Bryan Curtis et David Shoemaker discutent des interminables caucus de l’Iowa (03:00), de la blague surmenée de Twitter de la semaine (26:45), de l’annonce de Rush Limbaugh et de la Presidential Medal of Freedom (29:45), Nancy Pelosi déchirant une copie du discours de Trump (40:30), le héros de la destitution Mitt Romney (43:45), l’achat par Spotify de The Ringer (48:45), et plus encore.

