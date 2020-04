Qu’est-ce que c’est et comment l’éviter

Bienvenue sur FTW Explains: un guide pour rattraper son retard et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde.

Bien que nous soyons tous coincés à la maison pendant la distanciation sociale et l’isolement pendant la pandémie de coronavirus, nous espérons que vous avez découvert les joies d’avoir des conversations – ou de jouer à des jeux en ligne – avec vos proches, votre famille et vos amis sur des services de vidéoconférence comme Zoom et Google Hangouts .

Mais il existe une tendance qui devient un problème pour les utilisateurs de Zoom, appelée “Zoom bombardement”. Si vous en avez entendu parler et que vous cherchez des moyens de l’empêcher, vous êtes au bon endroit. Voici une ventilation et une explication de la tendance:

Qu’est-ce que Zoom?

Il s’agit d’un service de vidéoconférence de premier plan qui permet à de nombreux utilisateurs de discuter entre eux en même temps.

Qu’est-ce que le bombardement Zoom?

Il s’avère qu’un parfait inconnu peut réellement venir à votre réunion ou discuter et faire des ravages.

Oh, comme le photobombing?

Eh bien, c’est bien pire que ça.

… Que veux-tu dire par là?

Ces étrangers partagent parfois des images pornographiques ou utilisent un langage menaçant ou haineux. Imaginez si vos jeunes enfants participaient, disons, à une réunion d’école et soudain, cela a été interrompu de cette façon.

Oui.

Oui. C’est devenu si mauvais que, comme l’a rapporté Newsweek, «le FBI a averti le public du potentiel de« bombardement Zoom », après que deux écoles ont vu leurs cours en ligne se faire détourner sur la célèbre application de vidéoconférence Zoom.

Alors, comment empêchez-vous que cela se produise?

J’ai vu un certain nombre de suggestions que je ferai ici. Le premier est de The Verge, qui vous donne cette instruction:

Si vous planifiez une réunion à partir de l’interface Web, vous ne verrez pas l’option de désactiver le partage d’écran. Au lieu:

Cliquez sur «Paramètres» dans le menu de gauche

Faites défiler jusqu’à “Partage d’écran” et sous “Qui peut partager?” cliquez sur “Hôte uniquement”

Cliquez sur “Enregistrer”

À partir d’un appareil mobile, vous pouvez appuyer sur le bouton “PLUS (…)” dans le coin inférieur droit et désactiver le partage dans “Paramètres de réunion”.

Business Insider a suggéré d’aller dans «gestion de compte> configuration du compte», de trouver le bouton «salle d’attente» et de l’activer. De cette façon, l’hôte peut accueillir des participants invités et éliminer les invités non invités qui seront assis dans la file d’attente.

Et puis il y a une citation d’un porte-parole de Zoom donnée à Forbes:

«Pour ceux qui organisent des réunions privées, les protections par mot de passe sont activées par défaut et nous recommandons aux utilisateurs de conserver ces protections pour empêcher les utilisateurs non invités de se joindre. Nous encourageons également les utilisateurs à signaler directement tout incident de ce type afin que nous puissions prendre les mesures appropriées. »

