Quels jeux ont été perdus à ce moment à cause du coronavirus?

Plus d’un mois après quarantaine mondiale vécu à la suite de Covid-19, d’innombrables matches et compétitions importants se sont arrêtés avec la question de savoir s’ils reviendront ou non dans un avenir proche. Pour cette raison, nous comptons les allumettes perdues à cause du coronavirus.

Si tout restait normal, les demi-finales de la Ligue des champions ils auraient déjà été un fait. Cet événement particulier fait très mal aux fans étant donné que le plus grand tournoi au niveau du club a donné sa meilleure saison de l’histoire il y a un an. Pour cette raison, on attendait beaucoup de la compétition actuelle.

De même, le monde du football aurait déjà la finale correspondant aux Conchachampions. Il convient de rappeler que des équipements tels que: Cruz Azul, América ou Tigres lui-même. Par conséquent, ce concours est également très apprécié.

Les cinq meilleures équipes des Caraïbes dans l’histoire de la SCCL 🗞️ >> https://t.co/choBnd1JXp#HomeFans #SCCL pic.twitter.com/V9aWfJaoOA – Ligue des champions Concacaf de la Banque Scotia (@TheChampions) 15 avril 2020

Quant au Mexique, fans de la République ils auraient déjà connu le vainqueur de la MX Cup. Il est important de noter que les finalistes étaient Rayados et Xolos, le produit ci-dessus de matchs incessants en demi-finale.

De plus, le L’ascension – probablement – n’aurait pas disparu. Ce point est très subjectif, car la possibilité que le «Silver League » au Mexique, il sera annulé à la fin du tournoi c’était une option assez latente. Cependant, aujourd’hui, c’est déjà une réalité qui affecte une grande fanatique national.

🚨IMPORTANT! 🚨 #Coronavirus 🦠 #YourHomeYourChancha Suivons les mesures de prévention et de contrôle du Ministère de la Santé pour éviter la contagion. #AbrazadosPorElFutbol ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/QDf4oS8cCZ – ASCENSO BBVA MX (@AscensoBBVAMX) 17 avril 2020

Enfin, le vainqueur d’un nouvelle édition de la Classique nationale entre Chivas et l’Amérique. De plus, le coronavirus a également «annulé» des matchs importants tels que Rayados contre Tigres et Cruz Azul devant Pumas.