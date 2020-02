Qu’est-ce qui fait d’une chanson une «chanson de rupture»?

Qu’est-ce qui fait qu’une chanson est une «chanson de rupture»? En l’honneur de la Saint-Valentin, The Ringer explore profondément le genre avec notre classement des 50 plus grands titres de l’histoire de la musique et des morceaux explorant l’état actuel de l’hymne du chagrin d’amour. Si vous êtes seul pendant ces vacances, lancez notre liste de lecture et pleurez en poursuivant votre lecture. Et si vous êtes joyeusement attaché, appréciez simplement les chansons et votre relation. Après tout, vous ne pouvez pas apprécier pleinement une chanson de rupture tant que vous ne savez pas vraiment ce que c’est que de perdre en amour.