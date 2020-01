Quelles sont les paroles du chant des fans de Liverpool pour «The Egyptian King»?

Mohamed Salah est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde et devrait mener Liverpool à la gloire de la Premier League cette saison.

La superstar égyptienne a quitté Rome pour Anfield pour 37 millions de livres sterling en juin 2017 et n’a cessé de se renforcer depuis.

La star de Liverpool Mohamed Salah est aimée à Anfield

Il a marqué un incroyable 44 buts lors de sa première saison avec les Reds et a marqué le premier match lors de leur victoire finale en Ligue des champions contre Tottenham la saison dernière.

Salah connaît une autre belle saison ce trimestre alors que Liverpool s’affronte avec la course au titre de Premier League et s’est bien imposé comme favori Kop.

En tant que tel, les fans des Reds courent souvent son nom autour de leur célèbre stade.

La chanson la plus courante de Salah, The Egyptian King, a été jouée pour la première fois dans les pubs d’Anfield après leur victoire 4-3 sur Manchester City en janvier 2018.

Au rythme de «Oh Sit Down» de James, les paroles de la chanson sont:

«Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah! Descendre l’aile.

“Mo Salah la-la-la la-ahh, le roi égyptien!”

Un chant plus récent de Salah, je serai aussi musulman, a reçu le sceau d’approbation de l’ailier vedette la saison dernière.

Chanté à «Good Enough» de Dodgy, les paroles sont:

«S’il est assez bon pour toi, il est assez bon pour moi.

“S’il marque encore quelques points, je serai aussi musulman.

«S’il est assez bon pour toi, il est assez bon pour moi.

“Assis dans la mosquée, c’est là que je veux être!

“Mo Salah-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la.”

Un autre chant populaire de Salah a été mis sur l’air de «You Are My Sunshine» et dit:

«Mohamed Salah, un cadeau d’Allah.

«Il est venu de Rome à Liverpool.

«Il marque toujours, c’est presque ennuyeux.

“Alors, s’il vous plaît, n’emmenez pas Mohamed.”

.