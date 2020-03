Qu’en était-il du mystérieux nouveau projet Donald Glover?

En 2013, Donald Glover a parlé de se faire repousser de son label par rapport à la date de sortie du début décembre de Parce que l’Internet parce que le début décembre est un arrière-pays de musique de Noël et d’albums de compilation. Mais Glover avait tellement envie de sortir l’album pendant le calme de la saison des fêtes qu’il l’aurait fait tout seul si le label avait refusé. “J’ai l’impression que c’est la seule fois où les gens pourront l’écouter”, a-t-il déclaré. «Décembre est le moment idéal. Les albums m’ont vraiment marqué quand j’étais seul et que tout était calme, et je sais que quand les élèves rentrent chez eux, c’est quand tout est fermé, donc c’est le bon moment pour simplement écouter quelque chose et être soi-même. »

À ce stade, de nombreux restaurants et commerces de détail ont fermé en réponse à la pandémie mondiale de coronavirus, et un verrouillage complet pourrait bientôt arriver. En plus de parcourir les différentes applications de votre téléphone et de brûler vos rations avec un mépris vierge, il y a de fortes chances que vous n’ayez absolument rien à faire pour le moment, sauf écouter les choses et être vous-même. L’ennui est une terre fertile d’où tous les intérêts des animaux de compagnie grandissent: vous pourriez apprendre un métier. Prenez le dessin de la ligne de contour. Téléchargez TikTok. Écris le putain de roi Lear ou découvre le calcul, apparemment. Ou peut-être pourriez-vous simplement vous détendre et trouver une nouvelle chanson préférée. Tôt le dimanche matin, probablement en pensant à l’augmentation du temps libre du public, Glover a sorti un nouvel album via un site Web appelé Donald Glover Presents. Il n’apparaissait pas sur les services de streaming. Il n’avait pas de titre. Il n’y avait pas de liste de pistes. La seule façon de consommer l’album était via ce site Web, pendant quelques heures, sur une boucle continue – ce n’était pas une expérience qui pouvait être téléchargée et déplacée ailleurs, ou digérée en plusieurs parties. C’était une méthode de livraison de musique qui était particulièrement résistante aux critiques instinctives des auteurs de musique, en d’autres termes.

Mais voici cette critique de l’auteur de musique: c’est bien. L’album commence par une respiration lourde et un battement de cœur accéléré, comme si Glover était sorti directement de la vidéo «This Is America» et dans son prochain travail. («This Is America» n’y figure pas.) Il y a en tout 12 chansons, dont «Feels Like Summer» et deux chansons qu’il interprète en direct depuis plus d’un an maintenant: «Warlords» et «Algorythm». Ariana Grande, SZA, 21 Savage, et l’un des fils de Glover font tous des apparitions. Glover me rappelle, à différents moments, Smokey Robinson, Kanye de l’ère Yeezus et Freddie Mercury. Il est toujours préoccupé par la culture Internet et les moments d’humilité que nous devrions, mais ne vivent pas – sur «Pourquoi aller à la fête», qui ressemble à une nuit à l’opéra face B, Glover, plein de pré-apocalyptique ennui, chante “Où sont ces hommes subtils avec la décence d’admettre qu’ils avaient tort?” Mais plus encore que l’écriture ou le roucoulement doux et découragé de Glover (ou la voix du T-800 Fela Kuti qu’il utilise sur “Algorythm”), la production avec laquelle il travaille a fait un bond depuis Awaken My Love en 2016. “Vibrer” en particulier – c’est celui avec SZA et 21 Savage – a un rebond qui vous frappe dans les épaules et le cou et, en passant, la livraison impasse de 21 brille vraiment dessus. “Je suis en jet privé en train de manger du poulet Popeyes / je fais de la flexin ‘comme si je mangeais des épinards de Popeye.”

Je suppose que je devrais dire que c’était bon tant que ça a duré. Dimanche soir, le site hébergeant l’album était devenu silencieux, ce qui nous laisse avec quelques questions: Glover est-il devenu un voyou? Le label a-t-il anéanti son acte de générosité en cette période d’ennui accablant? S’agit-il d’une sorte de traité alambiqué sur la beauté de l’impermanence? Aurons-nous réellement cet album officiellement? Si oui, quand?