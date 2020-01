Qu’est-ce que l’USWNT est censé faire avec Carli Lloyd?

Une grande confiance en soi est presque une condition préalable pour être un athlète professionnel qui réussit. Les meilleurs d’entre eux ont souvent une confiance en soi extrême, proche de l’illusion. Carli Lloyd, en particulier, est célèbre pour cela.

«On ne peut le nier. Je méritais d’être sur ce terrain pendant toute la Coupe du monde, mais je ne l’étais pas », a déclaré Lloyd à Julie Foudy sur ESPN en octobre. Elle a présenté son affirmation comme un fait, quand il y a beaucoup de place pour «le nier» si vous voulez faire valoir ce point. Lloyd n’a pas bien joué entre les deux prix Ballon d’Or et la Coupe du monde. Elle n’a jamais donné à l’ancien entraîneur-chef Jill Ellis une bonne raison de la choisir.

Et étant donné que l’USWNT a remporté la Coupe du monde, Ellis se sent probablement bien dans ses décisions d’alignement. Le joueur que Lloyd aurait ostensiblement remplacé dans la formation, Alex Morgan, a terminé le tournoi avec six buts et trois passes décisives, y compris le but vainqueur en demi-finale.

Mais Lloyd vit dans un univers de sa propre création.

“Je ne pense pas que je serai jamais satisfait de la façon dont j’ai été traité entre 2016 et 2019”, a déclaré Lloyd au Kevin Times de LA Baxter avant le tournoi de qualification olympique. «J’étais dans la meilleure forme de ma carrière, mais on m’a dit que je ne serais pas un démarreur, peu importe à quel point je travaillais bien ou dur à l’entraînement ou combien de buts je marquais.»

La version des événements de Lloyd pour cette période ne correspond pas à la réalité. Lloyd a été un joueur clé de l’USWNT lors des Jeux olympiques de 2016, mais sa mauvaise performance contre la Suède a été le principal facteur de la défaite de l’équipe en quart de finale olympique.

Lloyd n’était pas non plus dans la meilleure forme de sa carrière dans les années précédant la Coupe du monde. Elle a récolté un but et zéro passes pour le Houston Dash en 2017. Elle a obtenu quatre buts et une passe pour le Sky Blue FC en 2018. Au cours de ces deux saisons, elle a converti moins de huit pour cent de ses tirs.

Pendant ce temps, Morgan, qui a été critiquée pour sa mauvaise forme de club au cours de la même période, a marqué 14 buts avec un taux de conversion de 18%. Lloyd a marqué six buts pour l’équipe nationale en 2017 et 2018, dont trois lors d’un triplé contre un Panama surpassé. Morgan, qui a certes joué plus de minutes, a marqué 24 buts en équipe nationale au cours de la même période.

La bonne nouvelle pour Lloyd est que Morgan est actuellement enceinte et sort de la gamme USWNT. Morgan prévoit de reprendre l’entraînement complet en mai, mais Vlatko Andonovski ne sait pas si elle sera en mesure d’atteindre sa forme maximale à temps pour les jeux, et il serait idiot pour lui de deviner. Son plan pour les Jeux olympiques comprendra de donner à Lloyd une chance équitable de gagner le poste d’attaquant de départ, car contrairement aux trois années précédentes, Lloyd était vraiment dans la meilleure forme de sa vie en 2019.

Malgré des opportunités limitées, Lloyd a marqué 16 buts pour l’équipe nationale l’année dernière, avec sa performance la plus impressionnante lors du premier match d’Andonovski en tant qu’entraîneur, une victoire 3-2 sur la Suède. Lloyd est également revenu en forme pour Sky Blue, marquant sept buts en 14 départs. Il y avait de bonnes raisons de refuser à Lloyd une place dans l’alignement de l’USWNT entre 2016 et la Coupe du monde. On ne peut nier qu’elle a gagné son coup maintenant.

Mardi soir contre Haïti, Lloyd a fait presque tout ce qu’elle pouvait pour gaspiller sa chance.

Lloyd a eu du mal à s’impliquer dans le jeu, a retourné le ballon à plusieurs reprises et a pris des tirs errants. La présence constante de Morgan entre les lignes de défense et de milieu de terrain de l’opposition manquait. Alors que Morgan tombe régulièrement en profondeur pour se connecter avec ses milieux de terrain et tenir le ballon, Lloyd semble se concentrer singulièrement sur les buts. L’écart entre elle et le milieu de terrain offensif Rose Lavelle était à peu près de la taille de l’ego de Lloyd; il ne pouvait pas être comblé.

Alors que Lloyd devenait de plus en plus frustrée au cours de la seconde moitié, son tir devenait plus sauvage et elle ratait les chances qu’elle espérait mettre la cible de plusieurs mètres. Au cours d’une séquence, elle s’est disputée avec l’arbitre au lieu de se battre pour un ballon lâche qui était proche d’elle. Lorsque Megan Rapinoe a quitté le banc pour remplacer le Christen Press efficace au lieu de Lloyd, les fans étaient mécontents.

Le jeu de Lloyd s’est seulement détérioré à partir de là. Dans un moment qui a montré les limites de Lloyd, elle a été battue à la tête par Lindsey Horan, qui a marqué. Les deux joueurs étaient dans la même zone et avaient des idées similaires, mais Horan était plus intelligent, a réagi plus rapidement, a sauté plus haut et a exécuté une technique parfaite.

Cette bande de jeu ne sera pas gentille avec Lloyd. Son entraîneur devra réfléchir sérieusement à savoir si elle mérite une place dans l’équipe. C’était l’une des performances les plus faibles de Lloyd en maillot d’équipe nationale, dont Morgan – qui apporte toujours une contribution positive même quand elle n’approche pas du score – ne se présente jamais.

Mais Lloyd a également fait cela.

Elle peut ne pas avoir la meilleure technique, ni prendre les meilleures décisions, ni se maintenir de façon cohérente. Mais plus que quiconque dans l’équipe nationale, Lloyd met son corps en jeu pour prendre des tirs rapprochés et marquer, même en temps d’arrêt d’un match déjà gagné.

Lloyd est, pour le dire franchement, toujours plein de merde. Elle dit un non-sens absolu. Mais elle est aussi la seule joueuse de la poule USWNT la plus susceptible de marquer un étrange but de poitrine / épaule en plongée à la 94e minute. Alors, qu’est-ce que tu fais avec elle?

Je ne sais pas comment je gérerais Lloyd. Je ne voulais pas être à la place d’Ellis au cours des quatre dernières années, et je ne veux certainement pas être à Andonovski maintenant.