Qu’est-ce qui a été le plus populaire la dernière fois que les Chiefs et les 49ers ont remporté un Super Bowl

Cela fait longtemps que les Chiefs de Kansas City n’ont pas remporté le Super Bowl. En fait, cela fait 50 ans – les Chiefs ont remporté le Super Bowl IV lors de la saison 1969. Kansas City a connu la quatrième plus longue sécheresse active sans une apparition au Super Bowl jusqu’à ce qu’elle remporte une offre cette saison.

Les 49ers de San Francisco, quant à eux, ont remporté un championnat plus récemment. Leur dernière victoire au Super Bowl est survenue lors de la saison 1994, lorsque les 49ers dirigés par Steve Young ont vaincu les Chargers de San Diego à Miami.

Le Super Bowl de cette année est également à Miami, mais c’est à peu près tout ce qui reste le même. Beaucoup de choses ont changé dans le monde depuis la dernière fois où ces deux-là ont remporté des championnats.

Voyons ce qui se passait dans les sports, la télévision, les films, la culture pop et la technologie la dernière fois que les Chiefs et les 49ers ont remporté le Super Bowl.

1969 contre 1994 dans le sport

1969

Les Mets de New York ont ​​remporté le Épreuves mondiales, 4-1, sur les Orioles de Baltimore. Surnommée les «Amazin Mets», la victoire a été l’un des plus grands bouleversements de l’histoire des World Series. Les Mets avaient une saison perdante chaque année avant cela.

Les Boston Celtics étaient les champions de la NBA, alors qu’ils battaient les Lakers de Los Angeles en sept matchs. Nous avons vu la rivalité Celtics-Lakers s’intensifier au cours de cette décennie, et les deux ont joué en finale six fois – Boston les a tous gagnés.

Dans le football universitaire, les Texas Longhorns ont remporté le titre national, battre Notre Dame, 21-17, dans le Cotton Bowl, et donc, le Texas était vraiment de retour. Ce qui est également intéressant à propos de cette saison, c’est après que les Longhorns ont battu l’Arkansas n ° 2 en décembre plus tôt cette saison, le président Richard Nixon a présenté au Texas une plaque affirmant que les Longhorns étaient l’équipe n ° 1 du pays.

1994

Grève de la Ligue majeure de baseball: 1994 a été une année chaotique pour la MLB. Les propriétaires souhaitant appliquer des plafonds salariaux ont provoqué une grève des joueurs en août. Cela n’a pas pris fin pendant 232 jours, le plus long arrêt de l’histoire de la MLB, et il n’y a pas eu de World Series. La grève a coûté près d’un milliard de dollars et les joueurs ont perdu des millions. Cela a également mis fin à la carrière de Michael Jordan et de Bo Jackson en MLB.

Les Cornhuskers du Nebraska ont remporté le championnat national de football universitaire en battant alors-Non. 1 Miami dans l’Orange Bowl. Cela a marqué le premier titre national de l’entraîneur-chef Tom Osborne, même s’il allait en gagner deux autres dans les années 90.

Les Houston Rockets ont remporté leur tout premier championnat NBA, prenant la série de sept matchs contre les New York Knicks.

Le O.J. Chasse à Simpson: Pendant le match 5 de Knicks-Rockets, la télédiffusion de NBC a été interrompue pour la poursuite policière de Simpson dans son Bronco blanc:

Tonya Harding a remporté le Championnat américain de patinage artistique. Comme vous le savez probablement, c’était avant qu’elle ne soit plus tard privée de son titre pour son rôle dans l’attaque de sa concurrente, Nancy Kerrigan, qui s’est produite la même année.

1969

La chanson du Billboard n ° 1 en 1969 était «Sugar, Sugar» par un groupe de dessin animé nommé The Archies, de l’émission télévisée d’animation The Archie Show. Oui, c’est aussi incroyablement bizarre pour moi.

Photo de John Dominis / The LIFE Picture Collection via .

Le festival est connu comme l’un des événements musicaux les plus importants et les plus importants de l’histoire, d’une durée de quatre jours (il était censé être à l’origine de seulement trois) tandis que de fortes pluies ont causé des retards de plusieurs actes.

Les Beatles ont enregistré leur dernier album ensemble, Abbey Road, qui comprenait des classiques comme «Here Comes the Sun» et «Come Together». Cette année-là, le groupe a donné sa dernière performance live, qui a eu lieu sur le toit d’Apple Records.

1994

Le single n ° 1 de Billboard pour 1994 était «The Sign» de Ace of Base, qui était la chanson-titre du premier album du groupe suédois. Celui-ci était un banger absolu:

D’autres tubes comme «Don’t Turn Around» et «All That She Wants» figuraient sur cet album.

Quelques autres les chansons populaires de cette année incluaient «All I Wanna Do» de Sheryl Crow” et Boyz II Men “Je vais vous faire l’amour.” Cette année, Mariah Carey a sorti son album de Noël, qui est le plus grand album de vacances de l’histoire. Je ne suis pas sûr à 100% de ce fait, mais j’ai raison, d’accord? L’album Hootie et Cracked Rearview Mirror de Blowfish est sorti, bien qu’il soit devenu plus populaire l’année suivante en 1995.

Ce fut une très grosse année pour les débutants. Certains des plus notables, pour n’en nommer que quelques-uns: Weezer, Outkast, Beck, Notorious B.I.G., et Oasis.

Le chanteur de Nirvana, Kurt Cobain, est malheureusement décédé en avril 1994.

1969

L’un des plus grands moments des États-Unis et de l’histoire du monde était la mission Apollo 11, qui a réussi à mettre le premier homme sur la lune. La mission, dirigée par Neil Armstrong et Buzz Aldrin, a été lancée le 11 juillet 1969 et a atterri sur la lune le 20 juillet.































Photo par CBS Photo Archive / .

Le 18 juillet 1969, le sénateur américain Ted Kennedy a conduit sa voiture d’un pont à Chappaquiddick, qui a entraîné la mort de Mary Jo Kopechne, une ancienne travailleuse de campagne de Robert Kennedy. Bien que la nouvelle ait fait les gros titres au début, elle a finalement été largement éclipsée par l’Apollo 11.

Inauguration du président Richard Nixon le 20 janvier 1969, pour son premier mandat.

Le 1er décembre 1969, un projet de loterie a été rétabli, pour la guerre du Vietnam. C’était le premier depuis la Seconde Guerre mondiale.

1994

Bill Clinton a été poursuivi pour harcèlement sexuel par Paula Jones pendant son premier mandat en tant que président des États-Unis. Les accusations portées par Jones remonteraient à l’époque où Clinton était gouverneur de l’Arkansas en 1991. Les juges ont autorisé Clinton à éviter d’être jugé pour le procès jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions. Jones a par la suite réglé son procès en novembre 1998 après que Clinton a remporté les élections de 1996.

Les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants après le contrat de Newt Gingrich avec l’Amérique. Avant que les républicains ne prennent le contrôle. Gingrich a signé le contrat qui définissait la législation qui serait adoptée dans les 100 premiers jours du Congrès.

Nelson Mandela a été élu président sud-africain, lors des premières élections démocratiques du pays. Les élections ont marqué la fin de l’apartheid en Afrique du Sud, et Mandela a ensuite créé une commission pour enquêter sur les droits de l’homme et les violations politiques qui se sont produites pendant l’apartheid. Au-delà de son mandat, qui a duré jusqu’en 1999, Mandela est considéré comme l’un des plus grands champions de la paix et de la justice sociale, à la fois en Afrique du Sud et dans le monde.

1969

Le film grossier n ° 1 était Butch Cassidy et le Sundance Kid, avec Paul Newman et Robert Redford. Il a ensuite remporté quatre Oscars, y compris pour le meilleur scénario original.

L’émission de télévision pour enfants Rue de Sesame a fait ses débuts sur PBS en 1969. Sesame Street diffuse toujours de nouveaux épisodes à la télévision à ce jour!

Le rire de Rowan et Martin était l’émission de télévision la plus regardée, un sketch sketch présenté par les comédiens Dan Rowan et Dick Martin. L’émission mettait également en vedette des actrices comme Lily Tomlin et Goldie Hawn.

1994

Seinfeld était l’émission de télévision la plus regardée, tandis que Friends et ER ont fait leur première cette année. Près de 22 millions de personnes ont regardé la première de Friends, et ER comptait plus de 23 millions de téléspectateurs. Les trois émissions étaient les points d’ancrage de la programmation télévisée incontournable de NBC.

Disney’s Le roi Lion était le film le plus rentable cette année-là, et d’autres grands comme Forrest Gump, Shawshank Redemption et Pulp Fiction ont été libérés.

Frasier a remporté son premier Emmy pour Outstanding Comedy Series. Il a remporté 112 Emmys jusqu’à sa dernière diffusion en 2004.

1969

Les célébrités nées cette année comprenaient: Brett Favre, Renee Zellweger, Jennifer Aniston, Paul Rudd (qui est un grand fan des Chiefs) et Jennifer Lopez, qui par coïncidence présente le spectacle de la mi-temps au Super Bowl LIV.

Dwight D. Eisenhower et Judy Garland sont décédés. Eisenhower est décédé d’une insuffisance cardiaque congestive. Garland n’avait que 47 ans lorsqu’elle est décédée d’une surdose de barbituriques.

John Lennon et Paul McCartney se sont tous deux mariés cette année, McCartney à Linda jusqu’à sa mort en 1998 et Lennon à Yoko Ono jusqu’à son assassinat en 1980.

1994

Lisa Marie Presley a épousé Michael Jackson. Le mariage a duré deux ans avant que le couple ne demande le divorce.

Il est temps de se sentir vieux! Célébrités nées cette année comprendre Justin Bieber, Harry Styles, Dakota Fanning, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid.

Richard Nixon et Jackie Kennedy sont tous deux décédés. Nixon avait 81 ans et il est décédé des suites d’un AVC. Jackie O est décédée d’un lymphome non hodgkinien à seulement 64 ans.

Billy Joel et Christie Brinkley ont divorcé après 10 ans de mariage. Brinkley aurait inspiré partiellement le tube de Joel «Uptown Girl».

1969

Le tout premier DAB a été installé aux États-Unis: Le 2 septembre 1969, le GAB est devenu accessible au public à la Chemical Bank de Rockville Center, New York.

Celui-ci ne pouvait que donner de l’argent aux clients, bien que d’autres avancées dans les guichets automatiques aient eu lieu peu de temps après.

Les téléviseurs étaient très différents!

Le 3 juillet 1969, le premier message d’Internet a été envoyé par UCLA: Deux machines sur le campus reliées par ARPANET. Il y a eu une tentative d’envoi de la «connexion» sur le réseau à un groupe d’étudiants de Stanford, mais le programme s’est bloqué après la saisie de «l».

1994

Lancement du premier service de télévision numérique par satellite de DirecTV. Cette année-là, il n’y avait que 320 000 abonnés.

Quelque chose appelé “Netscape Navigator” était le principal navigateur Web à l’époque. J’ai 27 ans et je n’ai aucune idée de ce qu’est ce truc:































Capture d’écran via Wikipedia

L’IBM Simon a fait ses débuts en tant que tout premier «smartphone» à vendre: Dieu merci, nous avons des iPhones maintenant.































Via Microsoft

Il y a eu de nombreux changements au cours des 25 années écoulées depuis la dernière victoire des 49ers au Super Bowl et au cours des 25 années précédentes, lorsque les Chiefs ont remporté le trophée Lombardi pour la dernière fois. Les fans des deux équipes espèrent qu’ils n’auront pas à attendre aussi longtemps pour les voir jouer à nouveau dans le Super Bowl. Mais s’ils le font, une chose est sûre: le monde sera très différent.