Quels ont été les Oscars les plus étranges de tous les temps?

Il était une fois à Hollywood – très bien, 1953 si vous voulez être précis – les Academy Awards ont été télévisés pour la première fois en 25 ans d’histoire. Plus de 40 millions de personnes ont regardé Gary Cooper remporter le prix du meilleur acteur et Shirley Booth, celle de la meilleure actrice. Les présentateurs étaient Ronald Reagan, Walt Disney et Frank Capra. L’animateur Bob Hope a dû porter une chemise bleue sous sa veste de dîner car le blanc aurait été trop lumineux pour les caméras. Le dernier prix décerné était un honneur pour toute une vie. Et dans un bouleversement provoquant le souffle coupé, le classique High High Noon a perdu face à l’extravagance gonflée de Cecil B. DeMille, The Greatest Show on Earth for Best Picture.

Le grand spectacle ne deviendrait que plus étrange à partir de là.

Lorsque nous nous remémorons les moments les plus mémorables de l’histoire des Oscars, il n’y a pas de nostalgie, par exemple, du temps qu’Anthony Hopkins et Jodie Foster ont remporté dans leurs catégories respectives pour Le silence des agneaux en 1992. Nous nous attendons à ce que les véritablement talentueux triomphent lors d’une remise de prix. spectacle. Après un certain temps (sans parler de 91 ans), les gagnants mérités se sont tous fondus en une seule célébrité à bout de souffle et aux larmes aux yeux d’Armani. Personne ne peut instantanément nommer la gagnante de la meilleure actrice dans un second rôle lorsque David Letterman a accueilli en 1995, sauf Dianne Wiest elle-même et peut-être les quatre aussi. Mais tout le monde se souvient de la façon dont Letterman s’est attaché aux noms d’Uma Thurman et d’Oprah Winfrey dans son monologue. Parce que c’était bizarre. L’étrange est ce qui rend les Oscars géniaux.

S’il vous plaît, n’imaginez pas un groupe de personnalités qui réclament de prendre un selfie avec Ellen DeGeneres en ce moment. C’était un gadget d’hébergement légèrement risqué avec un gain énorme. Si Julia Roberts et Bradley Cooper et al. étaient restés collés à leur place, alors nous serions en affaires. La vraie bizarrerie est d’assister à un moment WTF non scénarisé et délicieusement grinçant qui vous rend heureux d’être en vie.

Quelle chance qu’une cérémonie des Oscars se prête naturellement à la forme d’art. Commencez par le fait que d’innombrables personnes célèbres doivent partager l’oxygène dans la même pièce sans fenêtre. Considérez ensuite la disposition des sièges. Contrairement aux Golden Globes ou aux SAG Awards, ces célébrités n’obtiennent pas le luxe de s’asseoir à des tables rondes et de se détendre avec leurs copains. Il n’y a pas d’assiettes de légumes croquants et de glucides savoureux dans leurs assiettes ou de champagne sans fin coulant comme par magie. Les participants aux Oscars sont visiblement mal à l’aise dans un auditorium froid et affamés et nerveux comme l’enfer. Cette combinaison ne peut que se manifester en une particularité éblouissante. Nos candidats ragoûtent dans ces chaises moelleuses et savent au fond que le pronostic expert ne va que si loin. Les spoilers seront toujours de rigueur grâce aux goûts en constante évolution dans l’industrie. (L’année dernière, le livre vert à l’ancienne a triomphé des Roms plus audacieux et de la panthère noire, et cela a été jugé bouleversant.) Et, bien sûr, chaque choc est capturé sur des caméras de télévision et diffusé à un milliard de personnes dans le monde. Cela ne fait qu’ajouter à la pression, qui à son tour augmente la probabilité de gaffes, de mauvais jugements et de bizarreries dans une glorieuse période de trois heures et plus.

Mais quelle a été la cérémonie la plus étrange de toutes? Un peu de recherche sur YouTube et une perspective historique sont nécessaires pour arriver à la réponse. Oserais-je dire que la compétition fulgurante se classe juste là-haut avec la course du meilleur film en 1996, lorsque Braveheart a battu Apollo 13, Babe, The Postman (Il Postino) et Sense and Sensibility. Sans plus tarder, passons au spectacle.

Les nominés

L’année où Angelina Jolie nous a fait tortiller (2000)

“Je suis sous le choc … et je suis tellement amoureux de mon frère en ce moment!”

C’est ainsi qu’Angelina Jolie a commencé son discours d’acceptation en tant que meilleure actrice de soutien pour son rôle d’enfant sauvage institutionnalisée dans Girl, Interrupted. La déclaration de James Haven – en tandem avec son look gothique de fille d’Elvira – a été une première indication que Jolie n’était pas comme nous. Et, vous savez, la plupart des gens trouvent l’inceste léger déroutant. Pour passer de la grimace à la whoa: Plus tard dans la soirée, Robin Williams a joyeusement snipé «il n’y aura plus de Céline Dion» dans le numéro musical bruyant «Blame Canada» de South Park: Bigger, Longer and Uncut. La chanson a perdu une ballade Phil Collins de Tarzan. Bienvenue au millénaire!

L’année où Ansel Elgort a tiré des hot-dogs d’un canon (2018)

Ah, il n’y a rien de tel qu’un coup de hôte qui a fantastiquement mal tourné. En 2018, Jimmy Kimmel a réuni une équipe de célébrités et a fait une excursion dans un cinéma à proximité pour surprendre un public sans méfiance à mi-séance. Lin-Manuel Miranda, Margot Robbie et Emily Blunt faisaient partie des bénévoles. Mark Hamill a utilisé le temps d’arrêt pour regarder Gal Gadot. Ce qui s’est passé ensuite a été une folie totale sans gloire, alors que le réalisateur Guillermo del Toro – qui gagnerait le meilleur réalisateur dans une heure – a emporté dans un sous-sandwich géant avec Miranda, Gadot a distribué des bonbons et Armie Hammer et Ansel Elgort se sont armés de chaleur entièrement fonctionnelle canons pour chiens. On ne sait pas encore si les amateurs de théâtre étaient excités par leur brève brillance avec la célébrité ou pensaient simplement que c’était juste une scène déclenchée de A Wrinkle in Time.

L’année du streaker (1974)

Il avait un nom, tu sais. Robert Opel était un photographe / manifestant américain. (Lire: un hippie.) Il est monté dans les coulisses via un laissez-passer de presse, s’est déshabillé jusqu’à son costume d’anniversaire et s’est précipité sur la scène tout en affichant un signe de paix alors que l’acteur britannique David Niven était sur le point de présenter son co-hôte Elizabeth Taylor. L’observation parfaite de Niven: «N’est-il pas fascinant de penser que probablement le seul rire que l’homme aura jamais dans la vie est de se déshabiller et de montrer ses défauts?» Opel n’a jamais été arrêté et a admis que l’acte était de la performance dans un conformiste société. Il a été assassiné dans son studio d’art à San Francisco cinq ans plus tard.

L’année du Marisa Tomei Shocker (1993)

L’émission a été surnommée «L’année de la femme», même si une seule femme avait jamais été nominée pour le meilleur réalisateur. (Accessoires à Lina Wertmüller; aucun accessoire à l’Académie.) La femme de la nuit s’est avérée être Marisa Tomei, autrefois connue comme la colocataire blanche de Denise Huxtable sur Un monde différent pendant une saison, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle joue une coiffeur professionnel et savant automobile à My Cousin Vinny. Tomei a non seulement gagné dans un rôle de comédie – une véritable rareté des Oscars et non, le tour de Jennifer Lawrence dans Silver Linings Playbook ne compte pas – elle a battu des légendes d’acteur légitimes, dont Joan Plowright et Vanessa Redgrave. La victoire était tellement présente que pendant des années, elle a été poursuivie par une théorie du complot bizarro selon laquelle le présentateur âgé Jack Palance avait lu le dernier candidat alphabétique au lieu du vrai gagnant. Dans d’autres nouvelles féminines de cette nuit-là, Nell Carter a sorti “Friend Like Me” d’Aladdin dans un numéro de production chorégraphié par Debbie Allen au lieu de la star Robin Williams. Blâmer le Canada?

L’année d’Adele Dazeem (2014)

Qu’allons-nous faire à propos de John Travolta? L’homme est une icône, peu importe comment il se coiffe. Mais il ne facilite pas la tâche de ses fans, et pas seulement à cause de son Battlefield Earth et de Gotti deux fer. Lors de cette cérémonie, tout ce qu’il avait à faire était de présenter Idina Menzel afin qu’elle puisse chanter “Let It Go” de Frozen. Certes, elle n’est pas Olivia Newton-John en termes de familiarité. Encore. Le nom roule de la langue. Au lieu de cela, il a fait sauter le téléprompteur et est devenu voyou, et le public a dû se demander momentanément si le crooner britannique Adele et un autre mec faisaient partie de la distribution de Frozen. Le selfie du groupe d’Ellen et ses gadgets de livraison de pizza au public mis à part, ce salaud a défini la cérémonie de 2014. Cette année aussi? La pire photobombe que vous ayez jamais vue:

.







L’année de la controverse sur le crash (2006)

Celui-ci fait toujours mal. Ang Lee venait de remporter le prix du meilleur réalisateur pour Brokeback Mountain. Le charmant drame dépeignant une romance déchirante entre deux cow-boys à la dérive – et a dirigé tous les films avec huit nominations, aucune technique – était prêt à tout prendre. Ce serait une victoire révolutionnaire, un signal de véritable progression à Hollywood. Hélas, les membres plus âgés de l’Académie se sont sentis plus à l’aise de remettre le meilleur film à … Crash, le drame lourd qui a examiné la bigoterie de la manière la plus mince possible. La seule consolation a été d’entendre le présentateur Jack Nicholson dire le mot «crash» comme s’il venait de voir Magic Johnson rater un tir de saut lors de la finale de la NBA vers 1989.

L’année de Sacheen Littlefeather (1973)

Pas de surprise ici: Marlon Brando remporte le prix du meilleur acteur pour avoir joué la mafia don Vito Corleone dans The Godfather. Il le mérite. Attendez, qui est cette femme qui monte sur scène et balaie les présentateurs Roger Moore et Liv Ullman, et pourquoi est-elle habillée comme ça? Son nom était Sacheen Littlefeather – une actrice également connue sous le nom de Marie Cruz – et elle a lu une déclaration préparée expliquant pourquoi Brando n’accepterait pas son deuxième Oscar. Extrait: «Il m’a demandé de vous dire… qu’il ne peut malheureusement pas accepter ce prix très généreux. Et les raisons de cet état de fait sont le traitement réservé aux Indiens d’Amérique par l’industrie cinématographique aujourd’hui. »Cue grommelant du public. La co-animatrice de Cue, Rock Hudson, a déclaré: «Souvent, être éloquent, c’est se taire.» Quelques instants plus tard, Liza Minnelli a remporté la meilleure actrice pour Cabaret. Elle a accepté avec joie.

L’année d’Uma / Oprah (1995)

Le thème était la comédie. Tim Curry, Kathy Najimy et la petite Mara Wilson – vraisemblablement, leurs noms ont été choisis au hasard dans un chapeau haut de forme – ont commencé la soirée avec une interprétation chantée et dansée de «Make ‘Em Laugh», qui a souffert d’un timing mal calculé. parce que la retardataire Jessica Lange et son groupe se sont levés et ont bloqué le tir. Peut-être que ce flub était un signe avant-coureur de malheur pour David Letterman, qui était à peine trois minutes dans son monologue quand il a dit: «Je meurs d’envie de faire quelque chose toute la journée et je pense que nous pouvons peut-être nous en occuper.» Demandez Tommy Lee Jones pourquoi il s’était rasé la tête? Nan. Il fit un geste entre Oprah Winfrey et Uma Thurman dans les premières rangées et beugla, “Uma … Oprah.” Pause atrocement longue. “Je me sens mieux. Avez-vous des enfants rencontrés Keanu? “Le concert a dévalé la piste à partir de là, alors que l’animateur a fléauché avec une liste des dix premiers sur les signes que le film que vous regardez ne gagnera pas un Oscar -” Quatre mots: Dom DeLuise est Gandhi “était non. 1 – et un croquis enregistré dans lequel Alec Baldwin et Rosie O’Donnell se moquaient de son camée dans le flop Cabin Boy. Le premier jour où il est retourné à The Late Show, un Letterman autodérision s’est moqué: “Rétrospectivement, en y repensant, je ne savais pas que cette chose était télévisée.”

L’année du baiser de Halle Berry (2003)

La 75e cérémonie a été précaire même dans la liquidation à cause de l’invasion américaine de l’Irak. Les festivités du tapis rouge ont été réduites; les sièges de gradin pour les fans hurlants ont été enlevés. Cate Blanchett, Jim Carrey et Will Smith se sont retirés en tant que présentateurs par respect pour les militaires. Mais le spectacle a continué comme prévu… avec des moments imprévus à gogo. Oh, bien sûr, le paratonnerre humain Michael Moore a reçu une pluie de huées lorsqu’il a exprimé son dégoût de la guerre «fictive» dans son discours d’acceptation du meilleur documentaire pour Bowling for Columbine. (L’animateur Steve Martin était impassible, “En ce moment, les Teamsters aident Michael Moore dans le coffre de sa limousine.”)

Mais pour citer Al Pacino à son tour oscarisé dans Scent of a Woman, je commence à me réchauffer! Dans un léger choc, Barbra Streisand a annoncé que l’Oscar de la meilleure chanson originale est allé à “Lose Yourself” de 8 Mile. Parce qu’Eminem était une non-présentation, le co-auteur-compositeur Luis Resto a accepté le trophée … portant un maillot rouge des Detroit Pistons sous un blazer gris qu’il aurait ou non dormi la nuit précédente. Cameron Diaz a été surpris en train de grignoter de la gomme et de jouer avec ses cheveux pendant son discours d’acceptation de 30 secondes. Pendant ce temps, le présentateur Harrison Ford – après avoir été le gars qui a remis le meilleur film l’année où Shakespeare in Love a battu Saving Private Ryan – a de nouveau été stupéfait sur le podium, cette fois pour révéler que l’exilé Roman Polanski avait remporté le prix du meilleur réalisateur pour The Pianist. L’étrangeté a culminé lorsque Adrien Brody a triomphé des vétérinaires Jack Nicholson, Michael Caine, Daniel Day-Lewis et Nicolas Cage du meilleur acteur. Après avoir juré devant la caméra, il est monté sur scène et a presque avalé la présentatrice Halle Berry entière avec un baiser prolongé. “Je parie qu’ils ne vous ont pas dit que c’était dans le sac cadeau”, chanta-t-il. Elle y est allée, mais a récemment admis à Andy Cohen: «Je me disais:« Qu’est-ce qui se passe en ce moment? »Idem.

L’année de l’enveloppe-porte (2017)

Regardez, il y a des gaffes, et il y a des échecs épiques pour les âges. Examinons de nouveau ce qui s’est passé pendant les derniers moments de fermeture d’une télédiffusion autrement ho-hum, d’accord? Ce sera le nettoyage! En l’honneur du 50e anniversaire de Bonnie et Clyde, les co-vedettes Warren Beatty et Faye Dunaway se réunissent pour présenter le meilleur film. Beatty ouvre l’enveloppe, vampire pendant quelques secondes, a l’air embrouillé et la donne à Dunaway. Elle lit «La La Land» avec conviction. OK pourquoi pas; la comédie musicale était à l’avant-garde et le réalisateur Damien Chazelle venait de remporter le prix du meilleur réalisateur. L’orchestration «City of Stars» gonfle, noyant Beatty alors qu’il fait remarquer à Dunaway: «Ça dit« Emma Stone ».»

Alors que les producteurs prononcent leurs discours sérieux, une agitation frénétique est évidente sur scène. “Au fait, nous avons perdu”, a déclaré Fred Berger à la fin de son discours. Le coproducteur de La La Land, Jordan Horowitz, sort de la phase de déni pour intensifier et annoncer … attendez … “Il y a eu une erreur!” Le poignant indie Moonlight est le vrai gagnant, et Horowitz tire la bonne carte de Beatty’s mains et le tient à la foule (et les caméras) pour preuve. Le public du monde entier et du Dolby Theatre – parmi les premières rangées Nicole Kidman, Michelle Williams et Meryl Streep, parmi eux – tentent désormais d’enregistrer le fait que les Oscars viennent de tirer une Miss Univers. Chazelle s’attarde à l’arrière-plan, comme s’il avait été pris en train de voler dans l’armoire à alcool de ses parents. Un Beatty indigné, prévoyant probablement une trace de son héritage de star de cinéma, insiste pour donner une explication: il a vu “Emma Stone, La La Land” sur la carte dans l’enveloppe, s’est arrêté dans la confusion, et l’a donné à son partenaire. -la criminalité. “Je n’essayais pas d’être drôle!” Proclame-t-il. Le réalisateur Barry Jenkins accepte enfin le grand prix pour Moonlight et le fait sans que sa tête explose littéralement. L’animateur pour la première fois Jimmy Kimmel clôt la série et plaisante en disant qu’il savait qu’il allait bousiller le concert d’une manière ou d’une autre. Et … scène!

Jouer le théoricien du complot et essayer de comprendre qui a tiré les ficelles pour que cela se produise était amusant tant que cela a duré. Nous savons maintenant qu’un comptable distrait d’Ernst & Young a accidentellement donné aux étoiles l’enveloppe de la meilleure actrice, ce qui a entraîné l’erreur. Un an plus tard, Beatty et Dunaway ont fait un make-good et ont présenté le meilleur film sans accroc. Bo-riiiing.

Et le prix de la cérémonie de l’Oscar le plus étrange va à…

L’année de Blanche-Neige et Rob Lowe (1989)

Avez-vous 11 minutes et 31 secondes à perdre? Si c’est le cas, je vous demande de taper “Snow White 1989 Oscars” dans Google et de regarder la magie opérer. Disons simplement que le Envelope-gate ressemble à un éternuement hors caméra. Dans un Oscars sans hôte, une actrice à la voix grinçante habillée comme la princesse Disney a ouvert le spectacle – et le fait qu’elle portait des pantoufles rouge rubis malgré une connexion nulle au Magicien d’Oz était le moindre de ses problèmes. Hurle de stupeur alors que Blanche-Neige chante «Je n’ai que des yeux pour toi», déambule dans le public et force une Michelle Pfeiffer réticente à lui tenir la main. Tom Hanks ne peut pas masquer son horreur. Ensuite, amusez-vous alors que la scène s’ouvre pour révéler un ensemble de Coconut Grove (Wiki it), où l’ancien animateur de talk-show et producteur de jeu télévisé Merv Griffin bafouille “J’ai un joli bouquet de noix de coco” à des légendes hollywoodiennes confuses telles que Vincent Price et Dorothy Lamour se sont réunis à des tables de fortune.

Respirez profondément, pour l’instant nous avons atteint la pièce de résistance: Rob Lowe – à quatre ans de son sommet Brat Pack dans le feu de St. Elmo – apparaît sur scène comme le rendez-vous aveugle de Snow White. Apparemment, Snow ne peut ni voir ni entendre: les deux procèdent en duo dans une interprétation hors clé de “Proud Mary” de Creedence Clearwater Revival dans son intégralité avec de toutes nouvelles paroles comme “Les grandes lumières continuent de brûler / Les caméras continuent de tourner.” John Fogerty roulait dans sa tombe même s’il est toujours bien vivant.

Mes amis, ce n’était que l’ouverture des Oscars les plus étranges de tous les temps. Le producteur du spectacle Allan Carr a été généreux de nous fournir un chasseur. Dans une production spéciale de huit minutes, «Dix-neuf des jeunes les plus chauds en images» – les paroles du coprésentateur Bob Hope – ont chanté et dansé sur une chanson originale intitulée «(Je veux être un) Oscar Winner». Corey Feldman Moonwalked in une veste en cuir. Christian Slater et Tyrone Power Jr. ont joué des pirates et se sont battus pour la main de Ricki Lake. Patrick Dempsey a tapé et fait tournoyer un bâton. Holly Robinson et Blair Underwood ont chanté sur le podium. Matt Lattanzi et Corey Parker ont dansé puis ont probablement rejoint le programme de protection des témoins. Les jeunes les plus sexy d’Hollywood, c’est-à-dire Johnny Depp, Keanu Reeves, John Cusack et Winona Ryder, ont probablement ri de leurs fesses à la maison tandis que River Phoenix, nominé pour le meilleur second rôle, a dû en souffrir depuis son siège dans le public. À ce jour, aucun des participants à cette performance n’a été nominé pour un Oscar. Cependant, il convient de noter que Disney va de l’avant avec une version en direct de Snow White.

Mara Reinstein est une critique de cinéma basée à New York et journaliste de divertissement qui contribue à Us Weekly, Billboard, The Cut, HuffPost et Parade.

