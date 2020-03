Quelles équipes pourraient échanger contre Trent Williams?

Washington aurait accordé à l’attaquant gauche Trent Williams la permission de chercher un échange, ce qui signifie que l’un des premiers joueurs de ligne offensive de la ligue pourrait être en mouvement après avoir passé toute la saison 2019 à la suite d’un différend avec l’équipe.

Le sept fois Pro Bowler en est à la dernière année de son contrat, qui lui rapportera 12,5 millions de dollars. Il a été d’élite en protection contre les passes tout au long de sa carrière, et lors de sa dernière apparition en 2018, il n’a accordé qu’un seul sac et neuf coups sûrs. Il a 31 ans et a subi une variété de blessures au cours des 10 dernières années depuis son entrée dans la NFL, mais il représenterait toujours une amélioration spectaculaire pour l’équipe pour laquelle il évoluera.

Malheureusement pour Washington, cela comprendrait également son équipe actuelle, qu’il ne rejoindra probablement pas. Alors que sa ligne offensive a terminé dans la moitié supérieure du classement de Pro Football Focus pour 2019, Dwayne Haskins peut utiliser toute la protection qu’il peut obtenir; la recrue a été limogée sur 12,5% de ses pertes en neuf matchs. Cependant, Williams a besoin d’une rupture nette avec Washington, qui, selon lui, l’a induit en erreur au sujet d’une croissance cancéreuse sur la tête. Depuis qu’il a joué pour la dernière fois, l’équipe a refait son front office et a recruté le nouvel entraîneur-chef Ron Rivera, qui semble être un bon pari pour refaire la culture et aurait eu une conversation positive avec Williams le mois dernier. Il semble maintenant que tout ce qui est ressorti de ces discussions n’ait pas suffi à réparer la clôture.

Le prix de Williams devrait être élevé. Jack Conklin et Jason Peters, 38 ans, sont à la tête de la classe de tacle libre, et il y a au moins une demi-douzaine d’équipes qui pourraient utiliser une mise à niveau à ce poste. De plus, les Texans ont envoyé aux Dolphins deux matches de première ronde et d’autres pièces pour le plaqueur gauche Laremy Tunsil et le receveur Kenny Stills lors de la dernière pré-saison. Houston est légèrement surpayé – et Tunsil est plus jeune et a plus de temps à consacrer à son contrat que le plaqueur de Washington – mais Williams continuera probablement de choisir un tirant d’eau élevé et peut-être d’autres actifs. Alors quelles équipes pourraient faire un pas? Voyons brièvement quelques options.

Jets de New York

Selon Pro Football Focus, les Jets ont autorisé la pression en 2,5 secondes ou moins sur 27,5% de leurs reculs en 2019, le deuxième taux le plus mauvais de la ligue. Ils entrent également en agence libre avec des trous sur la ligne: Kelvin Beachum, qui a terminé 27e en protection contre les passes parmi les plaqués qui ont joué au moins 600 snaps en 2019, devrait frapper le marché, tout comme le centre de départ Ryan Kalil. Les Jets devraient disposer de 56 millions de dollars d’espace pour travailler avec et doivent protéger le quart-arrière de troisième année Sam Darnold, qui a été limogé 33 fois la saison dernière, dont huit fois lors d’une défaite de la semaine 8 à Jacksonville. Williams représenterait une mise à niveau immédiate.

Miami Dolphins

Les Dolphins possédaient déjà l’une des pires lignes offensives de la NFL avant d’échanger Tunsil en septembre dernier. En 2019, ils avaient peut-être la pire unité: selon PFF, ils ont autorisé la pression en 2,5 secondes ou moins sur 33% de leurs reculs, et leur temps moyen de pression autorisé a été le plus rapide de la ligue de plus d’un dixième de seconde . Les Dolphins entrent en agence libre avec le deuxième espace de plafond le plus prévu (plus de 83 millions de dollars), et s’ils prévoient de rédiger un quart-arrière non. 5 avril, ils voudront lui offrir la meilleure protection possible. Ils ont également peut-être la meilleure collection d’actifs disponibles à négocier, avec des premiers rounds supplémentaires des métiers Tunsil et Minkah Fitzpatrick et un second rounder supplémentaire d’un commerce avec la Nouvelle-Orléans.

Chargeurs de Los Angeles

Les Chargers ont eu l’une des pires lignes offensives du football depuis quelques années, et échanger Russell Okung mercredi n’a pas aidé les choses. Avec Okung face à des blessures l’an dernier, Sam Tevi et le remplaçant Trent Scott ont autorisé les pressions sur le deuxième quart-arrière de tout duo de tacle de la ligue, selon PFF. Los Angeles est à la recherche d’un nouveau quart-arrière après avoir accepté de se séparer de Philip Rivers cet intersaison. L’équipe serait en lice pour Tom Brady, mais si elle espère le faire atterrir ou tout autre appelant de signal de haut niveau, ils devront régler la situation à l’avance.

Cleveland Browns

Les Browns se sont déjà renseignés sur Williams en octobre dernier, et leur situation a peut-être empiré depuis. Le plaqueur de départ Greg Robinson devrait frapper le libre arbitre et il a été arrêté pour possession présumée de 157 livres de marijuana le mois dernier. Cleveland avait l’une des meilleures lignes offensives de la ligue en 2018, mais après le non-renouvellement du contrat de l’entraîneur de ligne Bob Wylie et du gardien commercial Kevin Zeitler avant la saison 2019, la protection du laissez-passer a souffert. Baker Mayfield a été limogé 40 fois alors qu’il régressait au cours de sa deuxième saison.

Giants de New York

Nate Solder a été un désastre depuis que les Giants ont fait de lui le joueur de ligne offensive le mieux payé de l’histoire avant la saison 2018. Selon PFF, les 57 pressions de Solder autorisées en 2019 étaient sept de plus que tout autre joueur, et lui et le plaqueur de droite Mike Remmers ont autorisé plus de pressions que tout autre duo. Les Giants doivent effectuer une mise à niveau pour protéger Daniel Jones, mais Solder porte un plafond de 13 millions de dollars s’il est coupé. New York est peut-être coincé avec lui.

Jacksonville Jaguars

Les problèmes de Williams avec Washington semblaient concerner le personnel médical et l’ancien directeur général Bruce Allen, et non Jay Gruden, qui a dirigé l’équipe jusqu’à son licenciement en octobre. Si tel est le cas, Jacksonville pourrait être un bon choix: Gruden a été nommé coordinateur offensif des Jags cette intersaison. L’équipe est clairement en transition, mais elle a besoin d’aide sur la ligne. Tackle Cam Robinson, qui a été emmené au deuxième tour du repêchage de 2017, a été terrible l’année dernière, permettant une pression sur 8,2% de ses clichés, selon PFF. Il a été question de le déplacer à la garde, ce qui aiderait l’intérieur, mais laisserait un trou du côté aveugle de Gardner Minshew II. Les Jaguars ont beaucoup de décisions à prendre sur les agents libres clés et entrent en agence libre avec 31,2 millions de dollars d’espace disponible, mais s’ils peuvent trouver un partenaire commercial pour Nick Foles, cela devrait libérer suffisamment de place pour absorber Williams. Au-delà de la protection, Williams résoudrait un autre problème pour Jacksonville: le front office était si terrible sous Tom Coughlin que la NFLPA a recommandé aux agents libres d’éviter de signer là-bas. Les Jags ne seront probablement en mesure d’ajouter des talents de renom que par le biais de métiers, et si Williams, un chef de vestiaire à Washington, est prêt à une réunion avec Gruden, il pourrait aider à améliorer la culture de l’équipe.

Rams de Los Angeles

Les Rams avaient l’une des meilleures lignes de la NFL lors de leur course au Super Bowl il y a deux saisons. L’année dernière, ils ont obtenu des résultats bien plus mauvais en protection de laissez-passer, car ils ont permis un taux de pression supérieur de 4 points de pourcentage à celui de 2018. C’était un problème pour Jared Goff, qui ressemble à un quart-arrière différent sous pression; un an après avoir affiché une note de 63,6 QBR, il a vu ce chiffre tomber à 48,5, sous Philip Rivers et à peine au-dessus de Josh Allen. Le plaqueur gauche Andrew Whitworth n’était pas le problème – il a terminé septième dans les notes de protection contre les passes de PFF parmi les plaqués – mais il aura 39 ans en décembre. Il est actuellement un agent libre, et même si l’entraîneur-chef Sean McVay est optimiste qu’il sera de retour pour 2020, il ne fera pas partie du tableau à long terme à Los Angeles. Il n’y a que quelques petits problèmes avec l’ajout de Williams: les Rams pourraient bientôt se retrouver paralysés par les contrats de Todd Gurley, Jared Goff et Aaron Donald, et ils manquent également de capital de projet après avoir expédié deux premiers rounders à Baltimore pour le demi de coin Jalen Ramsey , qu’ils essaieront probablement de souscrire à une extension à un moment donné prochainement.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer