Qu’est-il arrivé aux commentateurs de Televisa Deportes après le licenciement collectif?

Source: Twitter @eduardotrelles

Il y a un an Televisa a licencié plusieurs analystes sportifs, journalistes et conteurs pour sa fusion avec Sports Univision. Cependant, les choses changent et les chômeurs d’alors partagent déjà leurs connaissances dans d’autres chaînes.

Le commentateur Eduardo Camara Il est connu pour sa grande performance sur les émissions de boxe. Le journaliste est actuellement sur le programme ‘Radio adrénaline«, Où il partage l’espace avec l’ancien arbitre Armando Archundia et l’ancien footballeur Miguel Espagne.

VOIR PLUS: PHOTOS Jimena Sánchez porte ses meilleurs maillots de bain

De même, le narrateur Raúl Sarmiento vous êtes en groupe ACIR près de Antonio De Valdés, Anselmo Alonso y Alejandro Alonso. D’un autre côté Raoul «Poulet» Ortiz continue de travailler comme chroniqueur mais dans la chaîne de Fox Sports.

Le dernier de l’Open de Tennis du Mexique, un événement à revenir et dans lequel on passe un bon moment.

D’un autre côté, rappelez-vous qu’Azul est déjà le leader du tournoi, gagnant et convaincant. Et dans deux semaines, nous verrons comment cela se passe contre l’Amérique. Salut à tous. pic.twitter.com/FKL3hVxRPM

– Eduardo Trelles (@eduardotrelles) 1 mars 2020

Eduardo Trelles est le seul en dehors des principaux espaces sportifs, puisque l’ancien commentateur a ses propres capsules, qu’il présente avec sa femmeà Lorena Cid.