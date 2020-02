Qu’est-ce que le jeu star All Star 2020?

Hier a donné le coup d’envoi de l’All Star 2020 au United Center de Chicago. De la même manière que les années précédentes, les Conférences Est et Ouest ne seront pas mesurées dans la compétition. Ce sera un match entre les équipes qui ont formé les capitaines, les joueurs qui ont reçu le plus grand nombre de votes. Il All Star 2020 Star Party sera joué par les équipes de LeBon James et Giannis Antetokoumpo.

All star

La première édition d’All Star s’est tenue à Boston en 1951. Traditionnellement, c’était un match amical qui se jouait entre les meilleurs joueurs de la Conférence Est et de la Conférence Ouest. C’était au milieu des années 80 lorsque les concours ont été introduits. Déjà dans les années 90, le match entre les joueurs de première et de deuxième année a été ajouté.

L’un des grands changements est intervenu en 2018. Il a été décidé de modifier la composition du équipes de compétition, mélangeant des joueurs des conférences Est et Ouest des deux équipes.

Malgré les différents changements introduits au fil du temps, la structure reste la même. Vendredi, la “soirée des recrues” et la “fête des célébrités” ont lieu. Le samedi soir, les différentes compétitions sont jouées. Et, dimanche, vient le clou de l’événement: le All Star Game.

Format de correspondance

Il Format All Star Star Party 2020 sera comme suit. Les trois quarts de 12 minutes seront joués, chacun indépendamment. Qu’est-ce que cela signifie? Que chacun des trois quarts commencera avec le score de 0-0 et aura un gagnant.

Une fois le quatrième trimestre commencé et 24 points seront ajoutés en l’honneur de Kobe Bryant. Autrement dit, si les scores cumulés des équipes au cours des trois premiers trimestres sont de 92 à 86, le quatrième trimestre commence avec ce marqueur. 24 points sont ajoutés au score le plus élevé (92 + 24 = 116). Celui qui atteint 116 en premier gagne la partie.