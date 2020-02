Qu’est-ce que le match des recrues USA vs El Mundo del All Star 2020?

Connu comme Défi des étoiles montantes, est une compétition organisée pendant le All-Star Game. Entre 1994 et 1998, la compétition s’appelait simplement «Rookie Game». Nous vous en dire plus sur le USA vs El Mundo recrue match.

Traditionnellement, les équipes qui mélangeaient Joueurs de première et deuxième année de la NBA. Mais les règles du jeu ont changé il y a quelques années, et maintenant le jeu se joue entre des joueurs américains et des joueurs du reste du monde. D’où le match des recrues USA vs El Mundo.

Le match des étoiles aura lieu ce week-end dans la ville américaine de Chicago. La Rising Star sera la compétition qui ouvre le grande fête de la NBA. Elle aura lieu à 03h00 du vendredi au samedi.

Match des recrues les années précédentes

Le match entre les États-Unis et El Mundo se joue depuis 2015. Avant, deux concurrents Équipes américaines.

Depuis 2015, le gagnant a été: 2015 (Monde), 2016 (États-Unis), 2017 (Monde), 2018 (Monde) et 2019 (États-Unis). L’un des grands doutes des fans de basket-ball lorsque ce changement a été imposé était de savoir dans quelle mesure les matchs allaient se jouer sur un pied d’égalité. Cependant, si nous servons le vainqueur au cours des quatre dernières années, nous constatons que Le monde Il a remporté trois fois, tandis que les États-Unis seulement deux.

L’année dernière 2019, l’événement a eu lieu dans la ville de Charlotte, où les États-Unis se sont imposés à El Mundo pour 161 à 144.

Enfin, comme une curiosité, il convient de noter que les points d’enregistrement dans la partie Rookies ont Kevin Durant, qui en 2009 n’a obtenu ni plus ni moins que 46 points. Kevin Durant est un joueur de basket-ball professionnel bien connu, champion du monde et médaille d’or olympique avec l’équipe nationale américaine.