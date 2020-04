Qu’est-ce qui fait un personnage de télévision parfait?

Mars est un mois pour les parenthèses, donc cette semaine sur The Ringer, nous accueillons les meilleurs personnages télévisés du siècle – une compétition expansive, obsessionnelle et étonnamment chargée pour déterminer la meilleure personnalité télévisuelle fictive des 20 dernières années. Pour aider le public à prendre des décisions de vote éclairées, The Ringer a contacté certaines des personnes qui connaissent le mieux ces personnages: les acteurs qui les ont joués. Revenez tout au long de la semaine pour plus d’interviews et assurez-vous de voter pour les meilleurs personnages télévisés du siècle ici.

S’il y avait une liste de contrôle des choses nécessaires pour créer un personnage de télévision parfait, ce serait donc:

Tout d’abord, le personnage doit, d’une manière ou d’une autre, être drôle. Ils peuvent être drôles d’une manière intelligente (comme Selina Meyer sur Veep). Ou drôle d’une manière impassible (comme Earn on Atlanta). Ou drôle d’une manière évidente (comme Abbi sur Broad City). Ou drôle d’une manière évidente inverse (comme le capitaine Raymond Holt sur Brooklyn Nine-Nine). Ou drôle d’une autre manière que je n’ai pas encore listée et à laquelle vous pensez probablement en ce moment. Et, pour être clair ici, «drôle» ne doit pas être un élément central de leur existence télévisuelle, mais il doit être une compétence à laquelle ils peuvent accéder quand ils en ont besoin (comme Mike Ehrmantraut sur Breaking Bad / Better Call Saul ). Le personnage de télévision parfait doit avoir cela.

Deuxièmement, le personnage doit sembler être une corvée pour passer du temps, mais aussi comme ce pourrait être le plus amusant imaginable. Personne n’était meilleur pour me faire ressentir ça que Don Draper sur Mad Men. Il semblait à la fois être le pire et le meilleur. Je pouvais me sentir le haïr pendant les épisodes et aussi vouloir désespérément qu’il voie quelque chose de bien en moi; il m’a transformé en Peggy Olson à la maison. Je m’imaginais dans la même pièce que lui me ressemblait quand je m’imaginais dans une cage entourée de requins tigres; il y a une peur là-bas, oui, mais elle est enivrante, et j’espère aussi que je m’en sortirai sans me ronger les membres.

Troisièmement, le personnage doit vous faire vous poser des questions auxquelles vous ne souhaitez peut-être pas répondre. Walter White en est un très bon exemple. Breaking Bad commence et vous vous dites: «Oui, bien sûr. Les circonstances méritent la tromperie et la criminalité. J’espère que ce doux professeur de sciences et sa faible moustache seront en mesure de lever les fonds dont il a besoin pour prendre soin de sa famille après sa mort. » Et puis à la fin de celui-ci, vous vous dites: «Eh bien, je veux dire, évidemment, je vois toutes les choses horribles, horribles et horribles que Walter White fait – laisser Jane mourir devant lui; tenir sa femme en otage; détournant la vie de Jesse Pinkman et, en fait, le vendant en esclavage; empoisonner un enfant. Mais… je ne sais pas. Je ne peux pas me déranger pour lui. Et je ne suis pas sûr d’être intéressé à examiner ce que cela dit de moi, et le type de personne que je suis, et peut-être le type de personne que je souhaite inconsciemment pouvoir être. “

(Il y a des exemples plus petits de cela, bien sûr – des moments où vous regardez à nouveau une émission et réalisez à quel point une personne est défectueuse ou potentiellement problématique – mais cela se termine toujours de la même manière: vous évitez les résultats d’une conversation sur ce que cela pourrait signifier que vous aimez ce personnage malgré ses défauts moraux ou éclairés.)

Quatrièmement, et c’est idiot mais aussi très important, mais le personnage doit avoir un nom cool. Imaginez si le nom de Ron Swanson était Rob Swanson. Ou si le nom d’Arya Stark était Amanda Starp. Ou si le nom de Tony Soprano était Tony Poblano. Ou si le nom de Dwight Schrute était autre chose que Dwight Schrute. Imaginez si le Prince frais de Bel-Air était le Prince frais de Cloverdale, ou si Liz Lemon était Liz Watermelon, ou si Claire Underwood était Carla Underwood.

Cinquièmement – et c’est l’inverse de ce qui est drôle plus tôt – le personnage doit pouvoir accéder à un niveau de guerre émotionnelle auquel vous ne vous attendiez pas. Mon exemple préféré de quelqu’un qui est très bon dans ce truc (et, je dirais, le meilleur dans ce truc) est JD de Scrubs, qui est, pour des raisons que je ne comprendrai jamais, en quelque sorte absent du support du meilleur de The Ringer Personnages de télévision du siècle, malgré le fait qu’il soit si évidemment l’un des meilleurs personnages de télévision du siècle.

Scrubs est surtout un spectacle drôle, sauf quand c’est un spectacle déchirant. Et quand c’est un spectacle déchirant, c’est souvent JD qui délivre n’importe quelle ligne qui vous envoie dans vos sentiments, comme quand il a demandé au Dr Cox où il pensait qu’il était ou quand il a dit à tout le monde que c’était OK de pleurer quand vous êtes triste . C’est vraiment une habileté remarquable de pouvoir sprinter dans la direction complètement opposée que tout le monde a l’habitude de vous voir partir, et une chose que seuls les meilleurs personnages de la télévision peuvent faire. Vous souvenez-vous quand Michael Scott a déchiré son bureau après que Jim Halpert a reniflé que c’était son dernier jour à Dunder Mifflin et l’a confronté à ce sujet? Ou vous souvenez-vous quand Poussey a été écrasé à mort à Orange Est-ce que le New Black et Taystee ont eu une dépression à côté de son corps? Ou vous souvenez-vous quand Omar Little, peut-être le personnage le plus cool et le plus imperturbable d’un spectacle plein de personnages incroyablement cool et imperturbable, s’est assis sur le banc et a pleuré pendant que Bunk Moreland lui donnait une conférence sur la civilité criminelle? Ou vous souvenez-vous quand Monica et Chandler ont dû s’asseoir avec l’idée qu’ils ne pouvaient pas avoir d’enfants et Monica a demandé à Chandler de supprimer les plaisanteries pendant une seconde? Le personnage doit pouvoir y aller.

Sixièmement, le personnage doit pouvoir être à l’aise, peu importe avec qui il partage une scène.. L’entraîneur Eric Taylor de Friday Night Lights était un délice dans chaque scène dans laquelle il est apparu. Vous pouvez le mettre avec Tami ou Julie ou Matt Saracen ou Tim Riggins ou Jason Street ou Smash ou Buddy ou Vince ou Lyla, et ainsi de suite, à perpétuité. Même chose avec Olivia Pope dans Scandal. Même chose avec Kendall Roy en succession. Même chose avec Al Swearengen dans Deadwood. Même chose avec Charlie dans It’s Always Sunny à Philadelphie. Même chose avec Carrie dans Sex and the City. Même chose avec Kenny Powers dans Eastbound et Down. Même chose avec Chuck in Billions. Ce ne sont certainement pas les seuls personnages qui peuvent le faire, mais ce sont certainement tous les personnages qui le peuvent. Si vous ne pouvez pas, alors vous ne pouvez pas être un parfait personnage de télévision.

Septièmement, et enfin, et le plus vaguement, le personnage doit avoir cette qualité indescriptible qui vous fait vous sentir excité chaque fois qu’il apparaît à l’écran. Quand j’étais à l’université, il y avait ce type nommé Morris qui vivait dans le même dortoir que moi. Morris n’était pas plus grand que tout le monde, ni plus beau que tout le monde, ni plus riche que tout le monde, ni plus cool que tout le monde, ni plus drôle que tout le monde, ni plus rien du tout que tout le monde. Il était, selon toutes les statistiques mesurables, complètement et ordinairement simple. Mais cela n’avait pas d’importance. Parce que Morris ne se préoccupait pas de statistiques mesurables. Il ne se préoccupait que des incommensurables. Putain, il menait la ligue dans des incommensurables. C’est pourquoi je pense que tout le monde l’aimait tant.

C’était bizarre au début, mais certainement seulement au début. Vous entendriez parler de ce type – Morris ceci, Morris cela, Morris va-t-il être là, que dirait Morris, où Morris aurait-il ces chaussures, etc. – et ensuite vous le verriez enfin et vous diriez, ” Je ne comprends pas. Quel est le problème? ” Mais ensuite, vous lui parliez pendant cinq minutes, ou vous restiez près de lui pendant cinq minutes, et c’était comme: “Oh. Duh. Évidemment. Ce mec est un joyau, et je pense que je pourrais l’aimer, et je lui donnerais absolument tout mon argent s’il me le demandait. »

Quoi qu’il en soit, c’est de cela que je parle ici. C’est le niveau de personnage de télévision le plus difficile à atteindre, mais c’est aussi celui que vous devez absolument pouvoir atteindre si vous voulez être considéré comme un personnage de télévision parfait. Et celui-ci, ainsi que les six choses qui précèdent – c’est ce que le support du meilleur personnage télévisé du siècle du Ringer a été (intentionnellement ou non) conçu pour épingler. Chaque personnage qui en a fait, disons, l’Elite Eight, est un personnage parfait. Tous les personnages des Final Four – Walter White, Arya Stark, Ron Swanson et Michael Scott – sont extrêmement parfaits. Les deux personnages de la ronde de championnat seront parfaits. Et le gagnant sera incontestablement parfait.

Il y en a d’autres qui auraient au moins eu la chance de participer – n’importe qui de mes Scrubs bien-aimés, comme mentionné; Tom de succession; Bulles du fil; Arc-en-ciel de Black-ish; Dinesh de la Silicon Valley; Jessica de Fresh Off the Boat; et plus. Cela semble incontestable. Mais, aussi, considère le gagnant du support comme un personnage de télévision absolument parfait.

