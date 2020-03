Qu’est-ce qu’on fait maintenant? Les médias sportifs réfléchissent au coronavirus.

Vendredi, lorsque ESPN fredonnait en mode Headline News, Scott Van Pelt a appelé à Get Up. “Je suis perdu”, a déclaré Van Pelt. «Pour le meilleur ou pour le pire, ma vie a été définie par le sport. … Ils ont encadré mon existence. “

Van Pelt s’est assuré de mentionner que la chose la plus importante à propos du coronavirus était la santé de la population. Mais il est revenu à son sentiment d’anxiété professionnelle. “En ce qui concerne le manque de sport, je n’ai aucune idée de ce que je suis censé faire”, a-t-il déclaré. “Et c’est un sentiment vraiment étrange.”

Alors que les cas de coronavirus apparaissent à travers l’Amérique, je soupçonne que le sentiment de Van Pelt est universel parmi les types de médias sportifs. Je le sens quand même. Chaque crise externe révèle que le rythme du sport se situe à une distance de six à huit pieds du reste du journalisme. De plus, nous n’avons pas de jeux à couvrir. Les types de médias sportifs ont raison de demander: que faisons-nous maintenant?

L’idée que le sport est le «département du jouet» du journalisme est, bien sûr, une vieille insulte. Ce que les gens oublient, c’est que la rumeur a été diffusée par un écrivain sportif qui a vu le rythme raillé par d’autres journalistes, collègues sportifs et même des lecteurs fous de sport. La semaine dernière, j’ai écrit une histoire sur les journalistes perdant l’accès aux vestiaires. Le sentiment écrasant des lecteurs était que l’interdiction est bonne parce que l’écriture sportive est déjà sans valeur.

Si les lecteurs oublient de nous le rappeler, les «vrais» journalistes font les honneurs. Je pense parfois à une histoire new-yorkaise qui s’est déroulée quelques mois après le 11 septembre. Pour répondre à un flot de nouvelles, le New York Times a imprimé sa page sport à l’envers pendant un certain temps. En exécutant une roue de réflexion parfaite, le new-yorkais Hendrik Hertzberg a soutenu que “les nouvelles sur le sport ne sont pas vraiment des nouvelles du tout – pas, en tout cas, dans le sens où les nouvelles sur la politique, les développements économiques et sociaux et les affaires internationales sont des nouvelles.” Parlez de le frotter.

Pendant la pandémie de coronavirus, une chose drôle s’est produite sur le rythme du sport. Ces non-journalistes et femmes ont brillé lorsqu’ils ont été convoqués à la table des adultes. Mercredi soir, pendant les dernières minutes de la saison NBA, Van Pelt lui-même était excellent en basculant entre Doris Burke, Ryan Ruocco, et Royce Young. Van Pelt a transformé un gamecast en un journal télévisé. Burke a cherché un congé payé pour les travailleurs horaires dans les arénas et s’est demandé pourquoi la NBA insistait pour jouer le bonnet de nuit Pelicans-Kings. (Il a finalement été annulé.)

Je ne peux pas croire que je dis cela, mais l’édition de vendredi de First Take était pleine de voix sobres posant les bonnes questions. Les écrivains ont enquêté sur la manière dont l’Utah Jazz et les personnes qui lui sont liées ont obtenu 58 kits de test de coronavirus rares après que Rudy Gobert se soit révélé positif. Ethan Strauss de l’Athletic a qualifié les premières mesures de la NBA de contenir le virus «incrémental, tangentiel et, en fin de compte, irresponsable».

Il y avait des révélateurs viraux que vous n’avez pas vus venir. Vendredi, l’animateur de radio Jim Rome a accueilli un épidémiologiste dans la jungle. Vers la fin de son interview, Rome a doucement sous-tweeté la partie de crétin de sa base de fans: «Si quelqu’un qui écoute en ce moment dit:« Regardez, je suis en bonne santé. Si j’attrape le coronavirus, tout ira bien. Je ne suis pas inquiet. Tout le monde panique pour rien – quelle serait votre réponse à cette personne? ” Rack ’em!

Bien sûr, il y avait aussi de mauvaises choses. Mais aucune profession n’est parfaite.

Les médias sportifs s’adaptaient de la même manière qu’après le 11 septembre, lors des élections de 2016, et au milieu de la crise des immigrants à la frontière. Deux choses rendent leurs histoires de coronavirus uniques. Premièrement, c’est la première crise dont je me souvienne dans laquelle les membres des médias sportifs eux-mêmes sont une classe affectée. Au moins quatre écrivains qui a couvert le match fatidique de Jazz-Thunder de mercredi est entré en quarantaine, tout comme Charles Barkley, qui a participé à l’édition de jeudi de Inside the NBA.

Le coronavirus a également annulé des sports à travers l’Amérique. Le livre de jeu du rédacteur sportif couvrant les événements extérieurs était le suivant: Écrivez quelques histoires. Peut-être travailler dans un suceur de pouce. (Reviendrons-nous jamais regarder les matchs de la même manière?) Revenons ensuite à la programmation normale.

Pour l’instant, il n’y a pas de programmation normale. Samedi, Keith Olbermann a averti que les matchs pourraient ne pas revenir avant septembre ou même plus tard. Attendez que vous ayez publié pendant trois mois des scénarios et des revues historiques d’équipes classiques.

Mais attendez. Il y a une raison pour que les membres des médias sportifs se sentent encore pire. Nous avons passé ces dernières années à entendre que notre travail pourrait ne plus être financièrement viable. Imaginez ce que ce fragile État professionnel va ressentir sans classement de puissance.

La semaine dernière, alors que les ligues annulaient ou suspendaient des matchs, il était à la mode de rechercher «quelque chose de positif» à propos de l’expérience. Ma formation de rédacteur sportif m’empêche de rechercher quelque chose de positif. Mais si je devais trouver quelque chose de moins grave, je dirais ceci: lorsqu’une pandémie traverse le globe, il est normal qu’un média sportif se sente déconcerté, mis à l’écart, presque inutile, même s’il se met en action . Une telle conscience de soi est utile. Je m’inquiète pour quiconque ne se sent pas au moins un peu gêné de couvrir le sport pour gagner sa vie.

Mon esprit dérive vers une période de quelques mois à partir de maintenant, lorsque les jeux sont de retour et que la machine de contenu sportif est de nouveau opérationnelle. En cette période heureuse, “Que faisons-nous maintenant?” sera toujours une question valable.