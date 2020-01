Quels candidats vont se supprimer au fil du drame?

La semaine 2 de The Bachelor a livré une querelle emblématique, car les candidats Kelsey et Hannah Ann ont eu un désaccord d’éruption sur une bouteille de champagne ouverte par erreur. Les retombées de #ChampagneGate pourraient se faire sentir pendant des semaines, et si l’aperçu de la semaine 3 est une indication, cette querelle n’est pas près d’être terminée.

The Bachelor est une émission sur les querelles entre les concurrents autant que sur les rencontres, et il y a toujours quelques membres de la distribution chaque saison qui voient leur voyage pour l’amour déraillé par un petit désaccord. L’automne dernier, le supervillain Luke P. a apparemment contribué à l’élimination de près de la moitié du casting, et il n’a pas fallu très longtemps pour que des combats éclatent entre les membres du casting de Peter. Lesquels des acteurs de Peter sont destinés à une élimination liée au drame? Les analystes de FTW Bachelor Steven Ruiz, Marissa Kasner et Nick Schwartz ont fait leurs prédictions avant l’épisode 3.

Steven: Hannah Ann s’est condamnée en racontant sur Kelsey

Je pense qu’il est assez évident que Hannah Ann va gagner cette petite épreuve de force avec Kelsey, mais cela vaudra-t-il la peine? Je ne pense pas. De toute évidence, Kelsey avait besoin de l’attention – il ne semblait pas qu’elle en recevait beaucoup de Peter avant le début du bœuf – mais Hannah Ann en avait beaucoup. Ces petites querelles se révèlent-elles jamais bonnes pour les gens? Elle aurait pu facilement s’en séparer mais a décidé de se pencher dans le boeuf en accusant Kelsey de l’intimider. Cela ne se terminera pas bien pour l’une ou l’autre des parties, mais Hannah Ann a en fait eu la chance d’aller loin. Je ne sais plus si c’est vrai. Au moins, elle en a retiré du champagne gratuitement. – Steven Ruiz

Marissa: Le combat à venir de Tammy est de mauvais augure

Il semble insensé de penser que Hannah Ann contre. Kelsey le drame est terminé… pourtant les extraits m’amènent à croire que les deux sont là pour plus d’une semaine de plus. Il est possible qu’ils adoptent l’approche Hannah B – Caelynn et s’évitent tous ensemble, mais sans aucun doute Kelsey sort avant Hannah Ann. Pourtant, je prédis que ce n’est pas la dernière querelle de Hannah Ann.

Je crois Sydney est celui qui parle ici de la “jolie petite princesse” manipulant Peter, et je suis certain qu’il y a eu une occasion la semaine 2 où Hannah Ann était considérée comme une “jolie princesse” – donc je me sens en sécurité spéculant que Sydney parle de la gagnant du placard Revolve (Hannah Ann).

ALORS, je suis presque sûr que c’est la voix d’Hannah Ann que nous entendons parler de la façon dont elle a réalisé qu’elle était “amoureuse de Peter, mais s’il dort avec un autre corps, il lui sera difficile de continuer à avancer.”

Cela conduit à l’imagerie de Sydney et Peter dans une source chaude et à une voix off soupçonnant qu’ils ont eu des relations sexuelles – coupée à Sydney en disant “tais-toi” et à notre fabuleux narrateur Tammy répondre avec un solide, “vous fermez la gueule.”

Tammy, tu es sortie de nulle part; arrêtez de vous impliquer dans le drame des autres!

Si Peter vient de coucher avec Sydney, sans aucun doute Tammy souffre de la sortie dans cette situation (triste, mais à bientôt au paradis!).

Prédire maintenant: un Hannah Ann et Sydney en tête-à-tête. Et peut-être que le temps qui passe, j’espère que l’un d’eux pourra rester. – Marissa Kasner

Nick: Mykenna est clairement sur la voie de la gloire du paradis

Il y a plusieurs femmes qui ne vont clairement pas durer très longtemps cette saison (Kelsey et Victoria F. diriger ce peloton), mais si je devais choisir un candidat qui pourrait ne pas être ici pour les bonnes raisons, ce serait probablement Mykenna, le Canadien de 22 ans qui a été incroyablement agressif au cours des deux premières semaines et a gagné une tonne de temps passé devant la caméra.

Elle a déjà affronté Kelsey et n’a échappé à sa colère éternelle que parce que Hannah Ann a provoqué #ChampagneGate, mais si elle continue à jouer avec la même stratégie, elle va inévitablement se faire quelques ennemis en cours de route. Elle a le potentiel pour être une légende du paradis, cependant, et elle est un verrou absolu pour passer son été à Sayulita. – Nick Schwartz

.