Qu’est-il arrivé à Westley et Taylor sur «Love Is Blind»?

Beaucoup de gens obtiennent un accord brut sur Love Is Blind. Il y a Mark, la mature de 24 ans qui fait équipe avec Jessica, une femme de 34 ans immature qui nourrit le vin de son chien. («Elle aime le vin», affirme Jessica, dans un moment qui horrifiera certainement les vétérinaires partout.) commentaires, et en partie à cause de l’incapacité de Diamond à gérer que son nouveau partenaire est bisexuel. Mais personne n’a pire que Westley et Taylor – et si vous avez regardé Love Is Blind et ne savez pas qui ils sont, c’est mon point.

La prémisse de Love Is Blind est que 13 hommes et 16 femmes ont des conversations à travers un mur pendant 10 jours et doivent ensuite décider de se marier sans jamais rencontrer leur partenaire en face à face. L’idée derrière cette configuration est que les vraies relations sont forgées par des liens émotionnels, et non par l’attractivité physique, donc vous avez une meilleure chance de trouver un partenaire si votre première interaction avec une personne est une conversation aveugle plutôt que, je ne sais pas , en les regardant sortir d’une limousine. (Nier quelque peu cette proposition est que tout le monde dans la série est au moins modérément sexy. Je ne peux pas attendre la suite, Love Is Blind 2: The Uglies Emerge.)

Après la séquence d’ouverture du premier épisode, le premier homme que nous entendons est Westley. Il donne un pitch d’ascenseur qui résume la prémisse vraisemblablement radicale de l’émission, et comment cela pourrait l’aider spécifiquement. “Je suis petit”, dit Westley. «Et il y a des femmes qui ne sortiront pas avec des gars plus petits. C’est une déception, mais étant dans cette installation, nous nous attaquons vraiment à ce qui compte le plus. ” Moins d’une minute après le début de l’émission, j’étais déjà en train de chercher notre petit outsider. Le grand cœur de notre petit roi gagnerait-il quelqu’un avant de voir son petit cadre?

Hélas, nous ne le savons pas. Après sa confession “Je suis court”, Wittle Westley n’apparaît qu’une seule fois sur Love Is Blind.

Dix-neuf minutes après la première, Westley est vue en train de parler à un groupe d’hommes alors qu’ils débriefent leurs interactions avec les femmes. “Est-ce que quelqu’un est vierge ici?” Demande Westley. “Parce que, comme, quelqu’un m’a demandé cela.” Un homme vêtu d’un blazer lève timidement la main. Nous découvrons que le nom de cet homme est Taylor, car il a ensuite l’occasion de dire à l’Amérique ses réflexions sur la virginité. «Chaque fille grandit en attendant son prince charmant. Je veux m’assurer que c’est bien ça, que c’est celui-là, et je suis prêt à l’attendre. ” Je ne dirais pas que je soutenais Taylor aussi fort que je l’étais pour Westley — Taylor, pour l’amour de ta future femme, s’il te plaît, couche avec quelqu’un avant de te marier — mais j’étais curieux de voir s’il trouverait sa princesse .

Hélas, nous ne le savons pas non plus. Taylor se révèle un peu plus visible que Westley au cours du premier épisode. Il est vu plusieurs fois en interaction avec d’autres hommes dans la série tout en portant des tenues que vous attendez du négociant en bourse le plus broché du monde à l’heure heureuse après la fermeture des marchés; nous le voyons participer à un bref concours de pompes; nous le voyons exhorter son compatriote Barnett à ajouter plus de vin dans un verre à vin déjà comiquement plein; on voit qu’il est le premier à féliciter Damian pour son engagement. Mais comme Westley, il n’a plus jamais de temps pour une caméra solo, et il n’est jamais montré en train de parler à l’une des femmes de l’émission.

Normalement, quand une émission de téléréalité consacre du temps d’écran à un concurrent, c’est un signe qu’ils finiront par être une figure centrale. Même si ce qu’ils disent n’est pas pertinent dans le grand schéma de la série, c’est la façon dont nous nous attachons émotionnellement aux personnages qui rendent la série intéressante. J’ai donc pensé que lorsque les premières minutes de l’émission étaient consacrées à Westley et Taylor à s’ouvrir sur leurs défauts perçus et comment ils les avaient gênés dans leurs relations passées, Love Is Blind suivrait leurs histoires au cours d’une saison et révélerait comment ils trouvé l’amour et l’acceptation.

Nan! Les fils ne vont nulle part. Pour une raison quelconque, la série a simplement laissé un gars parler à des millions de téléspectateurs de ses insécurités liées à la taille et un autre gars admet qu’il n’a jamais eu de relations sexuelles auparavant, puis il les a simplement suspendus pour sécher.

Il y a quelques autres personnes dont le temps sur l’émission est bref et quelque peu embarrassant. Il y a Jon, dont la seule apparition le caractérise en identifiant la femme dans l’autre pod comme «Afro-américaine» en fonction de sa voix, qui se révèle être moins un brise-glace qu’il ne le pensait. Il y a Ryan, dont la seule apparence est quand il explique à une femme qu’il cherche quelqu’un qui est «en forme et belle», dans une émission où les candidats sont censés se concentrer sur des choses autres que l’apparence physique. Au moins les ratés sur The Bachelor ont une cérémonie de la rose où ils sont éliminés et l’occasion de crier à la caméra sur la façon dont ils pensaient qu’ils trouveraient l’amour. Westley, Taylor, Jon et Ryan sont simplement disparus.

Love Is Blind passe presque instantanément au suivi des six couples qui finissent par se fiancer. Par le deuxième épisode, chaque minute est consacrée à suivre les 12 candidats de ces couples et leurs brèves interactions avec les autres camarades. Au troisième épisode, les couples partent en vacances de type lune de miel au Mexique. Dans le sixième épisode, les couples emménagent ensemble dans des appartements (à Atlanta, où vivent tous les candidats) et commencent à retourner à leur travail et à déterminer si leurs relations peuvent gérer la vraie vie. Alors que la partie de l’émission lorsque les concurrents ont interagi à travers un mur peut être le crochet de la signature de l’émission, cela commence vraiment à devenir intéressant lorsque les couples tombés amoureux à vue commencent à vivre ensemble.

Le spectacle a donc dû décider quoi faire avec tous les autres concurrents. Il semble qu’ils avaient deux options:

Ignorez-les totalement. Cela aurait été gênant – après tout, il y a beaucoup de scènes d’hommes et de femmes qui interagissent dans leurs espaces de vie respectifs entre les «dates», et si la série n’avait pas expliqué qui étaient toutes les personnes, vous auriez être comme, “Hé, qui est ce petit gars?”

Étoffez un peu leurs histoires, montrez-leur d’essayer et de ne pas commencer des romances, et passez à autre chose. Cela aurait pu être intéressant! J’aurais aimé voir pourquoi les romances de pod n’ont pas fonctionné.

Au lieu de cela, Love Is Blind a pris le chemin du milieu maladroit; ils ont montré ces gars juste assez longtemps pour qu’ils s’embarrassent modestement et ont ensuite prétendu qu’ils n’existaient pas. Maintenant, le monde entier connaît les insécurités liées à la taille de Westley et la virginité de Taylor, et littéralement rien d’autre à leur sujet. En tant que vétéran de la télé-réalité, je suppose que je comprends, il est difficile de faire beaucoup avec les gens qui ne trouvent pas de partenaires.

Mais c’est là que les choses deviennent bizarres. Car il s’avère que Westley a trouvé l’amour sur Love Is Blind. Il s’est fiancé à Lexie, une femme qui obtient également relativement peu de temps d’écran. Comme l’ont expliqué les producteurs de l’émission, ils ont commencé à filmer en s’inquiétant que personne ne s’engagerait dans l’émission – puis huit couples se sont fiancés. Pour une raison quelconque, la série a décidé de se concentrer uniquement sur six des huit – peut-être qu’ils ne pensaient pas que nous pouvions suivre simultanément huit relations; peut-être qu’ils ne pensaient pas pouvoir raconter l’histoire dans le nombre d’épisodes commandés par Netflix; peut-être qu’ils n’avaient pas les moyens de filmer simultanément huit couples; peut-être qu’ils ne voulaient tout simplement pas payer huit mariages. L’un des engagements qui n’ont pas été diffusés met en vedette Rory, une candidate fréquemment vue comme thérapeute amateur pour d’autres candidats qui éprouvent des difficultés dans leurs relations. Un autre vedette Westley. Le producteur exécutif Chris Coelen dit assez clairement qu’il y a eu huit engagements.)

Westley a parlé à People de sa relation avec Lexie, et il semble honnêtement que cela aurait été une très bonne télé! Finalement, ils ont rompu. Est-ce parce qu’il est petit dans la vraie vie? Nous ne le saurons jamais. Quoi qu’il en soit, les choses semblent avoir bien fonctionné pour Westley, qui réussit maintenant à piéger la soif de ses près de 50000 abonnés Instagram. (Une de ses photos les plus récentes révèle qu’il est presque aussi grand qu’un bébé éléphant, ce qui pourrait être le plus grand truc de Short Guy Looking Tall sur Instagram que j’ai jamais vu. Je ne sais pas comment les bébés éléphants sont grands! Is Westley 7 -foot-3?)

Pas tellement, cependant, pour Taylor, qui compte moins de 1000 abonnés et n’a pas encore posté son apparition dans la série. Il s’est mis là-bas, s’est ouvert sur sa virginité, et a probablement supposé que quand il ne pourrait pas trouver de femme, le spectacle le rédigerait simplement. Au lieu de cela, il a gardé ses aveux les plus révélateurs et a ensuite prétendu qu’il n’avait jamais existé. Pause vraiment difficile. Espérons que l’apparition de Taylor dans la série convaincra au moins une femme d’être sa princesse charmante.

