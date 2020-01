Qui est Francis Cagigao? Le responsable du recrutement d’Arsenal qui a repéré Gabriel Martinelli et fait venir Cesc Fabregas et Hector Bellerin

La hiérarchie d’Arsenal aurait pris un grand plaisir à voir le jeune Gabriel Martinelli marquer un magnifique but contre Chelsea après une course de 80 verges à éclater.

L’attaquant de 18 ans semble être une acquisition incroyable à seulement 6 millions de livres d’Ituano au Brésil, compte tenu du taux en vigueur pour les joueurs de son calibre.

Martinelli a profité du glissement de N’Golo Kante sur la ligne médiane – mais il avait encore tout à faire pour égaliser contre Chelsea

Manchester United et Barcelone étaient tous les deux intéressés, mais c’est Arsenal qui les a battus à sa signature avec le directeur du football Edu, largement crédité d’avoir obtenu l’accord au-delà de la ligne.

Il y a un autre homme qui mérite beaucoup d’éloges, cependant, pour l’avoir repéré et c’est Francis Cagigao.

Cagigao a recommandé Martinelli et son compatriote buteur contre Chelsea, Hector Bellerin, au club.

L’ancienne star d’Arsenal, Perry Groves, s’extasie sur Gabriel Martinelli

Son importance chez les Gunners n’est pas perdue pour ceux associés au club comme l’ont illustré les tweets de Cesc Fabregas mardi soir.

Il a écrit: “Francis Cagigao frappe de nouveau.”

Suivi de: «Et Francis Cagigao frappe encore et encore. Légende.”

Martinelli jouait à l’époque dans le quatrième niveau du football brésilien et c’était une découverte remarquable pour le club.

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons exploré qui est Francis Cagigao et quel rôle il joue à Arsenal.

Qui est Francis Cagigao?

Son association avec les Gunners a commencé dans les années 1980 quand il était un jeune joueur du club avant de déménager à Barcelone B.

Cagigao a eu un sort avec Racing Santander avant de retourner en Angleterre où il a rejoint Southend United.

Il a ensuite rejoint les Gunners une fois qu’il avait cessé de jouer et qu’il était avec le club du nord de Londres depuis plus de 15 ans.

Francis Cagigao travaille chez Arsenal depuis plus de 15 ans

Que fait-il à Arsenal?

Cagigao était employé comme éclaireur par le club, mais il est devenu un membre éminent de l’équipe d’arrière-salle d’Arsène Wenger.

Une source a déclaré à Football.London: «Francis est massivement influent, massivement connecté. C’est un excellent juge de joueur, il a fait venir Fabregas, Bellerin, puis [Santi] Cazorla après ça.

«Il y pense très bien, bien respecté par les autres. Il connaît Arsenal mieux que quiconque, connaît le système. C’est juste un bon gars.

«Il a fluctué entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Il était principalement le scout espagnol, mais il est également très connecté en Amérique du Sud.

«Des endroits comme l’Argentine et le Brésil, il est très bien connecté là-bas et y passe pas mal de temps. Il est plus que qualifié pour remplacer Sven [Mislintat], mais tout dépend du rôle.

«En termes de recrutement, d’identification des joueurs et de connexions, Francis est au top.»

Cagigao a été promu chef du recrutement au club après le départ de Mislintat l’année dernière.

Qui a-t-il recommandé le signe Gunners?

Certains des meilleurs joueurs d’Arsenal ces dernières années sont venus des recommandations de Cagigao.

Il a dit au club de signer Cesc Fabregas, Hector Bellerin et Martinelli tout en jouant un rôle dans la venue des Santi Cazorla et Alexis Sanchez aux Emirats.

Il aurait également presque réussi à faire signer Lionel Messi à l’âge de 15 ans.

Hector Bellerin était l’un des joueurs que Francis Cagigo a dit à Arsenal de signer

Comment a-t-il signé Martinelli?

Le rôle de Cagigao dans le transfert de Martinelli n’a pas été aussi largement médiatisé que celui d’Edu, qui a apparemment aidé à faire passer l’accord.

Man United l’aurait apparemment jugé quatre fois tandis que le Real Madrid et Barcelone le regardaient également. On pense que Barcelone l’a invité en Espagne pour passer du temps avec lui.

Cagigao était censé être la véritable force motrice de l’accord pour l’emmener aux Émirats.

Rapport de but qu’Arsenal a scouté Martinelli intensivement au cours des mois avant son transfert. Ils l’ont regardé longuement au Brésil tout en compilant une base de données de ses qualités à partir de leur base de London Colney en utilisant l’analyse vidéo.

Cagigao aurait ensuite voyagé au Brésil pour le voir à plusieurs reprises avant la finalisation de l’accord.

