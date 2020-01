Qu’est-ce que le Super Bowl et où est-il joué?

La Super bol C’est l’événement sportif le plus suivi au monde. La finale de la NFL a lieu chaque année le premier dimanche de février, coïncidant en ce 2020 avec le 2 février (début 3 février en Espagne). Les champions de la Conférence américaine et de la Conférence nationale arrivent ici, qui dans cette 54e édition sont les Les chefs de Kansas City et les San Francisco 49ers. Le match, qui débutera à 00h30, se jouera dans le Hard Rock Stadium Miami.

La rencontre qui décide du champion de sport le plus fréquent aux États-Unis se caractérise par une paralysie totale du pays. Lors de sa retransmission, le frais publicitaires les plus chers toute l’année, qui a atteint l’an dernier sept millions d’euros pour 30 secondes d’émission et plus de nourriture et de boisson sont consommées qu’à tout autre moment, sauf Thanksgiving.

Il s’agit du troisième Super Bowl joué par les Chiefs dans son histoire La Kansas City n’a pas joué le match décisif de la Ligue depuis 1970, année où elle a remporté son seul titre. L’année dernière, ils étaient sur le point de se qualifier, mais les Brady Patriots – champions en titre – les ont poussés à prolonger la finale de la conférence.

Plus fréquents dans ce rendez-vous ont été les 49ers. San Francisco ils ont remporté le Super Bowl cinq fois (1982, 1985, 1989, 1990 et 1995). Sa dernière présence remonte à 2013, lorsque sa seule défaite a été consommée en finale. Sept saisons plus tard, ils chercheront une compensation et lèveront leur premier titre en 25 ans.

Il se tiendra à Miami

Il Stade de hard rock Miami accueillera la finale. Ce sera la sixième fois que le stade des Dolphins accueille le Super bol. Justement, dans deux d’entre eux, les Niners ont été proclamés champions. C’est un stade d’une capacité de 75 540 spectateurs, étant l’un des plus grands et des plus importants des États-Unis, dans lequel des événements ont eu lieu au cours des dernières années de divers types, comme un Real Madrid – Barcelone ou la dernière édition du Tennis de Miami Open. C’est aussi le stade auquel Thèbes souhaite disputer un match de la Ligue de Santander.

La Super Bowl LIV commencera à 00:30 heures d’Espagne (une heure de moins aux Canaries) de la nuit du dimanche 2 au lundi 3 février 2019, après l’interprétation de l’hymne des États-Unis par Demi Lovato. Ce ne sera pas la seule présence féminine de cette finale, car Jennifer Lopez et Shakira ce seront les artistes qui agiront dans le spectacle du repos