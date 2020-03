Qui est Camavinga? | 5 choses que vous ne saviez pas sur le milieu de terrain que le Real Madrid veut

Les Blancs poursuivent leur politique de recrutement de jeunes talents et le milieu de terrain français est devenu l’une des cibles prioritaires du prochain marché des transferts.

Eduardo Camavinga est l’une des nouvelles perles du football mondial. Le jeune Français dispute sa première saison en Ligue 1 et à seulement 17 ans les grands clubs européens l’ont déjà remarqué. Au Real Madrid, ils considèrent Camavinga comme le milieu de terrain de l’avenir et il est devenu un objectif prioritaire devant Paul Pogba. Voyons qui est ce footballeur qui a suscité tant d’intérêt pour le Santiago Bernabéu.

Camavinga a commencé sa formation de footballeur à Drapeau-Fougères et de là il a signé pour le Stade de Rennais. Ses débuts professionnels ont eu lieu en 2018 avec la deuxième équipe de l’équipe de France et lors de sa première saison il a fait ses débuts avec la première équipe le 6 avril 2019 aux mains de Julien Stéphan. Cette saison, il fait partie de la première équipe et le 19 septembre, il a joué son premier match en Europa League. Le Français est l’un des joueurs les plus utilisés, ayant disputé 43 matches avec le Stade Rennais au cours desquels il a réussi à marquer un but.

Concernant sa carrière internationale, Camavinga a disputé un seul match avec l’équipe de France des moins de 21 ans le 15 novembre contre la Géorgie U-21.

Le jeune angolais, nationalisé français, est un todocampista. Dans les catégories inférieures de Rennes, il a joué à la fois en milieu de terrain et en milieu défensif et est l’un de ces joueurs qui aime avoir de la place pour courir et la liberté de mouvement. Au Real Madrid, en principe, ils le voient comme un complément à Casemiro bien qu’ils n’excluent pas qu’il puisse s’adapter à la position du Brésilien et devenir son remplaçant, car il est le seul joueur de l’équipe à ne pas avoir de substitut naturel.l. Et bien qu’il n’ait que 17 ans à Madrid, ils croient que Camavinga est prêt à jouer pour la première équipe sans passer par la Castille comme Vinicius et Rodrygo l’ont fait ou comme Reinier le fait.

Camavinga se distingue par sa vitesse, tant en course qu’avec le ballon à ses pieds et sa large foulée lui permet de couvrir une grande partie du terrain de jeu. Il est courant de le voir quitter son poste de milieu de terrain et se placer dans des positions plus avancées pendant un match. Grâce à ses capacités, c’est un joueur qui sait protéger le ballon, il aime l’avoir, il ne devient pas nerveux sous la pression et ce n’est pas facile de l’enlever. Il se déplace également bien entre les lignes et lorsqu’il a le ballon, il prend des décisions très intelligentes, ce que la France a surpris plus d’un en raison de son jeune âge. Il peut s’agir du créateur du jeu d’équipe ou du destructeur du jeu d’équipe rival. En plus de ses compétences techniques, Camavinga est accompagné de son physique. Sa hauteur de 1,82 en fait un joueur avec une grande maîtrise du jeu aérien. Camavinga a une technique et un physique qui le distinguent des autres joueurs des mêmes années.

En raison de son jeune âge, il accumule déjà plusieurs records de précocité. Camavinga est devenu le premier footballeur né en 2002 à faire ses débuts dans l’une des cinq ligues majeures d’Europe et aussi le plus jeune de l’histoire à jouer pour Rennes. Par ailleurs, le magazine France Football l’a nommé meilleur joueur du premier tour de Ligue 1 de la saison 201/2020, faisant de lui le plus jeune joueur à le faire.

Son évolution au Stade Rennais a été spectaculaire, il a de plus en plus de poids et d’influence dans l’équipe, et c’est un joueur qui a un bel avenir devant lui. En fait, en France, ils soulignent qu’il est appelé à être l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Pour leurs caractéristiques techniques, leur habilité au ballon et leur énorme progression en si peu de temps, les plus grands d’Europe ont frappé à leur porte. Camavinga a un contrat avec Rennes jusqu’en juin 2022 et n’a pas de clause de résiliation. Sa valeur marchande est d’environ 42 millions d’euros, selon le portail Transfermarkt, mais l’équipe française l’a évalué à 80 millions, alors Madrid connaît déjà le montant qu’elle devra payer pour le milieu de terrain si elle ne veut pas qu’un autre club le fasse avant.

