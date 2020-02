Quels sont les jeux de la pause hivernale de Premier League? Calendrier et coup d’envoi confirmés, plus les jours de repos pour chaque club

La toute première pause hivernale de Premier League a commencé, marquant ainsi l’histoire du football anglais.

Les managers et les joueurs ont déploré leur charge de travail au cours de la période occupée de Noël avec des équipes jouant un grand nombre de matchs en succession rapide.

Liverpool, leader de Jurgen Klopp en Premier League, accueillera les vacances d’hiver

Les clubs anglais les plus prestigieux se sépareront désormais pour un week-end en février, laissant à chaque camp un peu de temps pour se reposer.

Ce sera une toute nouvelle fonctionnalité de la saison de Premier League et voici ce que cela signifiera pour les équipes de haut niveau.

Quelle est la pause de mi-saison?

Pour la première fois dans l’histoire de l’élite, la Premier League fera une pause de mi-saison.

La décision a été prise après des consultations entre la Premier League, la Football Association et l’EFL en juin 2018.

On craignait au départ une pause hivernale au cours de la longue tradition du calendrier festif chargé, mais ces inquiétudes ne se sont pas concrétisées avec le léger hiatus qui s’est produit plus tard dans la saison.

Il devait plutôt se tenir sur deux week-ends en février 2020.

Comment fonctionnent les vacances d’hiver de Premier League?

La plupart des ligues de haut vol à travers l’Europe s’arrêtent pour une pause d’hiver ou de mi-saison.

Alors que la Premier League a résisté pendant des années, la pression des joueurs et des clubs sur la charge de travail a conduit à la décision de déployer un nouveau repos en février.

Au lieu que tout le football s’arrête pendant une période de deux semaines, l’ensemble des matches sera réparti sur deux week-ends.

Il y aura quatre matchs disputés les samedi 8 et 9 et les six rencontres restantes auront lieu du vendredi au lundi suivant.

Il n’y aura pas de matchs à 15 h les deux samedis en raison des horaires de télévision.

Le dernier match de la pause hivernale 2019/20 est Chelsea contre Manchester United le lundi 17 février, avec une série complète de matches de Premier League qui auront lieu le week-end des 22 et 23 février.

Ole Gunnar Solskjaer affronte Chelsea à Manchester United à la fin des vacances d’hiver

Quels sont les agencements des vacances d’hiver?

Semaine commençant le 3 février

Everton 3-1 Crystal Palace (samedi 8 février – 12h30)

Brighton 1-1 Watford (samedi 8 février – 17h30)

Sheffield United 2-1 Bournemouth (dimanche 9 février – 14h)

Man City P-P West Ham (dimanche 9 février – 16h30)

Semaine commençant le 10 février

Wolves vs Leicester (vendredi 14 février – 20h)

Southampton vs Burnley (samedi 15 février – 12h30)

Norwich vs Liverpool (samedi 15 février – 17h30)

Aston Villa vs Tottenham (dimanche 16 février – 14h)

Arsenal vs Newcastle (dimanche 16 février – 16h30)

Chelsea vs Manchester United (lundi 17 février – 20h)

Combien de jours de repos chaque club obtient-il?

Arsenal: 3 – 15 février (13 jours)

Aston Villa: 2 – 15 février (14 jours)

Bournemouth: 10-21 février (12 jours)

Brighton: 9-21 février (13 jours)

Burnley: 3 – 14 février (12 jours)

Chelsea: 2 – 17 février (16 jours)

Cristal Palais: 9-21 février (13 jours)

Everton: 9-22 février (14 jours)

Leicester: 2 – 14 février (13 jours)

Liverpool: 5 – 14 février (10 jours)

Homme Ville: 10-21 février (12 jours)

Homme Uni: 2 – 17 février (16 jours)

Newcastle: 5 – 15 février (11 jours)

Norwich: 2 – 15 février (14 jours)

Sheffield Uni: 10-21 février (12 jours)

Southampton: 6 – 14 février (9 jours)

Tottenham: 6 – 15 février (10 jours)

Watford: 9-22 février (14 jours)

Ouest jambon: 10-23 février (14 jours)

loups: 2-13 février (12 jours)

* Liverpool, Newcastle, Southampton et Tottenham ont réduit leurs périodes de repos, car des replays de quatrième tour de la FA Cup sont prévus pendant les vacances d’hiver de Premier League.

