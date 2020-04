Un pêcheur du sud de la Californie a récemment attrapé une morue-lingue avec une coloration si frappante que Newport Landing Sportfishing a publié la photo sur Instagram, demandant: «Qu’est-ce qui ne va pas avec ce poisson?»

L’intérieur de sa bouche était turquoise, sa peau vert bleuâtre et tachetée. Ses dents – rien d’inhabituel ici – étaient longues et pointues.

Un balayage vers la droite montre à quoi ressemble la plupart des morues-lingues: principalement brunes et tachées. (Voir la publication Instagram ci-dessous.)

Les deux poissons ont été capturés au large de Newport Beach avant que les fermetures liées à la pandémie de COVID-19 n’entrent en vigueur – l’une à bord du Western Pride de Davey’s Locker Sportfishing (en haut) et l’autre à bord de l’Aggressor de Newport Landing.

Pour répondre à la question de Newport Landing, rien n’était «mal» avec le lingcod bleu-vert. Mais selon le débarquement, ce type de coloration est «rare», n’apparaissant que sur 20% des captures de morue-lingue.

Certains pêcheurs à la ligne soutiennent que la chair de ces morues-lingues, même si elle peut aussi être teintée de vert avant d’être cuite, a un goût plus sucré.

Et les pêcheurs chevronnés savent que la morue-lingue existe également dans d’autres variations de couleur.

A écrit Milton Love, scientifique de l’Université de Santa Barbara, dans son livre, Certainement plus que ce que vous voulez savoir sur les poissons de la côte du Pacifique: «Les lings viennent dans une vaste gamme de couleurs, du noir ou du brun au vert, avec des marbrures et des taches plus foncées au dos et sur les côtés. Ils ont souvent des taches oranges ou jaunes. »

La morue-lingue, qui n’est pas de la vraie morue mais des membres de la famille des verdures, se trouve sur la côte ouest, du golfe d’Alaska à la Basse Californie, au Mexique. Selon NOAA Fisheries, la morue-lingue n’est pas surexploitée et considérée comme un «choix intelligent de fruits de mer» si les consommateurs peuvent les trouver dans les menus.

La morue-lingue, qui peut mesurer 5 pieds et peser 80 livres, n’est capturée que sporadiquement par les pêcheurs récréatifs lors des excursions de sébaste. Donc, quand on vient sur le rail, étant donné leur taille et leur apparence menaçante, le pêcheur fait généralement l’envie des autres.

–Les images montrant une morue-lingue bleu-vert et la morue-lingue de couleur brune plus habituelle sont une gracieuseté de Davey’s Locker Sportfishing et Newport Landing

