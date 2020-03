Qu’est-ce que c’est que «Animal Crossing»? Une introduction au jeu auquel tout le monde joue.

Photo de BEHROUZ MEHRI / . via .

Avertissement: lire ceci peut vous donner envie de jouer à “Animal Crossing” aussi.

Vous avez probablement entendu quelqu’un parler d’Animal Crossing: New Horizons sur Twitter, Facebook ou Instagram. Il y a une bonne raison! Les utilisateurs de Nintendo Switch prennent une pause bien méritée de la réalité pour jouer à un magnifique jeu vidéo charmant sur une île de rêve remplie de bons amis, d’arbres fruitiers, d’un océan bleu vif et d’un raton laveur escroc capitaliste. (Plus à ce sujet plus tard.)

Il y a tellement de battage médiatique pour Animal Crossing parce que tant de gens sont assis sur le canapé, loin de la société. Tout le monde dispose de beaucoup plus de temps que prévu. Il y a aussi l’histoire. Les fans de Nintendo de longue date attendent ce jeu depuis près d’une décennie.

Tard à la fête? Je ne te blâme pas. Je vais vous rattraper sur ce que vous manquez.

Qu’est-ce que “Animal Crossing: New Horizons”, et pourquoi tout le monde y joue?

New Horizons, sorti le 20 mars, est le cinquième volet de la série “ Animal Crossing ”, qui a commencé en 2001 pour Nintendo 64 au Japon (il a été amélioré et importé aux États-Unis pour Gamecube en 2002) . C’est la première depuis New Leaf, sortie en 2012 sur Nintendo 3DS.

Les animaux de Crossing ont attendu huit ans pour ce jeu!

En quoi consiste «Animal Crossing»?

Il y a tellement de choses à faire dans Animal Crossing même si ça va être si simple. Le TL; DR: vous construisez lentement une île charmante en utilisant un équipement de base comme une pelle et une hache.

Pour aller un peu plus loin, les joueurs peuvent concevoir leur propre personnage, choisir une île, puis passer une éternité sur cette île à rassembler des ressources, planter des arbres et pêcher. Le jeu utilise un véritable système d’horloge, votre île passant au jour et à la nuit de manière appropriée, et différents poissons et insectes apparaissant en fonction de l’heure et du mois.

Le but du jeu est de construire une île utopique remplie de voisins qui sont vos meilleurs amis et d’une végétation luxuriante à récolter. C’est ça. C’est ça le jeu.

Comment est-ce amusant?

Je n’ai aucune idée. C’est juste. Je n’avais jamais joué à un seul jeu Animal Crossing avant ce week-end, mais maintenant je comprends enfin de quoi il s’agit.

On dirait que c’est pour les enfants. «Animal Crossing» est-il pour les enfants?

Tais-toi. Je voudrais voir un enfant attraper deux poissons cœlacanthes en une seule séance. Mais aussi oui, il est noté E pour tout le monde.

Quel animal es-tu?

Ok, voici l’astuce. Tu n’es pas un animal. Tu es un humain. Vous devenez simplement amis avec les animaux. Juste amis. Pas de romance. Je promets. Ceci est une belle île paisible, rappelez-vous. Classé E.

Quels animaux croisent-ils?

Eh bien, je ne suis pas sûr. Je viens de construire un pont qu’ils peuvent traverser, donc je suppose. La traversée n’est pas vraiment un objectif principal ici. C’est juste un nom.

À quoi sert «Animal Crossing»?

C’est là que l’escroc capitaliste entre en jeu.

Après avoir atterri sur votre nouvelle île tropicale, Tom Nook, le raton laveur, vous donne votre première maison de tente. Sonne bien non? Eh bien, Nook ne fait rien pour la charité. Il vous donne une tente merdique, sachant que vous allez dire oui à son offre “généreuse” d’une grande maison neuve pour 98 000 cloches (devise Animal Crossing) à la place.

Vous êtes ensuite chargé de faire le tour de l’île et de rassembler tout ce dont Nook a besoin. Vous attrapez et vendez du poisson, des insectes et tout ce que vous pouvez trouver pour rembourser ses dettes. Une fois que vous le faites, Nook est ravi. Son complot de prêt prédateur vient de commencer. Pour 198 000 cloches, vous pouvez mettre à niveau votre maison, etc.

Le jeu est à parts égales vous développant une petite île douce pour profiter et apaiser votre suzerain raton laveur.

Pouvez-vous jouer à «Animal Crossing» avec des amis?

Oui! Il y a du multijoueur. Vous pouvez inviter des amis sur votre île pour échanger des ressources. Il n’existe cependant pas de concours. Vous êtes tous dans le même bateau. Si vous recherchez un jeu en face à face, ce n’est probablement pas pour vous.

Pouvez-vous mourir dans «Animal Crossing»?

Quelle partie de la petite île heureuse n’obtenez-vous pas? Il n’y a pas de mort. Vous pouvez essayer de frapper votre ami au visage avec une hache, mais il ne sera pas blessé. J’ai essayé.

hache chaos

#AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/1ANjiC0Hqj

– heure de l’île isabelle (@catboynoctis) 23 mars 2020

Vous pouvez essayer de passer un filet sur leurs yeux, mais ça ira aussi. J’ai essayé ça aussi.

Vous pouvez vous blesser. Si vous secouez un arbre et dérangez les guêpes, elles vous piqueront les yeux (oui, seulement les yeux pour une raison quelconque). Une tarentule peut vous mordre la nuit et vous faire évanouir. Mais il n’y a pas de mort. La seule chose morte est ce qui se cache derrière le regard de Tom Nook.

Dois-je jouer à «Animal Crossing»?

Tom Nook ne m’a pas demandé de dire cela, je le promets. Mais oui. Si vous le pouvez, jouez à ce jeu. C’est une grande évasion et vous gardera à l’intérieur.

Où puis-je acheter «Animal Crossing» et combien cela coûte-t-il?

Animal Crossing coûte 59,99 $ sur la boutique en ligne Nintendo, où vous devriez acheter des jeux pour les meilleures pratiques de distanciation sociale.