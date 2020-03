Qu’est-ce que la force majeure, pourquoi les ligues sportives peuvent-elles l’invoquer?

Bienvenue sur FTW Explains: un guide pour rattraper son retard et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde.

Un récent rapport d’Adrian Wojnarowski d’ESPN a déclaré que la NBA «prévoyait» de continuer à payer les salaires des joueurs jusqu’au 1er avril, alors que la pandémie de coronavirus se poursuit et que la ligue est suspendue pendant la distanciation sociale.

Mais là-bas, Wojnarowski mentionne que la ligue “a laissé ouverte la possibilité de récupérer les futurs salaires pour les matchs annulés le 15 avril”, selon une note de service.

Cela serait dû à une «force majeure». Si vous vous demandez de quoi il s’agit, nous sommes ici pour expliquer ce que cela signifie et ce que cela pourrait signifier pour les ligues sportives.

Que signifie «force majeure»?

Selon une définition de Merriam Webster: «un événement ou un effet qui ne peut être raisonnablement anticipé ou contrôlé». En français, cela signifie littéralement «force supérieure».

On dirait que c’est un événement qui n’était ni prévu ni contrôlé.

Tu l’as eu.

Alors qu’est-ce que cela a à voir avec des ligues comme la NBA et la LNH?

En fait, la «force majeure» est une clause assez standard dans de nombreux contrats. De la National Law Review

Une clause de force majeure est une disposition contractuelle présente dans la plupart des contrats commerciaux qui excuse l’exécution par une partie de ses obligations en vertu du contrat lorsque certaines circonstances échappent au contrôle de la partie rendant l’exécution inopportune, commercialement impraticable, illégale ou impossible. Les clauses de force majeure fournissent une liste d’événements extrêmes (généralement appelés événements de force majeure) qui, s’ils se produisent, peuvent excuser l’exécution d’une partie en vertu du contrat. Les clauses de force majeure peuvent varier considérablement en termes de langue et de durée; cependant, beaucoup incluent des événements comme les épidémies ou les pandémies, ainsi que la guerre, les attaques terroristes, les «catastrophes naturelles», la famine, les grèves et les incendies dans la liste des événements excusant les performances globales ou les retards de performance.

Qu’est-ce que cela signifie pour les ligues sportives comme la NBA et la LNH, qui ont suspendu leurs saisons?

Cela pourrait signifier qu’ils peuvent retenir les salaires des joueurs. De l’histoire de Wojnarowski:

La force majeure permet de retenir 1 / 92,6 du salaire saisonnier d’un joueur par match annulé en raison de circonstances catastrophiques. …

Les joueurs sur un calendrier de paiement de 12 versements qui a commencé le 15 novembre auront reçu 90% de leur salaire après les paiements du 1er avril, selon Bobby Marks d’ESPN. Pour les joueurs qui ont choisi d’être payés sur toute l’année civile à partir du 15 novembre, 60% de leur salaire devraient toujours être dus.

Si la NBA a exercé la force majeure pour refléter les matchs manqués maintenant, la ligue pourrait payer les joueurs plus tard si ces matchs étaient compensés lors d’une reprise ultérieure du jeu.

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a déclaré à ESPN au début du mois que les joueurs recevront leurs trois derniers chèques de paie:

Ce n’était pas garanti pour les joueurs lorsque la saison a été officiellement suspendue cette semaine. L’accord de négociation collective donne aux propriétaires de la LNH la possibilité de négocier un niveau de salaire différent pour les joueurs dans le cas où la ligue «suspend, cesse ou réduit ses opérations» au cours de sa saison en raison «d’un état de guerre ou d’une autre cause indépendante de la volonté de la Ligue. ou du Club. “

On ne sait pas encore ce que fera la Major League Baseball.

Qui d’autre pourrait être affecté par un cas de force majeure?

Annonceurs. Digiday a un aperçu approfondi de la façon dont les agences peuvent utiliser la clause pour récupérer l’argent qu’elles auraient pu dépenser pour des campagnes:

Une clause de force majeure n’est pas un droit de mettre fin à une campagne car les craintes de coronavirus ont annulé un événement sportif. Il s’agit plutôt d’un accord selon lequel si le virus empêche une campagne de s’exécuter, les conditions du contrat ne peuvent pas être remplies et l’argent des médias revient à l’annonceur. En d’autres termes, une circonstance imprévisible comme le coronavirus n’empêchera pas toujours la campagne d’un annonceur de s’exécuter, en particulier à la télévision ou en ligne où les gens peuvent toujours la voir.

On dirait que ça pourrait devenir désordonné.

Il est possible, et avec tant de choses en suspens, de savoir quand / si ces ligues reprendront le jeu en 2020, il est possible que nous n’entendions pas parler de «force majeure» pendant un petit moment.

.