le Lift dans un duel dans lequel ils sont favoris mais ne peuvent faire confiance devant un adversaire de grande qualité offensive dans les bottes de Cecilio, Cuzzolino et compagnie.

Enfin, le duel apparemment plus uniforme des quarts de finale sera celui joué par Jaén Inner Paradise, Championne par surprise en 2015 et 2018, devant la révélation de la campagne actuelle au LNFS, Vignoble Albali Valdepeñas.