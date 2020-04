Quête de la NFL pour quantifier l’évaluation Quarterback

L’avenir est déjà là – il n’est tout simplement pas réparti de manière très uniforme. Le moment et le lieu de cette prophétie effrayante sont obscurs, mais cela vient de l’écrivain de science-fiction William Gibson, dont le travail dans les années 1980 a aidé à créer une langue vernaculaire complète pour l’ère d’Internet. Dans l’esprit de Gibson, les structures apparemment fantastiques qui allaient régner sur nos vies étaient déjà en place, même si elles n’existaient que dans certains coins du monde. Il en va de même pour la prolifération à venir de l’analyse dans la NFL.

La pensée analytique s’est lentement répandue dans le football professionnel, mais ses avantages sont indéniables. Les Ravens – qui ont malmené le reste de la NFL la saison dernière – disposent d’un département d’analyse robuste, y compris un major de 25 ans en sciences cognitives qui conseille à leur entraîneur-chef de 57 ans quand s’y prendre au quatrième rang . Presque toutes les franchises ont investi dans les silos d’informations produites par les employés de Pro Football Focus. Au cours des deux dernières saisons, les équipes ont eu accès au stock de données de suivi des joueurs récupérées à partir des jetons dans les épaulettes d’un joueur – et les organisations avant-gardistes font tout ce qui est en leur pouvoir pour armer ces chiffres.

Comparé à d’autres sports professionnels, cependant, l’utilisation des mathématiques par le football en est encore à ses balbutiements. Les nerds ont régné sur la Ligue majeure de baseball pendant des années. La guerre des idées dans ce sport est terminée. Et les quants ont gagné. L’analytique moderne est devenue une partie tellement ancrée des front-office MLB que les zones autrefois remplies d’inefficacités ont été complètement récupérées. Des sujets comme l’évaluation des perspectives ont été implantés et développés, forçant les équipes à avancer et à rechercher le prochain territoire inexploré. Le football, quant à lui, s’apparente au vieil Ouest. Il y a des biens immobiliers non réclamés – et un potentiel inexploité – à perte de vue.

Au fur et à mesure que les équipes passent au crible des numéros de suivi des joueurs, construisent des réseaux de neurones et examinent les curriculum vitae des diplômés de l’Ivy League pour les talents potentiels, l’objectif est d’identifier les domaines du monde du football qui procureront les plus grands avantages. Et, comme ils le font souvent, toutes les routes mèneront éventuellement au quart-arrière.

Trouver le bon quart-arrière peut dicter l’avenir d’une franchise entière. C’est la décision la plus importante qu’un directeur général puisse prendre. Mais que se passe-t-il si vous pouviez éliminer certaines hypothèses de l’équation? Et si une équipe pouvait utiliser des outils analytiques pour construire un modèle pour déchiffrer la prise de décision QB et prédire quelles perspectives réussiraient ou échoueraient? Autrement dit: que se passerait-il si l’évaluation du quart-arrière pouvait être résolue? «Ce serait le Saint Graal», explique Brian Burke, spécialiste principal en analyse d’ESPN. “Si tu pouvais faire [that] au niveau collégial pour évaluer la prise de décision du quart-arrière, vous encaisseriez de gros chèques. ”

Le désir de quantifier le potentiel d’un quart-arrière existe depuis longtemps. David Lewin a présenté son modèle de prédiction pour les quarts-arrière des collèges en 2006. Il a constaté que les meilleurs paramètres prédictifs de réussite dans la NFL étaient les matchs commencés et le pourcentage d’achèvement. C’est une approche simple d’une idée complexe, mais même à ce jour, les équipes se méfient des QB flash-in-the-pan qui n’ont pas beaucoup d’expérience de départ. Au cours de la décennie et demie qui a suivi, d’autres personnes intelligentes ont mis à jour le modèle de Lewin ou développé leurs propres façons d’étudier la position. Le système de projection QBASE de Football Outsiders incorpore les facteurs de Lewin tout en tenant compte des yards ajustés par tentative, de la position de tirant d’eau projetée (pour s’assurer que l’analyse de dépistage a été prise en compte) et de l’efficacité de réussite de l’équipe basée sur les statistiques SP + ajustées par l’adversaire de Bill Connelly. Les experts de Pro Football Focus ont transformé leurs notes de joueurs en évaluation et projection de prospects. Ces analystes et les équipes qui utilisent leurs chiffres peuvent étudier les performances et les habitudes d’un QB jusque dans les moindres détails. Si un éclaireur veut extraire la bande de chaque instance lorsqu’un prospect a obtenu une note négative sur un itinéraire de publication, il peut le faire en quelques clics.

Jusqu’à récemment, cependant, la plupart des mesures du quart-arrière étaient limitées par un manque d’accès aux données avancées, ou par les biais et les contraintes de temps de la cartographie humaine. Même des innovateurs comme Jeremy Hochstedler – dont la société, Telemetry, a été parmi les premiers à analyser le positionnement et les mouvements des joueurs dans la NFL – ont été contraints d’utiliser les informations d’EA Sports pour formater leurs premiers modèles. Mais avec l’avènement des données de suivi des joueurs, les analystes ont découvert un tout nouveau monde d’informations disponibles. Lorsque la NFL a publié pour la première fois une nouvelle technologie portable pour suivre les mouvements des joueurs, des gens comme Burke sont passés de se plaindre d’un manque de données à y nager. «En général, avec un analyste, si vous posez une question, il ou elle répondra« Plus de données »», explique Burke. “Mais dans ce cas, nous en avons des montagnes.”

Les progrès du suivi des joueurs ont contribué à créer une vague de nouvelles mesures qui peuvent contextualiser le jeu QB dans la NFL. Hochstedler et le groupe Next Gen Stats de la NFL ont développé leurs propres versions du pourcentage d’achèvement prévu, une statistique qui tente d’améliorer le taux d’achèvement traditionnel en tenant compte de la profondeur de la cible, de la séparation du récepteur et d’autres facteurs pour créer une représentation plus fidèle du QB. précision et efficacité. Pendant longtemps, le pourcentage d’achèvement a été utilisé comme indicateur de précision. Mais comme le dit Hochstedler, vous pouvez brancher un quart-arrière du lycée dans la meilleure attaque du football, et s’il se jette à chaque fois dans le plat, il terminera probablement la plupart de ses passes. “Est-ce à dire qu’il est le plus précis?” Dit Hochstedler. “Non. Parce que pour gagner des matchs, tout le monde sait que vous ne pouvez pas vous contenter de vérifier votre halfback à chaque fois. Vous devez effectuer les lancers en aval – ils les appellent lancers de niveau professionnel. Vous devez être un quart complet. Lorsque vous prenez en compte toutes les caractéristiques d’une pièce, d’une passe, vous avez alors une réelle compréhension du quart-arrière. ”

L’année dernière, Burke a repris cette réflexion et l’a développée encore plus. Lors de la conférence Sloan Sports Analytics 2019, il a présenté un article intitulé «DeepQB: Deep Learning With Player Tracking to Quantify Quarterback Decision-Making & Performance». Burke a exécuté chaque passe des matchs réguliers et des séries éliminatoires de la NFL en 2016 et 2017 via un réseau de neurones conçu pour prédire vers quel récepteur le quart-arrière allait jeter. Les conclusions du réseau étaient basées sur une variété de facteurs, notamment «la position, la vitesse, l’accélération et l’orientation du récepteur, ainsi que celles du secondaire». Burke a également utilisé le système de suivi d’analyse vidéo d’ESPN pour déterminer si un quart-arrière était sous la contrainte au moment du lancer et si un faux jeu s’est produit avant la passe. “Heures supplémentaires, [the neural network] appris les schémas », explique Burke. “[I could] lui dire la position X et Y de tous les récepteurs et de tous les défenseurs et tout un tas d’autres informations, et il apprendrait le schéma. Il apprendrait: “Oh, ce joueur est grand ouvert.” Ou, “Ce joueur n’est pas grand ouvert, mais il a un pas sur son défenseur.” Ou, “Oh, il n’y a pas de sécurité au milieu du terrain. Il va donc probablement lancer le poteau. “Au fil du temps, il a appris à prédire avec une assez bonne précision vers quel récepteur il serait lancé.”

L’étude de Burke visait à prédire les habitudes des quarts, mais d’autres variantes du modèle fournissent des informations qui peuvent aider à comprendre la prise de décision d’un QB. Les données de suivi des joueurs traitées via un réseau de neurones comme celui de Burke pourraient déterminer les yards attendus pour chaque récepteur éligible sur un jeu donné et indiquer la fréquence à laquelle un quart-arrière se tournait vers sa meilleure option. Ce type d’informations pourrait théoriquement quantifier la qualité de la prise de décision d’un prospect et permettre aux évaluateurs de mieux comprendre le fonctionnement interne compliqué de l’esprit d’un QB.

Auparavant, l’absence de puces d’identification par radiofréquence comme celles portées par les pros a conduit à un manque de données de suivi des joueurs pour le football universitaire, mais cela pourrait bientôt changer. «Je pense que le suivi va peut-être provenir de la vidéo plutôt que de la technologie matérielle de la puce utilisée par la NFL», explique Burke. “Une fois que cela arrivera … Je pense qu’il y a des choses très, très prometteuses à venir en ligne.” Selon certaines personnes, cette technologie est déjà là.

Lorsque Craig Buntin et Mehrsan Javan ont lancé l’entreprise qui deviendra plus tard Sportlogiq, leur objectif était de créer une technologie pour aider à développer des voitures autonomes. Finalement, Buntin – un ancien patineur artistique professionnel – s’est rendu compte que la technologie vidéo qu’ils utilisaient pouvait être appliquée à son travail sur la glace, analysant sa vitesse, son accélération et ses tours avec une précision saisissante. Il n’a pas fallu longtemps à Butin et Javan pour voir que la meilleure application de leur logiciel était le sport, pas les voitures de sport. Basé à Montréal, Sportlogiq s’est plongé dans le monde du hockey professionnel en 2015. Cinq ans plus tard, sa clientèle s’est étendue à 29 des 31 clubs de la LNH.

La première incursion de la compagnie dans le football est venue avec les Alouettes de Montréal. Ils ont rapidement appris que le modèle – qui était calibré pour suivre les joueurs de hockey se déplaçant aussi vite que 40 mph – était facilement applicable au monde relativement lent du football. “Le suivi des joueurs était quelque chose que nous avons réalisé que nous pouvions faire immédiatement”, explique David Goldman, directeur des opérations football de Sportlogiq. «Les modèles que nous avons construits pour le hockey sont essentiellement le même type de modèles que nous pouvons utiliser pour le football. … Parce que nous l’avons construit sur le hockey, tous les autres sports deviennent un peu plus faciles. Parce que personne ne va aussi vite que le hockey. » L’obstacle principal de l’équipe était la portée limitée de l’angle de la caméra sur une retransmission de football par rapport à une émission de hockey. Mais après avoir obtenu les 22 flux pour les matchs des collèges et de la NFL, il était clair qu’ils avaient un produit entièrement formé entre leurs mains.

«Nous y sommes, et nous sommes ravis que nous y soyons. C’est certainement trois à cinq ans plus tôt que je ne l’aurais imaginé, même près d’être comme ça. » – Jeremy Hochstedler

Lorsque Goldman et ses collègues ont examiné le paysage du football, ils ont réalisé qu’il y avait un vide dans le suivi des joueurs pour le football universitaire. Les équipes de la NFL disposaient déjà de statistiques de nouvelle génération, mais le marché de l’évaluation des prospects n’avait pas encore été pleinement exploré. Pour rendre leur produit commercialisable immédiatement, Sportlogiq a contacté la société Hochstedler, Telemetry, pour utiliser son interface utilisateur détaillée. Hochstedler avait passé des années à extraire des données de suivi des joueurs de la NFL pour créer un logiciel qui cartographiait les combinaisons d’itinéraire, les formations, les couvertures et d’autres informations triables qui pourraient rendre l’étude du film plus efficace pour les équipes de la NFL. Mais il était sceptique en ce qui concerne la véracité du suivi des joueurs sur vidéo jusqu’à ce qu’il voit ce que le logiciel de Sportlogiq pouvait produire. «Je n’ai jamais pensé dans mes rêves les plus fous que nous soyons à proximité de n’importe quel type d’ensembles de données de qualité basés sur le suivi optique, en particulier ceux des 22,» déclare Hochstedler.

Lorsque Sportlogiq a exécuté le Super Bowl de cette année sur son modèle pour tester le système par rapport aux données Next Gen Stats, Hochstedler a été époustouflé par la corrélation. «En fin de compte, tout dépend de la qualité des données, et c’est là», explique Hochstedler. “Nous travaillons avec. Nous y sommes, et nous sommes ravis que nous y soyons. C’est certainement trois à cinq ans plus tôt que je ne l’aurais imaginé, même près d’être comme ça. »

En raison de contraintes contractuelles, le partenariat Sportlogiq-Telemetry ne peut présenter que des équipes de la NFL. Hochstedler dit que lors du regroupement de cette année, ils ont rencontré presque toutes les organisations de la ligue. La fin de février est généralement trop tard pour que les bureaux d’accueil utilisent beaucoup de nouvelles données dans leurs ébauches d’évaluation, mais ce printemps, les restrictions de voyage découlant de COVID-19 ont changé tout cela. “Avec les journées professionnelles épuisées, les équipes ont commencé à appeler et à dire:” Hé, pouvez-vous nous obtenir des vitesses, pouvez-vous nous accélérer, pouvez-vous nous faire changer de direction? “”, A déclaré Hochstedler. “Ils ont des développeurs et des sciences des données et des modèles dédiés qu’ils utilisent, tout comme nous. Et ils prennent les données du collège et les exécutent dans leur modèle. Qu’il s’agisse du modèle de changement de direction, du modèle de prise de décision ou du modèle d’exactitude, quel qu’il soit, ils appliquent les données de l’université à ce modèle qu’ils ont déjà construit. » Les éléments sont maintenant en place pour que les équipes utilisent les données de suivi des collèges dans tous les modèles qu’elles ont construits, y compris les algorithmes de prise de décision QB.

Le monde du manteau et de la dague des front-office de la NFL reste principalement opaque pour les étrangers. L’évaluation des joueurs est plus proche de l’espionnage que de la science, et la nature secrète de la plupart des cadres rend presque impossible de savoir quelles équipes font quoi quand il s’agit d’une évaluation quantitative du quart-arrière. Plus tôt cette année, lorsque j’ai interrogé des membres de deux front-office à tendance analytique sur le sujet, ils m’ont presque gloussé comme s’ils étaient Ray Liotta à Goodfellas.

Hochstedler estime que quatre à six équipes ont en interne quelqu’un possédant l’expertise géospatiale pour créer un modèle de prise de décision pour les quarts-arrière. Parmi ces demi-douzaines de clubs, il n’y a pas de moyen facile de savoir combien de progrès ont été accomplis. Mais à titre hypothétique, disons que quelques-uns ont fait des progrès importants. S’ils ont un modèle en main, la question devient alors quelles limitations et applications ce modèle aurait-il dans l’évaluation des perspectives.

La société de Hochstedler a déjà créé un système, similaire à celui utilisé par Burke dans son étude DeepQB, qui peut prédire la distance attendue pour chaque cible éligible sur un jeu donné. L’espoir est qu’en quelques clics de souris, une équipe pourrait théoriquement appeler chaque clip dans lequel un QB a lancé au récepteur qui devrait gagner le plus de métrage, chaque jeu dans lequel il n’a pas fait, et chaque jeu entre les deux.

En soi, cela ne nous dit pas grand-chose. Sans connaître les affectations et l’intention du QB sur une pièce, il n’y a aucun moyen de vraiment comprendre si sa décision était bonne ou mauvaise. “La partie prise de décision, c’est très différent”, dit Hochstedler. «Parce que nous pourrions dire:« Hé, at-il atteint la cible la plus optimale? Oui ou non. »Nous pouvons dire cela, mais en fonction de son infraction et de la façon dont il a été entraîné pour exécuter un jeu spécifique, sa troisième progression a peut-être été« optimale », mais il a atteint sa première cible et il a ramassé 8 mètres . ”

Armées de toutes ces informations, les équipes pourraient rationaliser à la fois leur calendrier d’études cinématographiques et leurs interactions avec les perspectives du collège. Au lieu de passer des heures à assembler une bobine de bonnes et de mauvaises décisions, la tâche pourrait prendre quelques minutes. Et même si une série de lancers où un QB a contourné sa meilleure option peut ne pas signifier grand-chose en soi, associée à une interview où un entraîneur de poste pourrait demander à un quart-arrière pourquoi il a pris ces décisions, cela devient extrêmement utile.

Lorsque Burke analysait les limites de son modèle DeepQB – et par extension, les limites qu’un système similaire pourrait avoir dans l’évaluation des perspectives de QB – il a souligné un manque d’expertise dans le football. Le réseau de neurones peut comprendre les données, mais il ne peut pas saisir les nuances de la façon dont une certaine équipe joue Cover-3. “Était-ce une zone ou était-ce un homme?” Dit Burke. «Cela fait une énorme différence en termes de séparation. Vous pourriez avoir un tampon de 3 mètres autour de vous en tant que récepteur, et dans une zone que vous êtes couvert. Vous pourriez avoir un demi-mètre sur un quart-arrière en tant que récepteur large dans une couverture d’homme à homme et être grand ouvert. Donc, ce que j’ai appris, c’est que nous devons faire quelques pas en arrière ici et apprendre le contexte de ces pièces. ”

Bien avant d’étudier les données du football, Burke était pilote de la Marine. Il trouve souvent des similitudes entre son expérience dans l’air et son travail actuel. Dans la Marine, les meilleurs pilotes de chasse avaient souvent des caractéristiques qui ne semblaient pas initialement cruciales, mais qui se sont avérées être des prédicteurs précis du succès. Les pilotes qui étaient habiles à naviguer en utilisant des instruments radio – ou en d’autres termes, ceux qui pouvaient voler sans beaucoup de visibilité – devenaient souvent les meilleurs. “La Marine a découvert que pour une raison quelconque, les gars qui se sont avérés être de très bons pilotes de chasse se sont avérés être bons dans cette compétence particulière”, explique Burke. “Il ne s’agissait pas de cartes intuitives ensemble, mais seulement de la façon dont ils traitaient les informations dans leur tête ou quelque chose comme ça. Mais vous tombez sur ces corrélations qui pourraient être prédictives. » Il pense que la même chose pourrait être vraie pour les quarts-arrière. Et avec un processus de dépistage simplifié, ces traits peuvent devenir plus faciles à identifier et à organiser.

À ce stade, avec tous les facteurs complexes qui entrent en jeu dans le quart-arrière et la courte histoire des données de suivi des joueurs au niveau collégial, aucun modèle unique ne peut fournir une prévision précise de la réussite ou de l’échec d’un QB. Mais il ne faudra pas longtemps pour que les équipes puissent compter sur ces systèmes comme une autre ressource. «Il pourrait être beaucoup plus facile de simplement trier et filtrer et de simplement me montrer la vidéo de toutes les situations où il a pris une très mauvaise décision, ou de me montrer où il a pris la décision qui n’était pas recommandée, mais cela s’est avéré être vraiment bon jeu », dit Burke. «Cela devient simplement un outil pour aider les scouts humains à faire leur travail plus rapidement et mieux.»