Quelles recrues de la NFL ont le plus de fantasmes de football fantastique en 2020?

Le projet de 2020 comportait une classe de running back profond et une classe de récepteur large encore plus profonde, et maintenant que les joueurs se sont installés dans leurs équipes respectives, nous pouvons enfin évaluer le paysage fantastique. Bien que les quarts de ce groupe puissent être avec nous pendant une décennie ou plus, ils ne semblent pas prêts à être immédiatement pertinents pour la fantaisie. Tua Tagovailoa pourrait ne pas commencer à Miami pour commencer la saison alors qu’il continue de se remettre d’une blessure, tandis que Justin Herbert devrait entrer en 2020 derrière Tyrod Taylor sur le tableau de profondeur des Chargers. (Jordan Love sera certainement sur le banc à Green Bay.) Joe Burrow est le seul quart-arrière recrue le plus susceptible de commencer dans la semaine 1, et son potentiel fantastique semble limité à la fois par le casting de soutien de son équipe et son manque de production de précipitation régulière. C’était également une classe de fin serrée faible, et la fin serrée est une position notoirement difficile à faire un impact instantané à: seulement huit bouts serrés ont dépassé 80 points fantastiques dans leurs saisons de recrue au 21e siècle.

Cela laisse les coureurs et les récepteurs comme principales positions à examiner à travers une lentille fantastique, et certains joueurs pourraient aider à gagner des ligues cet automne. Décomposons huit des recrues les plus intrigantes et le fantasme à l’origine de leur situation.

Running backs

Clyde Edwards-Helaire, chefs de Kansas City

“Clyde.”

C’est ce que Patrick Mahomes a envoyé au directeur général des Chiefs Brett Veach lorsque Veach lui a demandé qui il voulait que l’équipe sélectionne avec son choix de première ronde, selon Adam Teicher d’ESPN. Veach a accepté et Kansas City a fait d’Edwards-Helaire le choix final du premier tour et du premier porteur de ballon sélectionné dans le repêchage. Aucun des arrières pris après lui n’a atterri dans un endroit mieux adapté à leurs compétences – ou à la préférence de leur quart-arrière – qu’Edwards-Helaire. Il prospère dans le fusil de chasse, et les Chiefs ont couru le deuxième plus grand nombre de clichés de fusil de chasse de la NFL l’année dernière. Il est efficace à la fois en tant que rusher et récepteur, et bloque à un niveau suffisamment élevé pour avoir suffisamment de temps de jeu en tant que recrue. Selon Pro Football Focus, il a forcé un tacle manqué toutes les 2,7 touches au cours de sa saison 2019 au LSU, le plus grand nombre de retours en arrière dans cette classe de repêchage. Il a également mené les coureurs dans cette classe dans les cibles (64), les captures (55) et les verges de réception (453).

“Avec [Edwards-Helaire], ses points forts sont sa capacité à gérer le schéma de zone et le schéma d’écart qu’ils ont fait au LSU », a déclaré l’entraîneur des chefs Andy Reid aux journalistes après le choix. «Il a une capacité unique à pousser la ligne de mêlée dans le jeu de course et à effectuer sa coupe latérale, puis à accélérer sur le terrain. Je vous dirais que c’est ce qui le séparait des autres gars. “

Tout porteur de ballon qui obtient un temps de jeu important pour les Chiefs est précieux d’un point de vue fantastique. En 2017, Kareem Hunt a mené la NFL en se précipitant en tant que recrue et a terminé parmi les trois meilleurs joueurs fantastiques. Edwards-Helaire devrait être particulièrement utile dans les ligues PPR. La question avec lui, comme avec beaucoup de dos de fantaisie, est de savoir combien il jouera. “Vous ne pouvez pas le faire avec un seul gars dans le football d’aujourd’hui, nous avons donc beaucoup de ces gars maintenant”, a déclaré Reid.

Ces gars-là incluent Damien Williams, qui avait 21 touches pour 133 verges dans le Super Bowl LIV, dont deux touchés dans les trois dernières minutes. Veach a déclaré aux journalistes qu’il envisageait qu’Edwards-Helaire aide l’équipe au premier et au deuxième rang, en particulier, de sorte que Williams et Edwards-Helaire sont susceptibles de partager la majorité des touches de Kansas City, avec les autres membres du champ arrière des Chiefs derrière eux. Le contrat de LeSean McCoy a expiré après la saison dernière. DeAndre Washington, Darrel Williams et Darwin Thompson, sixième rondeur de 2019, concourront probablement pour les concerts de troisième et quatrième cordes, tandis que le finisseur de cinquième place sera probablement libéré. L’offensive puissante des Chiefs a rendu plusieurs fantômes de porteur de ballon pertinents au cours des trois dernières années, mais bientôt un gars pourrait devenir la star: Clyde.

Jonathan Taylor, Colts d’Indianapolis

Si vous cherchez une recrue qui peut prendre le contrôle d’un champ arrière et mettre des numéros RB1, Taylor est votre gars. En 2017, au Wisconsin, il a accumulé 1 977 verges pour battre le record de précipitation de la première année FBS d’Adrian Peterson. Taylor a ensuite dépassé 2 000 verges au sol au cours de sa deuxième saison et de sa saison junior, enregistrant 12 matchs de plus de 200 verges au sol, le plus grand nombre dans l’histoire du football universitaire. Il est l’un des sept demi offensifs de l’histoire de FBS avec plus de 6 000 verges au sol, et il est le seul à avoir atteint cette marque en seulement trois saisons. Si Taylor ne s’était pas déclaré pour le repêchage, il aurait probablement quitté le Wisconsin comme le meilleur rusher de l’histoire du football universitaire.

Bien sûr, les statistiques des collèges ne se traduisent pas toujours par la NFL. Le rusher de tous les temps FBS est l’ancien arrière du Wisconsin Ron Dayne, qui a à peine fait une brèche dans la ligue après avoir été repêché au premier tour en 2000. L’ancienne star du Wisconsin Montee Ball, qui se classe deuxième sur la liste des touchés au sol, a fait impact encore plus faible sur la NFL que Dayne. L’une des raisons pour lesquelles le porteur de ballon du Wisconsin réussit si bien sur le campus est que l’école est une usine de ligne offensive, produisant constamment les meilleurs talents pour la NFL. Et c’est pourquoi l’avenir de Taylor pourrait être si différent par rapport à Dayne et Taylor: Atterrir à Indianapolis signifie que Taylor jouera derrière l’une des meilleures lignes offensives de la NFL.

Taylor a réussi le meilleur temps de course de 40 verges (4,39 secondes) de tous les retours en arrière dans la moissonneuse-batteuse, bien qu’il soit le troisième plus lourd de sa catégorie à cette position. Cette vitesse sera dévastatrice quand il frappera les trous que la ligne des Colts peut créer. “Il a la taille et la vitesse nécessaires pour avoir une bonne vision”, a déclaré l’entraîneur-chef des Colts, Frank Reich, aux journalistes ce week-end. «Et quand il le frappe, Jonathan Taylor est un joueur explosif. Cette taille et cette vitesse de 4,3, nous voulons transformer ces gains de 10 verges en gains de 50 et 60 verges. »

Taylor rivalisera avec Marlon Mack pour remporter des fonctions de retour à Indianapolis. Sa durabilité pourrait lui donner un avantage, car Taylor n’a pas manqué un début au cours de sa carrière universitaire. Le porteur de ballon indy Nyheim Hines s’est taillé un rôle de passe-passe en troisième et long, et Taylor a obtenu neuf baisses sur 68 cibles à l’école, il ne gagnera donc peut-être pas assez de travail pour devenir un fantasme dominant.

“J’imagine que ce sera Jonathan et Marlon qui seront un coup de poing”, a déclaré Reich. «Quand on regarde les bonnes équipes au fil des ans, c’est une longue saison. C’est un jeu et quand vous exécutez le ballon autant que nous le faisons, c’est vraiment bien de pouvoir changer cela. Je pense que leurs styles se compléteront très bien. »

J.K. Dobbins, Corbeaux de Baltimore

La saison dernière, les Ravens avaient le plus grand nombre de verges au sol (3 296) de l’histoire de la NFL et le plus grand nombre de verges par course (5,5) de l’ère du Super Bowl. Lamar Jackson n’a pas eu besoin de beaucoup d’aide à cet égard, mais il l’a quand même obtenu lorsque Baltimore a utilisé un choix de deuxième ronde sur Dobbins, que de nombreux analystes ont qualifié de meilleur porteur de ballon de la classe de cette année. Dobbins a couru pour un record de l’Ohio – record de 2 003 verges la saison dernière, et a excellé contre la compétition de haut niveau: lors de ses quatre derniers matchs universitaires, il a couru 157 verges contre Penn State, 211 contre le Michigan, 172 contre le Wisconsin et 174 contre Clemson.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il obtiendra bientôt l’essentiel des clichés de Baltimore. Les Ravens avaient trois joueurs se précipiter pour plus de 700 mètres la saison dernière (Jackson, Mark Ingram et Gus Edwards), juste la deuxième fois dans l’histoire de la ligue, une équipe avait trois joueurs accomplir cela. Edwards devrait devenir agent libre après cette saison, et Ingram a récemment eu 30 ans, mais chacun en moyenne mieux que 5 mètres par course en 2019, donc les remplacer ne sera pas facile. Le porteur de ballon extrêmement talentueux Justice Hill est également sur la liste; alors que Hill n’a pas eu beaucoup d’opportunités en 2019, une autre intersaison de formation pourrait inciter Baltimore à l’utiliser plus fréquemment.

Il ne fait aucun doute que Dobbins pourrait émerger en tant que top-10 du fantasme si les Ravens lui confiaient des fonctions. Mais le chemin bondé vers Dobbins en voyant ces clichés en 2019 atténue au moins légèrement son attrait de recrue.

D’Andre Swift, Detroit Lions

Les Lions ont repêché Swift avec leur choix de deuxième ronde (n ° 35) deux ans seulement après avoir échangé contre le repoussant Kerryon Johnson au deuxième tour (n ° 43). Ce n’est pas un grand développement pour Swift ou Johnson, qui doivent maintenant se battre pour des snaps sur une équipe qui a le moins de tentatives de précipitation et de verges au sol au cours des cinq dernières années (et des 10 dernières années et des 15 dernières années … ). Ce n’est pas génial pour les Lions, qui auraient probablement pu combler une plus grande zone de besoin avec le troisième choix du deuxième tour, et avoir à la place une surabondance de running backs très repêchés sur une offensive pass-first. Et ce n’est pas génial pour les propriétaires de fantasy qui devront analyser l’utilisation des deux dos de deuxième tour de Détroit.

Swift – qui n’a laissé tomber que trois des 90 cibles en Géorgie – est bien meilleur dans le match de réception que Johnson, et est donc susceptible de gagner des clichés dans des situations de passes évidentes. Et Johnson a été limité à 18 matchs et 14 départs en deux saisons dans la NFL en raison de blessures au genou, donc rester sur le terrain pourrait faire gagner à Swift le travail principal. Mais le volume est roi dans le football fantastique, et Swift n’a jamais dépassé 15,1 touches par match ou 500 snaps en une saison en Géorgie. On ne sait pas s’il peut gérer plus de touches à un niveau supérieur.

Pour ajouter à l’incertitude, le troisième porteur de ballon des Lions, le Bo Scarbrough de 6 pieds 1 pouce et 235 livres, pourrait voler des occasions de marquer des buts. (Scarbrough est assez grand pour qu’il puisse être confondu avec le père de Swift.) Detroit est un endroit sans passion pour un joueur passionnant.

Cam Akers, Rams de Los Angeles

Akers a une réelle chance de capturer une grande partie de la charge de travail d’un backfield de la NFL dès le départ. Les Rams ont coupé Todd Gurley le mois dernier, ne laissant que Malcom Brown, Darrell Henderson et John Kelly entre Akers et le poste de départ. Akers a joué derrière une ligne offensive qui fuyait dans l’État de Floride, l’empêchant de tirer pleinement parti de sa vitesse. Cette expérience pourrait s’avérer utile, car les Rams avaient l’une des pires lignes du football pour les tronçons de la saison dernière.

Le choix de deuxième ronde a cependant plus que de la vitesse; il a également éclaté. Bien que nous soyons obsédés par les temps de tableau de bord de 40 verges, une métrique plus révélatrice pour les perspectives de retour en arrière est probablement la division initiale de 10 verges, et Akers avait une division de 10 verges plus rapide à la moissonneuse-batteuse que le choix des Colts au repêchage Taylor. Sean McVay peut mettre cette rafale à bon escient.

Akers est également une référence en matière de protection de passe. Il n’a accordé que 15 pressions en 324 accrochages au bloc de passes à Florida State, ce qui fait de lui l’un des meilleurs bloqueurs de passes à la position dans la classe de repêchage. L’une des transitions les plus difficiles à effectuer pour les coureurs recrues est souvent la protection contre les passes, et Akers étant fort dans ce domaine devrait le garder sur le terrain. Jared Goff est une statue dans la poche et a besoin de toute l’aide de protection qu’il peut obtenir.

Récepteurs larges

CeeDee Lamb, Cowboys de Dallas

L’agneau semble être une meilleure vie réelle que la fantaisie en 2020. Amari Cooper a le non. 1 place de récepteur enfermé à Dallas, et le no. 2 emplois sont occupés par le solide Michael Gallup. L’agneau pourrait venir pour les cibles de Gallup bientôt, mais ce ne sera probablement pas le cas en 2020. Une grande partie du succès de la NFL passe par le timing, et le timing se résume à la pratique. Dans des circonstances normales, les recrues sont en retard dans le rythme avec leur quart-arrière, et rien sur 2020 n’est normal. Même si Lamb commence à avoir des représentants avec Dak Prescott en août, il est tard pour commencer à établir un rapport. Lamb pourrait dépasser les 83 cibles que Randall Cobb avait quittées pour les Cowboys en 2019, mais il est peu probable qu’il soit en mesure de produire de manière cohérente. Il est encore moins probable que les propriétaires de fantasy puissent prédire cette production suffisamment bien pour le démarrer.

Dallas a mené la ligue au total des verges l’an dernier, mais n’avait encore que quatre joueurs fantastiques démarrables: Prescott, Ezekiel Elliott, Cooper et Gallup. Il est difficile de voir Lamb se faufiler dans ce groupe. Bien que son plafond soit le numéro de l’équipe. 2 récepteur derrière Cooper est alléchant, son étage comme le no. 5 options derrière Elliott, Cooper, Gallup et Blake Jarwin méritent d’être gardées à l’esprit.

Jerry Jeudy, Broncos de Denver

Jeudy s’en sortira probablement mieux que Lamb en tant que recrue, ne serait-ce que parce qu’il a un chemin plus clair pour devenir immédiatement une option parmi les deux premiers dans son attaque. Jeudy est le receveur le plus pro-prêt dans cette classe de draft, donc théoriquement le manque d’entraînement hors saison devrait le gêner le moins. Il a également la carte de profondeur la plus faible devant lui. Alors que Courtland Sutton, qui avait 124 cibles l’année dernière, est retenu comme le n ° de Denver. 1 récepteur, Jeudy se glissera dans le no. 2 tache bien. Personne d’autre sur les Broncos n’avait plus de 66 cibles l’automne dernier, et aucun récepteur large n’en avait plus que les 52 de DaeSean Hamilton – et Hamilton pourrait être libéré ou échangé. Jeudy est un pari décent pour diriger tous les récepteurs débutants dans les objectifs en 2020.

Henry Ruggs III, Raiders de Las Vegas

Les récepteurs débutants qui ont eu un impact fantastique au début de l’année dernière avaient une chose en commun: la vitesse. Que ce soit Marquise Brown de Baltimore ou Terry McLaurin de Washington, les speedsters ont surmonté les premiers problèmes de chimie en sprintant très grands ouverts. Ruggs a couru un tableau de bord flamboyant de 4,27 secondes sur 40 mètres, montrant la vitesse qui lui a permis de marquer un touché sur un quart de ses prises en Alabama. Ruggs correspond au profil des fantasmes les plus larges que les propriétaires veulent essayer: c’est un brûleur qui peut transformer quelques gros jeux en partitions et faire basculer un match fantastique dans le processus.

Mais les Raiders n’ont pas été des créateurs de grand jeu avec Derek Carr comme quart-arrière. En fait, Carr avait la deuxième longueur de passe moyenne la plus courte en 2019, derrière seulement Drew Brees, âgé de 41 ans. Carr a lancé le ballon à plus de 20 mètres sur le terrain sur seulement 9,4% de ses lancers l’année dernière, le cinquième pourcentage le plus bas de tous les QB avec au moins 10 départs. Peut-être que Carr n’a pas pris beaucoup de tirs profonds parce qu’il avait si peu de récepteurs à rechercher dans le champ. Si tel est le cas, la présence de Ruggs corrigera cela.

En 2018, le pourcentage d’achèvement ajusté de Carr (49,0) sur les passes profondes était étonnamment fort, se situant juste en dessous de Mahomes. Parier sur Carr n’est plus cool, mais si Ruggs est capable de s’ouvrir, il y a de fortes chances que Carr ait suffisamment de bras pour le frapper – et cela pourrait être suffisant pour faire de Ruggs un billet de loterie à l’envers qui mérite d’être caché à la fin de votre banc.