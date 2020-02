Qui est dans le coin de Deontay Wilder? Rencontrez l’équipe derrière le ‘Bronze Bomber’ avant le match revanche de Tyson Fury à Las Vegas

Deontay Wilder envisage actuellement d’ajouter Tyson Fury à la liste des meilleurs poids lourds qui se sont froissés sous la puissance du «Bronze Bomber».

Si l’Américain peut tenir sa promesse d’arrêter le «Gypsy King» au MGM Grand samedi soir, ce serait la 11e défense consécutive de sa couronne WBC – plus que Muhammad Ali (10).

Deontay Wilder prévoit de KO Tyson Fury dans leur match revanche

Mais malgré sa puissance effrayante et sa confiance incroyable, le natif de l’Alabama est le produit d’années de travail acharné et pas simplement de la chance stupide.

Travaillant au Skyy Gym dans sa ville natale de Tuscaloosa, Wilder a forgé une carrière dans le cercle carré pour échapper à la pauvreté et offrir une vie à sa famille.

Avec une équipe qui l’a guidé depuis ses débuts en amateur jusqu’au sommet de la chaîne alimentaire des poids lourds, le joueur de 34 ans est confiant de dire au monde que Fury ne pourra pas se relever comme il l’a fait au douzième. ronde de leur premier concours.

Ici, talkSPORT.com présente toute l’équipe derrière le «Bronze Bomber» avant sa confrontation colossale avec Fury in Sin City, un combat que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT.

Jay Deas – Entraîneur-chef

Ancien journaliste judiciaire, Deas a ouvert le Skyy Boxing Gym avec son frère et a rencontré Wilder, 19 ans, en 2005.

Après avoir d’abord dit à l’entraîneur qu’il voulait être un compagnon juste pour gagner de l’argent pour sa famille, le potentiel et le travail acharné de Wilder sont devenus clairs et Deas était conscient qu’il avait une étoile sur les mains.

Bien qu’il ne soit pas au courant des difficultés personnelles de Wilder à l’époque, le joueur de 50 ans a formé un lien conflictuel avec son combattant alors qu’ils traversaient le pays ensemble pour des événements locaux qui ont conduit Wilder à sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin.

Mais cela n’a pas été simple pour le duo. En plus de diverses blessures de combat, Wilder et Deas s’efforcent toujours d’obtenir la reconnaissance qu’ils estiment mériter.

👊 “Ces deux gars ont eu des combats depuis, ils sont prêts et prêts!”

👀 “Les deux ont eu des combats avec des morceaux de controverse ..”

“Eh bien, nous avons commencé le gymnase en 1995”, a déclaré Deas à Gareth A Davies de talkSPORT. «Et donc nous faisions des spectacles et promouvions les jeunes boxeurs en 1995.

“Et Deontay est arrivé fin 2005 et je dis tout le temps aux gens:” s’il était venu cinq ans plus tôt, je ne sais pas si nous aurions su quoi faire avec lui “.

«Parce que nous étions jeunes dans le match. Au moment où il est arrivé, nous avions dix ans dans ce sport. Nous avions emmené des gars en Finlande et à Dubaï et en Angleterre et en Italie et en Allemagne et en France et nous savions qui étaient les bons et qui étaient les méchants.

«Donc, lorsque Deontay est arrivé et que nous avons vu que nous avions vraiment le potentiel de vraiment quelque chose, nous avons ralenti et nous avons commencé à voir qui étaient les meilleurs qui pourraient l’aider dans sa carrière.»

Jay Deas travaille avec Wilder depuis qu’il a commencé à boxer

Mark Breland – Formateur

Alors que Deas guide Wilder tout au long de sa carrière et l’a fait gravir les échelons depuis ses débuts en amateur, Breland est l’homme que l’on peut voir travailler au coin de la rue.

Champion olympique de 1984 et ancien détenteur du titre des poids mi-moyens, l’Américain possède certainement les qualifications nécessaires pour guider le champion des poids lourds.

Il a pu être vu lors du premier combat en disant au ‘Bombardier de Bronze’ d’être patient et d’utiliser son jab pour mettre en place la puissante main droite.

Et l’homme de 56 ans est bien conscient de la puissance qu’il contient, ayant luxé son épaule tout en prenant Wilder sur les coussinets.

Gagnant de la médaille d’or aux Jeux olympiques de 1984 et ancien champion du monde poids welter, Breland offre une riche expérience au camp Wilder

Breland est assez courageux pour tenir des coussinets pour le «Bronze Bomber»

Damarius Hill – Formateur / Pad Man

Mieux connu sous le nom de «Coach Cuz», Damarius Hill est un autre padman du camp de Wilder.

Il a également profité d’un séjour à l’hôpital de Tuscaloosa au détriment du travail de pad de Wilder – les autres étant Deas (hernie) et Breland (épaule) – dans la préparation de ce combat.

Hill, dont le pouce s’est disloqué à cause d’un coup de poing Wilder sur les coussinets, est un autre pilier du gymnase Skyy de Deas.

Shelley Finkel – Conseillère / Cogestionnaire

Finkel a travaillé avec certains des plus grands noms de la boxe, dont Mike Tyson les frères Klitschko pendant leur ère de domination des poids lourds.

L’homme de 74 ans a aidé Breland après son succès aux Jeux olympiques en 1984, il n’est donc pas surprenant de le voir essayer d’obtenir certaines des offres les plus lucratives qu’il peut pour Wilder.

Avant le combat avec Fury, Finkel a essayé d’obtenir une rivalité qui rapporte de l’argent avec Anthony Joshua. Cependant, il se serait brouillé avec Eddie Hearn lors des négociations et un accord ne s’est jamais concrétisé.

Finkel a également été fortement impliqué dans l’industrie de la musique et a promu des spectacles avec The Doors, The Who, Jimi Hendrix et Janis Joplin au cours de ses premières années.

Shelley Finkel a aidé à guider Wilder vers la couronne des poids lourds WBC

Al Haymon – Conseiller / Co-gestionnaire

Bien qu’il soit peut-être l’homme le plus mystérieux de la boxe, Haymon est sans aucun doute une légende certifiée du jeu.

Le manager, qui a aidé Floyd Mayweather Jr le plus célèbre au cours de son incroyable carrière sans tache, s’est lancé dans le monde de la musique après avoir obtenu son diplôme de Harvard et n’est entré dans le monde de la boxe qu’en 2000.

Haymon, ainsi que Finkel, a également été en contact avec Hearn lors d’un combat potentiel avec Joshua à l’été 2018 et touchera sûrement à nouveau la base si l’Américain sortait en tête samedi soir.

Al Haymon a fait une apparition rare après que Floyd Mayweather ait battu Conor McGregor

