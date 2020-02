Qu’est-ce qui ne va pas avec les Clippers? Et les autres plus grandes questions de la semaine de la NBA

Le cycle de nouvelles de la NBA se déplace plus rapidement que le deuxième saut de Zion Williamson. Donc, tous les lundis cette saison, nous examinerons les intrigues, les tendances et les points de discussion les plus importants de la semaine à venir. Bienvenue aux plus grandes questions de la semaine de la NBA.

Qu’est-ce qui ne va pas avec les Clippers?

Kawhi Leonard montre rarement ses émotions publiquement. Ainsi, les rares occasions où il est clair qu’il s’amuse ou est frustré ressortent. Nous saisissons ces moments et les transformons en mèmes ou, comme ce fut le cas samedi lorsque Leonard était visiblement contrarié par Landry Shamet, nous prenons une vidéo et cherchons plus de sens. Sa rareté d’expression fait de tout éclat émotionnel un signe de quelque chose de plus grand.

Il est facile de voir pourquoi Kawhi est frustré: les Clippers ont perdu un sommet de la saison trois matchs de suite et ont une fiche de 5-5 au cours de leurs 10 derniers. Paul George a soigné une blessure aux ischio-jambiers tandis que Kawhi lui-même continue de s’asseoir. -les dos. La continuité n’existe pas dans Clipperland. Leur défense est restée parmi les 10 meilleures unités au cours de ces 10 derniers matchs, mais leur attaque (19e au cours de cette période) a affiché de nombreux dysfonctionnements. La production de George a chuté et maintenant il est à nouveau blessé, ce qui oblige Kawhi à jouer le rôle de super-héros la plupart du temps. L’offensive, qui a coulé au début de la saison, se sent maintenant décousue, de nombreux biens se terminant avec Kawhi essayant de vouloir dans un panier. La combinaison Lou Will – Montrezl Harrell n’a pas été aussi meurtrière cette saison, et les Clippers mettent également beaucoup de pression sur Shamet lors de sa deuxième saison. Marcus Morris, théoriquement, ajoute un autre tireur, mais il a lutté dernièrement, et sa tendance à être un stoppeur de balle n’augure rien de bon pour une infraction à la recherche de plus de fluidité.

Les Clippers ont également récupéré Reggie Jackson sur le marché des rachats la semaine dernière, et bien qu’il ait commencé la défaite de samedi contre les Kings, l’ajout ressemblait plus à un coup d’échecs pour le garder hors des mains des Lakers qu’à l’attente qu’il aiderait le équipe. Lui et Morris ne sont pas exactement le type de gars qui se fondent facilement dans un vestiaire, et les deux ont eu leurs problèmes avec leurs coéquipiers dans le passé.

Cette équipe a toujours été constituée pour les séries éliminatoires, quand Kawhi va sûrement tout faire monter. Cela suffira peut-être à résoudre les problèmes de l’équipe, mais avec la fin de la saison à l’horizon, il semble que tout espoir des Clippers de se mettre en rythme avec cette formation avant les éliminatoires soit hors de question. Maintenant, ils espèrent simplement que la somme des talents est suffisante.



Les sorciers reviendront-ils dans la graine n ° 8?

OK, d’abord, mettons quelque chose de côté: le bas de l’Est est pourri. C’est terrible et déprimant, et ce n’est pas exactement une source d’inspiration pour un basket-ball passionnant en séries éliminatoires. Si les Pélicans gagnent 40 matchs et ratent les séries éliminatoires alors que le non. 8 semences à l’Est entre avec beaucoup moins que cela, je vais émeuter et m’attendre à ce que les conférences soient abolies la saison prochaine. Laissez Sion entrer. Tout cela étant dit, la bataille pour le non. 8 semences à l’Est se transforme en fait en une course légitime sur le tronçon. Les Magic ne tiennent à cet endroit que par 3,5 matchs avant lundi, car de nulle part, les Wizards de Washington ont été… moins terribles qu’avant?

Mes amis, je ne veux pas peindre une belle image de persévérance et un outsider dépassé parce que ce n’est pas ça; les assistants ont 20-35 ans. Mais le fait qu’ils ne soient pas 10-45, ou pire, et qu’ils aient une chance de faire les éliminatoires est un putain de miracle. Ce miracle a aussi un protagoniste et son nom est Bradley “I Didn’t Make The All-Star Game” Beal. Comme sa fiancée vous le dira sûrement, Beal affiche en moyenne près de 30 points par match et porte littéralement le Wiz à quelque chose que je ne peux qualifier que de médiocrité peu pertinente?

Les Wizards, en tant qu’organisation, ont fait du bon travail en appuyant sur le bouton de réinitialisation sans entrer complètement dans le réservoir cette année en trouvant des diamants à l’état brut comme Davis Bertans. Alors que le retour de John Wall (ainsi que son contrat criard) se profile à l’arrière-plan, Beal est devenu une star et a également exprimé sa frustration face à la défaite. Si les Wizards font les séries éliminatoires pourrait influencer la façon dont Beal voit son avenir à D.C.Si oui, les Wiz feraient mieux d’espérer que le Magic trébuche ou que les filets sans Kyrie Irving implosent d’une manière ou d’une autre.

Quel Morris Twin aura un plus grand impact à L.A.?

La rivalité Lakers-Clippers n’avait plus besoin de jus. Il se débrouillait très bien, prospérant dans la foulée de la décision Kawhi Leonard, des tirs de marque à peine voilés, le débat sur la gestion de la charge, deux matchs extrêmement compétitifs jusqu’à présent et l’attrait d’une série éliminatoire à l’horizon. Mais non, maintenant c’est personnel – comme, littéralement personnel, grâce aux jumeaux Morris, qui sont toujours là pour fournir un drame supplémentaire. Après que les Clippers ont échangé pour Marcus à la date limite, Markieff est devenu disponible sur le marché du rachat la semaine dernière et a presque immédiatement signé avec les Lakers.

Chaque équipe de Los Angeles a maintenant un Morris, et chaque Morris a une chance de remporter un titre. Les chiffres de Markieff ne sont peut-être pas aussi impressionnants que ceux de Marcus avec les Knicks, mais il pourrait être plus important pour les Lakers que son frère ne le sera pour les Clippers. Les Lakers avaient besoin d’ailes plus fiables; Markieff tire près de 40 pour cent de 3 sur 4,3 tentatives et a la taille d’être une aile bidirectionnelle ou un tronçon 4 qui pourrait s’avérer plus fiable que Kyle Kuzma. Jouer à côté de LeBron James et Anthony Davis – de loin les meilleurs coéquipiers qu’il ait jamais eu – devrait débloquer la meilleure version de Markieff, car il aura beaucoup de looks ouverts sans enlever ni entraver la superstar des Lakers duo.

Marcus a connu la meilleure saison, du moins statistiquement: avant d’arriver à Los Angeles, il affichait en moyenne un record de carrière de 19,6 points et un record de carrière de 43,9% sur 3. Sa polyvalence en tant que tronçon 4 était suffisamment attrayante pour que les Clippers abandonnent atouts pour l’obtenir. Ils le voient clairement comme la dernière pièce de leur puzzle de titre. Jusqu’à présent, l’ajustement n’a pas été aussi transparent que sur le papier. Morris a du mal à trouver son tir et son équilibre, tandis que sa nouvelle équipe continue de ne pas être synchronisée malgré leur talent écrasant. Il semble toujours que lui et les Clippers reviendront une fois que les jeux auront vraiment leur importance. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas attendre l’inévitable bagarre de Morris contre Morris.

Combien de temps avant que Victor Oladipo ne reprenne forme?

Le retour d’Oladipo devant le tribunal après son absence d’un an et plus pour une opération au genou a été pour le moins décevant. En huit matchs jusqu’à présent, Oladipo marque en moyenne 10,8 points sur 25 minutes par match, tirant à 33% sur le terrain et à 25% sur 3. Il y a toujours un processus d’acclimatation pour les joueurs qui ont été éloignés du jeu depuis si longtemps, mais cela On supposait que Oladipo revenait parce qu’il était prêt à avoir un impact positif sur une équipe qui se débrouillait plutôt bien sans lui. Pour ma part, je pensais qu’il pourrait être la pièce qui leur a donné un coup de feu contre, sinon Milwaukee, au moins le deuxième niveau des prétendants à l’Est.

Cela peut toujours arriver, bien sûr, mais à première vue, Oladipo a besoin de plus de temps et d’une piste plus longue pour être en pleine santé (il a quitté le match contre les Knicks avec des spasmes au dos). C’est évident dans de petites choses comme les lancers francs. Oladipo n’a jamais été un lanceur de lancers francs, mais il n’atteint la ligne que deux fois par match, son record le plus bas. Tout ce processus de ré-acclimatation semble avoir entravé le flux de ce que les Pacers avaient en cours; ils ont une fiche de 3-7 à leurs 10 derniers matchs, dont une défaite odieuse de 46 points contre les Raptors dimanche, et sont tombés dans le non. 6 graines dans la conférence. C’est à peu près là où les gens s’attendaient à ce qu’ils soient, mais il y a eu des moments cette saison où la confluence du saut de Domantas Sabonis, la montée de Malcolm Brogdon et le coaching de Nate McMillan ont rendu Indy beaucoup plus belle. Oladipo affecte également la rotation des gardes de Brogdon, Jeremy Lamb et T.J. McConnell, qui ont tous été efficaces aux points cette saison. Réintégrer Oladipo dans le mix n’est pas seulement ce qu’il peut faire pour l’équipe, mais aussi comment les autres Pacers, en particulier ceux dont les minutes seront réduites, s’adapteront au changement. Indy, bien sûr, espère que Oladipo finira par les amener à un niveau encore plus élevé, mais il semble que cela puisse prendre un peu plus de temps que prévu.

Combien Joel Embiid peut-il transporter?

Début janvier, alors qu’Embiid était écarté d’une blessure à la main, l’intrigue autour des Sixers a mis à zéro Ben Simmons et ce qu’il pourrait faire sans Embiid au sol. Comme les Sixers dans leur ensemble cette saison, l’expérience a été un sac mixte. Maintenant, la situation a basculé. Embiid est de retour dans l’alignement, et maintenant Simmons devrait être absent au moins un certain temps avec une blessure au bas du dos (une maladie beaucoup plus inquiétante qu’une main). Les Sixers sont soudainement l’équipe d’Embiid à porter.

Le jeu mercuriel d’Embiid est l’une des raisons pour lesquelles Philly n’a pas été en mesure de trouver un rythme constant toute la saison – exemple: il peut cumuler 39 points et 16 rebonds dans une victoire contre les Nets, se déclarer «le meilleur joueur de le monde », puis trébuchent pour seulement 17 points dans une mauvaise défaite contre les Bucks, que Philly devra probablement traverser pour se rendre en finale. D’une certaine manière, ce sont toujours les attentes malgré le fait que peu de choses de cette saison des Sixers ont été fiables. En fait, la figure la plus fiable de leur liste, Al Horford, est loin de là, luttant et montrant son âge alors qu’il a essayé de trouver un rôle dans une équipe avec un tas de pièces mal adaptées. C’est logique: Horford est connu pour faire les petites choses, mais comment peut-il les faire alors que l’équipe dans son ensemble ne semble pas encore avoir compris les grandes choses.

Les Sixers sont l’équipe la plus énigmatique de basket-ball, mais à certains égards, ils sont aussi les plus faciles à comprendre. Vous ne pouvez pas compter entièrement sur le talent si vous ne savez pas comment l’utiliser, même s’il a parfois ressemblé à la meilleure équipe de basket-ball. Peut-être qu’ils mettront tout cela ensemble en séries éliminatoires, mais en ce moment, même si Embiid occupe le devant de la scène, les blessures et les incohérences sont tout ce que nous pouvons attendre.

