Qui est Donald ‘Cowboy’ Cerrone? Ses records UFC, sa taille, sa valeur nette, son dernier combat et battra-t-il Conor McGregor lors de son prochain combat?

C’est presque là: America vs Ireland ou Donald ‘Cowboy’ Cerrone vs ‘The Notorious’ Conor McGregor.

Alors que tout le monde souhaite voir quel type de combattant McGregor est devenu depuis son dernier combat, en octobre 2018, Cerrone a été beaucoup plus actif – l’un des plus actifs de l’organisation.

.

L’oeil de Donald Cerrone était complètement fermé après sa guerre brutale avec Tony Ferguson

Il a perdu ses deux combats précédents, contre Justin Gaethje et Tony Ferguson, mais ne le radiez pas, a déclaré le président de l’UFC Dana White. “Apparemment, les gens ont oublié [how good he is].

«‘ Cowboy ’en a perdu deux de suite. Mais «Cowboy» a perdu deux matchs de suite et a effectué des descentes incroyables. Alors, ne comptons pas “Cowboy”. “

Le joueur de 36 ans a fait le tour du quartier. En fait, il a été là, l’a fait et a obtenu environ un million de t-shirts.

Les records de l’UFC

33 combats

23 victoires

16 finitions

20 renversements

18 bonus

«J’ai reçu 1,5 million de dollars uniquement en bonus, c’est plutôt cool. Cet argent est parti! “Cerrone a déclaré à l’UFC au sujet des prix en espèces de 50 000 $ que la promotion octroie pour” Performance of the Night “et” Fight of the Night “.

“Je fais partie des cinq premiers [ranked fighters] toute ma carrière. Il y a quelque chose dans l’eau [in New Mexico] parce que nous faisons quelque chose de bien. “

Tout au long de son illustre carrière, Cerrone s’est forgé une réputation de personne prête à se battre à court terme, respectant la devise «n’importe qui, n’importe où, n’importe quand».

«La plus grande chose à propos de travailler pour‘ Cowboy ’est la disponibilité, a expliqué Jafari Vanier, son entraîneur de lutte.

“Il vous suffit d’être disponible en un rien de temps.”

. – .

Cerrone a toujours voulu combattre n’importe qui, n’importe où et à tout moment

S’adressant à l’UFC, Cerrone a rappelé son temps avant de rejoindre la promotion.

“Je me souviens des jours de kickboxing, je recevais un appel, disons, mercredi et on me disait” hé, nous avons besoin de vous à Istanbul, en Turquie ou nous avons besoin de vous au Maroc ou au Japon – vendredi – et je serais comme, “Enfer ouais.” “

Malgré son amour du combat, les nerfs l’emportent encore au point où, à ce jour, il vomit avant de franchir le rideau et d’entrer dans le chaudron.

«Vous êtes là si tôt et assis en arrière à regarder des combats, à essayer de comprendre combien de temps vous avez avant de commencer à vous préparer, mais votre corps n’est pas prêt.

“Pour une raison quelconque, c’est la pire nuit de votre vie, mes nerfs sont fous et je vomis encore aujourd’hui.”

Sortant de son ranch personnel à Edgewood, au Nouveau-Mexique, lorsque «Cowboy» et ses coéquipiers ne sont pas bêtes dans le gymnase BMF, ils vivent la vie ailleurs à 100 miles par heure.

Il était un taureau avant de devenir un combattant professionnel en 2006, mais pour se divertir et divertir ses invités, il a construit une zone de paintball sur place où il abrite également sa collection de Harley Davidson, de l’équipement de wakeboard et de plongée ainsi que son hors-bord.

“Nous avons une équipe solide ici, tout le monde est vraiment compétitif, mais nous avons beaucoup de jouets et de choses passionnantes à faire”, explique Joe Schilling, l’entraîneur de Cerrone.

Sa carrière à l’UFC a commencé en 2011 et avec 15 victoires en 18 combats, il s’est mérité un coup de feu à la ceinture légère de Rafael Dos Anjos en décembre 2015, une semaine après que McGregor a battu Jose Aldo en 13 secondes pour remporter la ceinture poids plume.

Conor McGregor s’entraîne à l’UFC Performance Institute de Las Vegas

Dos Anjos est sorti triomphant pour mettre en place un combat avec McGregor en 2016, cependant, le poids léger s’est retiré avec une blessure, laissant Cerrone parmi les candidats pour combattre l’Irlandais.

“Ils m’ont appelé et m’ont demandé si je voulais combattre Conor et j’ai dit:” Enfer ouais, je le veux. “”

Il a cependant raté le coup et Nate Diaz a été choisi comme remplaçant de Dos Anjos.

Il a maintenant une autre chance à McGregor le 18 janvier.

“Je vais aller là-bas et me lever avec lui parce que c’est ce que tout le monde veut voir”, a-t-il déclaré. “Quelqu’un a dit plus tôt que c’était comme se battre pour ne pas gagner presque, mais bon sang non.

«Je préfère entrer dans l’histoire comme ayant le plus grand combat et perdre que de lutter pour gagner et gagner.

«Je vais là-bas pour mettre la ligne et jeter et donner à tout le monde ce qu’ils veulent voir. Pour moi, c’est ce que je veux que mon héritage soit.

«Je ne veux pas être le gars qui a pris la voie facile et qui a simplement mené tout le combat et essayé de pointer le combat. Sûrement pas. Je vais me lever et essayer de jeter. “

Donald ‘Cowboy’ Cerrone

Née: 29/03/83

Âge: 36

la taille: 6 pieds

Division: Poids welter

MMA gagne: 36

Pertes de MMA: 13

L’UFC gagne: 23

Pertes UFC: dix

Valeur nette et sponsors

“ Cowboy ” coûterait environ 5 millions de dollars, selon celebritynetworth.com et certaines estimations prédisent qu’il gagnera 2 millions de dollars pour son combat à l’UFC 246 contre McGregor, mais cela ne tient pas compte des paiements de Reebok, des bonus, d’autres parrainages ou pay-per-view dosh.

Les sponsors de Cerrone incluent Monster Energy, Budweiser, Toyo Tyres, Henry Rifles, Sheath Underwear, Ignite, Onnit, Malibu Boats et la société de protéines P3.

Et pour rivaliser avec la marque de whisky toute conquérante de McGregor, Proper No. 12, Budweiser a sorti une canette de bière spéciale en l’honneur de «Cowboy».

Le devant de la boîte indique Cerrone “The Great American Cowboy Cerrone” et dit que la bière est “brassée et mise en conserve pour les fans de Cowboy”.

Le recto a également une citation de Cerrone qui se lit comme suit: «Je veux que tous les cols bleus de la classe ouvrière américaine sachent que je me bats pour eux. Les gens me demandent: «Pourquoi ne prenez-vous pas de congé?», Mais la classe ouvrière ne prend pas de congé. Ils travaillent tous les jours. C’est aussi ce que je fais. Je veux qu’ils sachent qu’il y a de l’espoir, et je suis là comme eux. »

Son visage et ses records UFC ornent également la boîte et il est entendu que les éditions spéciales seront vendues à Las Vegas dans la perspective de l’UFC 246.

.