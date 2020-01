“Qu’est-ce que Jack a fait?” Va raviver votre désir pour David Lynch

Les numéros de visionnage de Netflix sont publiés de manière sélective et souvent très trompeurs, et les détracteurs affirment que la montée en puissance de la société pourrait menacer l’expérience théâtrale. Malgré ces critiques persistantes (et valides), Netflix a réussi à faire du bien artistique. Que ce soit pour aider les artistes qui luttent autrement pour trouver une plate-forme pour leur travail, ou, dans le cas de The Irishman de Martin Scorsese, intervenant lorsque les grands studios ne veulent pas payer la lourde facture du vieillissement, Netflix a donné aux auteurs des ressources et une liberté de création sans avoir à faire des compromis majeurs. Et pour chaque 6 Underground, Bright ou Bird Box qui vient avec cet arrangement – lisez: quelque chose d’abominable et pratiquement inaccessible – quelque chose de formidable comme Roma, le blockbuster de papa mémorable Triple Frontier, l’histoire de mariage encore plus mémorable, ou un album visuel de Lonely Island hommage à José Canseco et Mark McGwire arrive et vous ne pouvez pas vous empêcher d’admirer la relation libre artiste-streamer.

Ces exemples donnent aux fans l’espoir qu’il pourrait y avoir un avenir pour Netflix et David Lynch. L’auteur surréaliste n’a pas sorti de long métrage depuis Inland Empire en 2006, et alors que Showtime a donné à Lynch toute liberté pour Twin Peaks: The Return en 2017, il est difficile d’imaginer que le cinéaste obtienne à nouveau un chèque en blanc pour faire 18 épisodes de télévision, surtout sans nostalgie persistante de la série originale. (Naturellement, Lynch a ensuite armé la nostalgie de Twin Peaks contre son public pour une expérience sur petit écran inconfortable, convaincante et inoubliable.)

L’œuvre de Lynch est un goût acquis, tout aussi mystifiant, irrésistible et séduisant que les rares cas où il se laisse interviewer pendant une longue période. Mais à travers tous les temps comme les trois saisons de Twin Peaks, Blue Velvet, Mulholland Drive et The Elephant Man, beaucoup d’entre nous ont été convertis à l’église de Lynch, que j’imagine avoir des sols inclinés, des clients hurlants et un approvisionnement sans fond de sacrément bon café. (Scrap that, nous l’appelons le Black Lodge.) Et parce que Lynch est si énigmatique et célèbre aux lèvres serrées, nous retenons notre souffle avec toutes les rumeurs sans fondement qui l’entourent, qu’il s’agisse d’une future saison de Twin Peaks ou de l’homme étant repéré dans l’un des bureaux de Netflix parce que, dans le meilleur des cas, il va en fait faire un autre film.

Mais alors qu’une quatrième saison de Twin Peaks et un long métrage en streaming restent entièrement hypothétiques, les perspectives d’une relation professionnelle entre Lynch et Netflix sont désormais un peu plus prometteuses. Lundi, qui était également le 74e anniversaire du cinéaste, Netflix a laissé tomber What Did Jack Do?, Un court-métrage de 17 minutes mettant en vedette Lynch en tant que détective interrogeant un singe capucin soupçonné de meurtre. (À quoi vous répondez soit par «Ouais, ça vérifie», soit par «LOL, qu’est-ce que c’est que ça?», Selon votre familiarité avec le travail de Lynch.)

Qu’est-ce que Jack a fait?, Comme les têtes de Lynch pourraient s’y attendre, rend le visionnement bizarre – le singe et Lynch échangeant des non-séquences sur des sujets aussi variés que les poulets, le communisme, l’amour et le Père Noël. (“Eh bien, il n’y a pas de père Noël”, dit Lynch, à laquelle le singe rétorque: “Je ne serai pas ici pour Noël.” OK!) Oui, le singe parle, sa gueule bougeant grâce à une bouche superposée – la la voix du singe est probablement également fournie par Lynch, car le singe, Jack Cruz, est répertorié dans les crédits comme «lui-même». Alors que le détective de Lynch sonde le singe dans un café de la gare ferroviaire, nous apprenons que Jack pourrait être responsable d’un crime passionnel, tuer quelqu’un sur son amour pour un poulet nommé Toototabon – qui ressemble à un Transformer hors marque.

C’est bizarre comme l’enfer, mec, et je ne peux pas en avoir assez. Avez-vous déjà voulu voir un singe dire à David Lynch d’aller brûler en enfer? Eh bien, spoiler:

Un sursis de cet interrogatoire tendu et étrange est offert par l’apparition d’une serveuse – interprétée par l’épouse de Lynch, Emily Stofle – qui, naturellement, leur apporte du café. Mais à part l’esthétique rétro de la serveuse, qui ne se sentirait pas à sa place au Double R Diner, le monde a l’impression d’être sorti d’une autre époque. La seule assurance que cela se produit même dans un café de chemin de fer, ce sont les bruits occasionnels de trains invisibles qui claquent au loin. Les mondes construits par Lynch sont vifs et déroutants: il y a l’impression persistante que quelque chose d’horrible se cache à la vue. Souvent, ces peurs se réalisent et c’est vraiment terrifiant, comme la femme (chose?) Qui se cache à l’extérieur du restaurant de Mulholland Drive.

Qu’est-ce que Jack a fait? est un exercice dans le style de marque de Lynch, le genre d’expérience hypnotique qui vous submerge et donne l’impression de subir l’une de ses séances de méditation transcendantale brevetées. Si vous m’aviez dit, après l’avoir regardé, que le film était de 90 minutes au lieu de 17, je vous aurais cru. Les visuels granuleux en noir et blanc évoquent les débuts de Lynch, Eraserhead, tandis que la configuration simpliste – la plupart du court est les échanges entropiques entre Jack et le détective de Lynch – a un effet désarmant une fois que nous atteignons un point culminant avec le singe repérant son bien-aimé Toototabon et éclater en chanson. Aussi vite que j’ai été amusé par le comportement du singe, j’ai senti ma colonne vertébrale picoter quand Jack laisse échapper un cri de banshee en voyant bae / la volaille fatale avant une fusillade hors écran. Le court métrage était, faute d’un meilleur mot, positivement Lynchian.

Lynch a précédemment indiqué qu’il n’avait pas l’intention de faire un autre film. (Il a d’autres débouchés créatifs, comme la peinture et la création de tables.) Compte tenu de l’avenir incertain de Twin Peaks – la troisième saison a eu une fin obsédante mais satisfaisante, et pour ne pas devenir trop macabre, mais plus d’acteurs de la course d’origine décèdent chaque année, les fans prendront sans aucun doute toute nouvelle œuvre Lynch qu’ils peuvent obtenir, même si c’est un tête-à-tête de 17 minutes avec un singe en costume. Lundi était peut-être l’anniversaire de Lynch, mais qu’a fait Jack? était le cadeau parfait pour les plus grands fans de Lynch, qui espèrent constamment que The Return ne marquera pas la dernière œuvre majeure du cinéaste.

What Did Jack Do ?, bien qu’un court métrage engageant et réinscriptible, ne soit pas exactement considéré comme une «œuvre majeure» au même niveau que les projets les plus acclamés de Lynch. Mais le court-métrage pourrait être historique pour ce qu’il pourrait représenter. Qu’est-ce que Jack a fait? n’a pas été fait pour Netflix: le film a été produit en 2016 (par coïncidence, l’année chinoise du singe), a été présenté en première au musée de la Fondation Cartier pour l’art contemporain à Paris en 2017, et a ensuite été projeté au propre festival de disruption de Lynch en 2018. Mais le court n’a jamais été mis en ligne, donc la décision de mettre le court sur Netflix aurait sans aucun doute nécessité le sceau d’approbation de Lynch – et s’il y a une arrière-pensée derrière donner What Did Jack Do? une plate-forme sur le streamer, sa popularité (ou son absence) pourrait être un test décisif pour Netflix mayyyyyyyybe payer la facture d’une fonctionnalité de David Lynch. S’il y a une demande, ils peuvent offrir l’offre surréaliste.

Trop de conjectures? Suis-je un peu trop Pepe Silvia pour mon bien? Sans aucun doute. Je serai le premier à admettre que c’est une lecture très optimiste de What Did Jack Do?, Mais c’est une lecture vers laquelle je ne peux m’empêcher de m’appuyer. Si les studios indépendants ne financent plus de films Lynch et que ses perspectives sur petit écran commencent et se terminent avec le potentiel de plus de Twin Peaks, alors Netflix pourrait être l’endroit idéal pour laisser le gars cuisiner. Lynch avait espéré faire Antelope Don’t Run No More – un script inspiré qu’il a écrit mettant en vedette des animaux parlants et des extraterrestres – depuis des années, et étant donné l’accent mis sur PARLER LES ANIMAUX et les ÉTRANGERS DE L’ESPACE, cela doit simplement se produire. Il est certain que les 17 milliards de dollars que la société dépenserait pour la programmation originale cette année pourraient épargner un peu de pâte à David freakin ‘Lynch – même si elle perd quelques millions de dollars de la prochaine explosion fétichiste de Michael Bay. Droite?

Malheureusement, je n’ai pas trouvé ce qu’a fait Jack? sur la page d’accueil de Netflix, et la seule raison pour laquelle je savais qu’elle avait chuté lundi était parce qu’elle avait provoqué une crise cardiaque collective à Film Twitter. Le bouche à oreille positif est son propre type de marketing, mais il est toujours décourageant de voir si le streamer va enterrer le court métrage de Lynch dans son catalogue numérique pour les cinéphiles à découvrir, de la même façon qu’Amazon n’a pas vraiment donné Too Old to de Nicolas Winding Refn Die Young une belle secousse. Il peut également être difficile pour Netflix d’évaluer l’intérêt lié à Lynch, au moins parmi ses abonnés américains: le seul autre projet de la filmographie de l’auteur disponible aux États-Unis est les deux premières saisons de Twin Peaks.

Cependant, pour paraphraser Lloyd Christmas, je dis qu’il y a une chance. Une chance aussi inconsciente et imprévisible que les caprices de Netflix de renouveler ou d’annuler ses émissions en fonction des statistiques de visualisation qu’elle ne prend pas la peine de divulguer. Nous ne saurons probablement jamais combien de personnes ont regardé What Did Jack Do?, Et peut-être que Netflix n’a aucun intérêt à s’associer avec David Lynch en dehors du court métrage de son festival, indépendamment de son buzz dans les coins de niche du Web. Mais si Netflix veut vraiment jouer son rôle de streamer pour tous vos besoins de divertissement, cela devrait inclure le surréalisme et l’ésotérisme d’une légende vivante. Disney + peut garder Baby Yoda. Je veux soutenir quelle que soit la société qui nous donne le plus de l’esprit derrière Baby Lizard.